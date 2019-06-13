13 июня 2019, 12:10

Кабриолет Lexus LC покажут в июле

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Компания Lexus объявила о планах представить серийный кабриолет Lexus LC на фестивале скорости в британском Гудвуде, который стартует 4 июля 2019 года. Ожидается, что новинка сохранит 3,5-литровый мотор V6 от базового купе Lexus LC 500h.
Кабриолет Lexus LC покажут в июле
Кабриолет Lexus LC покажут в июле
Кабриолет Lexus LC покажут в июле
Кабриолет Lexus LC покажут в июле
Кабриолет Lexus LC покажут в июле
Кабриолет Lexus LC покажут в июле
Кабриолет Lexus LC покажут в июле
Кабриолет Lexus LC покажут в июле
Кабриолет Lexus LC покажут в июле
Кабриолет Lexus LC покажут в июле
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Концептуальный вариант кабриолета Lexus LC японцы продемонстрировали в январе 2019 года на автосалоне в Детройте. Автомобиль построили на базе серийного купе Lexus LC. Он сохранил его габариты, только на смену 20-дюймовым колесным дискам пришли 22-дюймовые. В целом, концептуальный кабриолет внешне отличался от купе только отсутствием крыши. По всей видимости, дизайн серийного автомобиля будет практически идентичен прототипу. Интригой остается конфигурация салона и силовая установка.

Мягкий верх концепт-кара складывался за задними сидениями, ради этого пришлось серьезно сократить длину салона. В итоге, задний диван концептуального кабриолета получился, скорее, декоративным. Даже для детей здесь места маловато.

Что касается моторной гаммы, то кабриолет могут оснастить гибридной силовой установкой от Lexus LC 500h, в основе которой лежит 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 358 л.с. (500 Нм). Топовые версии могут получить 5,0-литровый агрегат V8, выдающий 477 л.с. и 539 Нм крутящего момента. Разгон от нуля до «сотни» занимает 4,5 секунды. Все подробности узнаем меньше, чем через месяц. Стоить новинка будет более 100 тысяч долларов. Она составит конкуренцию кабриолетам BMW 8-Series и Mercedes-Benz SL.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
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Стук в рулевом через 85000 км.пробега ужас новая машина, я думал хотя бы на 100000 км. хватит но увы посмотрим, что скажут на сервисе? ОБИДНО до СОПЛЕЙ!!!
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Кабриолет Lexus LC покажут в июле
{{material_125482}}Концептуальный вариант кабриолета Lexus LC японцы продемонстрировали в январе 2019 года на автосалоне в Детройте. Автомобиль построили на базе серийного купе Lexus LC. Он сохранил его габариты, только на смену 20-дюймовым колесным дискам пришли 22-дюймовые. В целом, концептуальный кабриолет внешне отличался от купе только отсутствием крыши. По всей видимости, дизайн серийного автомобиля будет практически идентичен прототипу. Интригой остается конфигурация салона и силовая установка.Мягкий верх концепт-кара складывался за задними сидениями, ради этого пришлось серьезно сократить длину салона. В итоге, задний диван концептуального кабриолета получился, скорее, декоративным. Даже для детей здесь места маловато.Что касается моторной гаммы, то кабриолет могут оснастить гибридной силовой установкой от Lexus LC 500h, в основе которой лежит 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 358 л.с. (500 Нм). Топовые версии могут получить 5,0-литровый агрегат V8, выдающий 477 л.с. и 539 Нм крутящего момента. Разгон от нуля до «сотни» занимает 4,5 секунды. Все подробности узнаем меньше, чем через месяц. Стоить новинка будет более 100 тысяч долларов. Она составит конкуренцию кабриолетам BMW 8-Series и Mercedes-Benz SL.
2019-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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