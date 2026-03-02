Редкий Lexus LC 500 Convertible 2024 года с историей знаменитого владельца и свежим сервисом может уйти дешевле новой машины

2 марта 2026, 13:11
Кабриолет Lexus LC 500 Джои Крамера выставлен на аукцион после ремонта и обновлений
Кабриолет Lexus LC 500 Джои Крамера выставлен на аукцион после ремонта и обновлений
Lexus LC 500 Convertible 2024 года, принадлежавший барабанщику Aerosmith Джои Крамеру, выставлен на онлайн-аукцион. Машина с уникальной комплектацией и пробегом 5100 миль прошла через мелкие повреждения и сервисные работы. Сейчас за нее предлагают меньше, чем она стоила новая, что отражает интересные тенденции на рынке премиальных авто.
Появление на аукционах автомобилей, принадлежащих знаменитостям, всегда вызывает ажиотаж, особенно если речь идет о роскошных и редких моделях. В этот раз в центре внимания оказался Lexus LC 500 Convertible 2024 года, который до недавнего времени находился в собственности Джои Крамера — легендарного барабанщика группы Aerosmith. Машина, купленная им новой в мае 2024 года за 120 360 долларов, за год проехала всего 5100 миль, но уже успела пережить несколько событий, способных снизить ее стоимость и заинтересовать коллекционеров.
Этот кабриолет привлекает внимание не только громким именем бывшего владельца, но и эффектным сочетанием цветов: ультрасиней окраской кузова Ultrasonic Blue Mica 2.0 и бело-синим интерьером. В комплектацию входит фирменный пакет Bespoke Build Package, включающий электропривод мягкой синей крыши, отделку сидений полуанилиновой кожей, 21-дюймовые диски и расширенный набор электронных ассистентов Lexus Safety System+ 2.5. Среди опций — премиальная аудиосистема Mark Levinson, подогрев и вентиляция передних сидений с сохранением настроек, а также спортивная выпускная система и адаптированная подвеска.
Однако идеальным состояние этого экземпляра назвать нельзя. Примерно в 2025 году автомобиль получил незначительное повреждение правой задней четверти — инцидент произошел прямо в гараже у владельца. Повреждения были оперативно устранены, но следы эксплуатации остались: на левом заднем сиденье имеется пятно, а на дисках заметны царапины от контакта с бордюрами. В декабре 2025 года на пробеге 4979 миль были заменены крыша, уплотнители, потолок и аккумулятор, а в феврале 2025 года проведено плановое техническое обслуживание на 5000 миль. В мае 2025 года произведена корректировка развала-схождения.
Под капотом установлен атмосферный двигатель V8 объемом 5,0 литра, выдающий 471 лошадиную силу и 540 Нм крутящего момента, работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом. Машина также оснащена новыми 21-дюймовыми дисками Vossen EVO-5R, которые не входили в первоначальную стоимость. В объявлении отмечено, что автомобиль продается с чистым калифорнийским тайтлом, без расхождений в показаниях пробега, но с действующим залогом и установленной резервной ценой.
На момент публикации максимальная ставка на аукционе Cars&Bids составила 101 000 долларов, а торги завершатся уже в эту субботу, 7 марта 2026 года. Интересно, что подобные истории премиальных автомобилей со значительным пробегом и знаменитых владельцев становятся все более частыми. Например, недавно редкий Chevrolet Corvette Z06 2024 года с уникальной синей отделкой ушел на аукцион с существенной потерей цены — подробнее об этом можно узнать в материале о продаже Corvette Z06 со значительной низкой стоимостью .
Ситуация с Lexus LC 500 показывает, что даже эксклюзивные автомобили с именем в истории и с пробегом не всегда гарантируют возврат вложенных средств. Рынок премиальных машин становится все более прагматичным, а покупатели - требовательнее к деталям и состоянию.
