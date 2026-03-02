Редкий Lexus LC 500 Convertible 2024 года с историей знаменитого владельца и свежим сервисом может уйти дешевле новой машины

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 13:11

Lexus LC 500 Convertible 2024 года, принадлежавший барабанщику Aerosmith Джои Крамеру, выставлен на онлайн-аукцион. Машина с уникальной комплектацией и пробегом 5100 миль прошла через мелкие повреждения и сервисные работы. Сейчас за нее предлагают меньше, чем она стоила новая, что отражает интересные тенденции на рынке премиальных авто.

Lexus LC 500 Convertible 2024 года, принадлежавший барабанщику Aerosmith Джои Крамеру, выставлен на онлайн-аукцион. Машина с уникальной комплектацией и пробегом 5100 миль прошла через мелкие повреждения и сервисные работы. Сейчас за нее предлагают меньше, чем она стоила новая, что отражает интересные тенденции на рынке премиальных авто.

Появление на аукционах автомобилей, принадлежащих знаменитостям, всегда вызывает ажиотаж, особенно если речь идет о роскошных и редких моделях. В этот раз в центре внимания оказался Lexus LC 500 Convertible 2024 года, который до недавнего времени находился в собственности Джои Крамера — легендарного барабанщика группы Aerosmith. Машина, купленная им новой в мае 2024 года за 120 360 долларов, за год проехала всего 5100 миль, но уже успела пережить несколько событий, способных снизить ее стоимость и заинтересовать коллекционеров.

Этот кабриолет привлекает внимание не только громким именем бывшего владельца, но и эффектным сочетанием цветов: ультрасиней окраской кузова Ultrasonic Blue Mica 2.0 и бело-синим интерьером. В комплектацию входит фирменный пакет Bespoke Build Package, включающий электропривод мягкой синей крыши, отделку сидений полуанилиновой кожей, 21-дюймовые диски и расширенный набор электронных ассистентов Lexus Safety System+ 2.5. Среди опций — премиальная аудиосистема Mark Levinson, подогрев и вентиляция передних сидений с сохранением настроек, а также спортивная выпускная система и адаптированная подвеска.

Однако идеальным состояние этого экземпляра назвать нельзя. Примерно в 2025 году автомобиль получил незначительное повреждение правой задней четверти — инцидент произошел прямо в гараже у владельца. Повреждения были оперативно устранены, но следы эксплуатации остались: на левом заднем сиденье имеется пятно, а на дисках заметны царапины от контакта с бордюрами. В декабре 2025 года на пробеге 4979 миль были заменены крыша, уплотнители, потолок и аккумулятор, а в феврале 2025 года проведено плановое техническое обслуживание на 5000 миль. В мае 2025 года произведена корректировка развала-схождения.

Под капотом установлен атмосферный двигатель V8 объемом 5,0 литра, выдающий 471 лошадиную силу и 540 Нм крутящего момента, работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом. Машина также оснащена новыми 21-дюймовыми дисками Vossen EVO-5R, которые не входили в первоначальную стоимость. В объявлении отмечено, что автомобиль продается с чистым калифорнийским тайтлом, без расхождений в показаниях пробега, но с действующим залогом и установленной резервной ценой.

На момент публикации максимальная ставка на аукционе Cars&Bids составила 101 000 долларов, а торги завершатся уже в эту субботу, 7 марта 2026 года. Интересно, что подобные истории премиальных автомобилей со значительным пробегом и знаменитых владельцев становятся все более частыми. Например, недавно редкий Chevrolet Corvette Z06 2024 года с уникальной синей отделкой ушел на аукцион с существенной потерей цены — подробнее об этом можно узнать в материале о продаже Corvette Z06 со значительной низкой стоимостью .

Ситуация с Lexus LC 500 показывает, что даже эксклюзивные автомобили с именем в истории и с пробегом не всегда гарантируют возврат вложенных средств. Рынок премиальных машин становится все более прагматичным, а покупатели - требовательнее к деталям и состоянию. 

Упомянутые модели: Lexus LC (от 8 240 000 Р)
Упомянутые марки: Lexus
