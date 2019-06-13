13 июня 2019, 12:10
Кабриолет Lexus LC покажут в июле
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Компания Lexus объявила о планах представить серийный кабриолет Lexus LC на фестивале скорости в британском Гудвуде, который стартует 4 июля 2019 года. Ожидается, что новинка сохранит 3,5-литровый мотор V6 от базового купе Lexus LC 500h.
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Мягкий верх концепт-кара складывался за задними сидениями, ради этого пришлось серьезно сократить длину салона. В итоге, задний диван концептуального кабриолета получился, скорее, декоративным. Даже для детей здесь места маловато.
Что касается моторной гаммы, то кабриолет могут оснастить гибридной силовой установкой от Lexus LC 500h, в основе которой лежит 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 358 л.с. (500 Нм). Топовые версии могут получить 5,0-литровый агрегат V8, выдающий 477 л.с. и 539 Нм крутящего момента. Разгон от нуля до «сотни» занимает 4,5 секунды. Все подробности узнаем меньше, чем через месяц. Стоить новинка будет более 100 тысяч долларов. Она составит конкуренцию кабриолетам BMW 8-Series и Mercedes-Benz SL.
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