Похожие материалы Лексус
-
01.03.2026, 05:21
Какие автомобили и кроссоверы исчезнут с рынка в 2026 году - полный список моделей
2026 год станет переломным для автомобильной индустрии: сразу несколько известных моделей легковых автомобилей и SUV уйдут в прошлое. Причины - устаревшие платформы, смена приоритетов и новые требования рынка. Разбираемся, какие последствия ждут автолюбителей и почему этот тренд нельзя игнорировать.Читать далее
-
06.02.2026, 10:41
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Вышло исследование: в 2026 году сразу несколько известных моделей автомобилей прекратят свое существование. Какие машины не прошли проверку временем, почему их убирают с рынка и что это значит для российских автолюбителей — разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.01.2026, 12:58
Lexus прекращает выпуск одной из своих моделей после девяти лет на конвейере
Lexus неожиданно объявил о завершении выпуска одной из своих знаковых моделей. Решение связано с изменениями на рынке и снижением интереса к определенным типам автомобилей. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент премиальных купе и стратегию бренда в ближайшие годы.Читать далее
-
01.02.2021, 09:43
ТОП-10 самых дорогих японских автомобилей в истории
Аукционные цены раритетных суперкаров Ferrari или Aston Martin исчисляются десятками миллионов долларов. Японские модели стоят на порядок меньше, но и они время от времени вызывают на торгах настоящий ажиотаж.Читать далее
-
17.11.2020, 08:40
В России отзывают почти 70 тысяч автомобилей Toyota и Lexus
Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении 6 моделей Toyota и 10 моделей Lexus. Причиной стал дефектный топливный насос, который приводит к сбоям в работе двигателя.Читать далее
-
02.03.2026, 13:50
Chery Tiggo 7L выходит с новым обликом: что изменилось в кроссовере для Китая
Chery готовит к старту в Китае обновленный Tiggo 7L - кроссовер получил свежий дизайн, который заметно отличается от версии для России. Почему производитель решился на такие перемены и как это скажется на конкуренции - мало кто знает. Сняли на фото: детали экстерьера, которые не прошли мимо внимания экспертов.Читать далее
-
02.03.2026, 13:43
На заводе BMW в Лейпциге появится новый швейцарский гуманоидный робот для сборки авто
BMW запускает пилотный проект с участием необычного швейцарского робота-гуманоида на своем заводе в Лейпциге. Эта технология может изменить привычные процессы сборки автомобилей и повлиять на роль человека в производстве. Почему автогиганты все чаще делают ставку на роботов - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 13:31
Москвич М90: первые фото интерьера и моторного отсека нового кроссовера
На форуме ForAuto-2026 в Москве впервые показали интерьер и моторный отсек кроссовера Москвич М90. Новинка выделяется семиместной компоновкой, современными опциями и крупными габаритами. Эксперты отмечают, что модель может изменить расстановку сил в сегменте.Читать далее
-
02.03.2026, 13:02
BMW M2 обновился: трековый комплект M Performance и новая выхлопная система для M2 CS
BMW продолжает удивлять поклонников M2 свежими решениями: теперь модель получила трековый комплект M Performance, а версия M2 CS - новую выхлопную систему. Эти обновления подчеркивают стремление марки к динамике и индивидуальности, что особенно актуально на фоне растущей конкуренции среди спортивных купе.Читать далее
-
02.03.2026, 12:56
Шесть автопроизводителей изменили цены на свои модели в России в феврале 2026 года
В феврале сразу шесть известных брендов пересмотрели стоимость своих автомобилей на российском рынке. Некоторые модели подорожали, другие - неожиданно подешевели. Почему это произошло именно сейчас, какие марки затронули изменения и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как эти перемены скажутся на рынке и что важно знать тем, кто планирует покупку.Читать далее
-
02.03.2026, 11:58
Редкий Pontiac GTO 1964 года после долгого простоя выставлен на продажу в США
Pontiac GTO 1964 года, который долгие годы провел в гараже после спасения энтузиастом, вновь оказался в центре внимания. Эксперты считают, что такие автомобили становятся все более востребованными на рынке. Почему этот экземпляр может заинтересовать коллекционеров - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Лексус
