20 февраля 2018, 13:59

Кабриолет BMW M4: юбилейная версия

По случаю 30-летия с момента выпуска первого «заряженного» кабриолета BMW M-серии, баварская компания представила ограниченный тираж BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre. Всего планируется выпустить 300 автомобилей.
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  Кабриолет BMW M4: юбилейная версия BMW M4 Кабриолет BMW M4: юбилейная версия BMW M4 Кабриолет BMW M4: юбилейная версия BMW M4 Кабриолет BMW M4: юбилейная версия BMW M4 Кабриолет BMW M4: юбилейная версия BMW M4 Кабриолет BMW M4: юбилейная версия
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BMW M4
Выпускается с 2015 г.
Новый от 4 080 000 до 4 500 000 Р
Эпохальное событие произошло летом 1998 года. Купе BMW M3 (E30) лишили крыши, явив миру мощный кабриолет. Юбилейную серию оснастят спортивным пакетом Competition и некоторыми другими полезными опциями М-версий (адаптивная подвеска, активный задний дифференциал и спортивный выпуск). Под капотом кабриолета расположится 6-литровая «шестерка» с двойным наддувом, выдающая 450 л.с. Разгон от нуля до 100 км/ч составляет 4,5 секунды.

В дизайне спец.серии появится несколько отсылок к автомобилям предыдущих лет. Например, цвет Mandarin очень напоминает желтый оттенок кабриолета M3 второго поколения. Отличительными особенностями Edition 30 Jahre станут черная радиаторная решетка, черные воздуховоды на крыльях, 20-дюймовые матово-серые колесные диски и шильдики с названием серии на корпусе и в салоне. На передней панели напротив пассажирского места появится табличка «1/300», подчеркивающая ограниченность спец.серии.

Стоимость юбилейной версии не называется. Сейчас в салонах российских дилеров BMW купе M4 стоит от 4 680 000 рублей, кабриолеты M4 привозят по предварительному заказу.
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Кабриолет BMW M4: юбилейная версия
{{model_3346}}Эпохальное событие произошло летом 1998 года. Купе BMW M3 (E30) лишили крыши, явив миру мощный кабриолет. Юбилейную серию оснастят спортивным пакетом Competition и некоторыми другими полезными опциями М-версий (адаптивная подвеска, активный задний дифференциал и спортивный выпуск). Под капотом кабриолета расположится 6-литровая «шестерка» с двойным наддувом, выдающая 450 л.с. Разгон от нуля до 100 км/ч составляет 4,5 секунды.В дизайне спец.серии появится несколько отсылок к автомобилям предыдущих лет. Например, цвет Mandarin очень напоминает желтый оттенок кабриолета M3 второго поколения. Отличительными особенностями Edition 30 Jahre станут черная радиаторная решетка, черные воздуховоды на крыльях, 20-дюймовые матово-серые колесные диски и шильдики с названием серии на корпусе и в салоне. На передней панели напротив пассажирского места появится табличка «1/300», подчеркивающая ограниченность спец.серии.Стоимость юбилейной версии не называется. Сейчас в салонах российских дилеров BMW купе M4 стоит от 4 680 000 рублей, кабриолеты M4 привозят по предварительному заказу.
2018-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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