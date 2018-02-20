20 февраля 2018, 13:59
Кабриолет BMW M4: юбилейная версия
По случаю 30-летия с момента выпуска первого «заряженного» кабриолета BMW M-серии, баварская компания представила ограниченный тираж BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre. Всего планируется выпустить 300 автомобилей.
BMW M4
Выпускается с 2015 г.
Новый от 4 080 000 до 4 500 000 Р
В дизайне спец.серии появится несколько отсылок к автомобилям предыдущих лет. Например, цвет Mandarin очень напоминает желтый оттенок кабриолета M3 второго поколения. Отличительными особенностями Edition 30 Jahre станут черная радиаторная решетка, черные воздуховоды на крыльях, 20-дюймовые матово-серые колесные диски и шильдики с названием серии на корпусе и в салоне. На передней панели напротив пассажирского места появится табличка «1/300», подчеркивающая ограниченность спец.серии.
Стоимость юбилейной версии не называется. Сейчас в салонах российских дилеров BMW купе M4 стоит от 4 680 000 рублей, кабриолеты M4 привозят по предварительному заказу.
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