-
01.03.2026, 05:21
Какие автомобили и кроссоверы исчезнут с рынка в 2026 году - полный список моделей
2026 год станет переломным для автомобильной индустрии: сразу несколько известных моделей легковых автомобилей и SUV уйдут в прошлое. Причины - устаревшие платформы, смена приоритетов и новые требования рынка. Разбираемся, какие последствия ждут автолюбителей и почему этот тренд нельзя игнорировать.Читать далее
-
06.02.2026, 10:41
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Вышло исследование: в 2026 году сразу несколько известных моделей автомобилей прекратят свое существование. Какие машины не прошли проверку временем, почему их убирают с рынка и что это значит для российских автолюбителей — разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.01.2026, 12:58
Lexus прекращает выпуск одной из своих моделей после девяти лет на конвейере
Lexus неожиданно объявил о завершении выпуска одной из своих знаковых моделей. Решение связано с изменениями на рынке и снижением интереса к определенным типам автомобилей. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент премиальных купе и стратегию бренда в ближайшие годы.Читать далее
-
01.02.2021, 09:43
ТОП-10 самых дорогих японских автомобилей в истории
Аукционные цены раритетных суперкаров Ferrari или Aston Martin исчисляются десятками миллионов долларов. Японские модели стоят на порядок меньше, но и они время от времени вызывают на торгах настоящий ажиотаж.Читать далее
-
17.11.2020, 08:40
В России отзывают почти 70 тысяч автомобилей Toyota и Lexus
Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении 6 моделей Toyota и 10 моделей Lexus. Причиной стал дефектный топливный насос, который приводит к сбоям в работе двигателя.Читать далее
-
02.03.2026, 13:50
Chery Tiggo 7L выходит с новым обликом: что изменилось в кроссовере для Китая
Chery готовит к старту в Китае обновленный Tiggo 7L - кроссовер получил свежий дизайн, который заметно отличается от версии для России. Почему производитель решился на такие перемены и как это скажется на конкуренции - мало кто знает. Сняли на фото: детали экстерьера, которые не прошли мимо внимания экспертов.Читать далее
-
02.03.2026, 13:43
На заводе BMW в Лейпциге появится новый швейцарский гуманоидный робот для сборки авто
BMW запускает пилотный проект с участием необычного швейцарского робота-гуманоида на своем заводе в Лейпциге. Эта технология может изменить привычные процессы сборки автомобилей и повлиять на роль человека в производстве. Почему автогиганты все чаще делают ставку на роботов - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 13:31
Москвич М90: первые фото интерьера и моторного отсека нового кроссовера
На форуме ForAuto-2026 в Москве впервые показали интерьер и моторный отсек кроссовера Москвич М90. Новинка выделяется семиместной компоновкой, современными опциями и крупными габаритами. Эксперты отмечают, что модель может изменить расстановку сил в сегменте.Читать далее
-
02.03.2026, 13:02
BMW M2 обновился: трековый комплект M Performance и новая выхлопная система для M2 CS
BMW продолжает удивлять поклонников M2 свежими решениями: теперь модель получила трековый комплект M Performance, а версия M2 CS - новую выхлопную систему. Эти обновления подчеркивают стремление марки к динамике и индивидуальности, что особенно актуально на фоне растущей конкуренции среди спортивных купе.Читать далее
-
02.03.2026, 12:56
Шесть автопроизводителей изменили цены на свои модели в России в феврале 2026 года
В феврале сразу шесть известных брендов пересмотрели стоимость своих автомобилей на российском рынке. Некоторые модели подорожали, другие - неожиданно подешевели. Почему это произошло именно сейчас, какие марки затронули изменения и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как эти перемены скажутся на рынке и что важно знать тем, кто планирует покупку.Читать далее
-
02.03.2026, 11:58
Редкий Pontiac GTO 1964 года после долгого простоя выставлен на продажу в США
Pontiac GTO 1964 года, который долгие годы провел в гараже после спасения энтузиастом, вновь оказался в центре внимания. Эксперты считают, что такие автомобили становятся все более востребованными на рынке. Почему этот экземпляр может заинтересовать коллекционеров - разбираемся в деталях.Читать далее