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24 января 2020, 17:12

Кабриолет ЗИЛ Юрия Гагарина продадут с аукциона

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В феврале с аукциона продадут сразу несколько раритетных автомобилей. Среди них - кабриолет ЗИЛ-111В. Именно на нем Юрий Гагарин ехал в Кремль после возвращения из космоса.
Кабриолет ЗИЛ Юрия Гагарина продадут с аукциона

 

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14 апреля 1961 года весь мир облетели фотографии первого космонавта Юрия Гагарина. В московском аэропорту «Шереметьево» его встречал лично Никита Сергеевич Хрущев. К трапу подали кабриолет – по тем временам эксклюзивный автомобиль. Открытая машина потребовалась, чтобы героя смогли увидеть не только жители столицы, но и народы всего мира на экранах своих телевизоров. 

По улицам Москвы Юрий Гагарин проследовал в Кремль в роскошном голубом кабриолете ЗИЛ-111В. Производство модели началось в 1960 году. Всего было собрано 12 кабриолетов, три из которых - в парадном исполнении. Они отличались откидным верхом и имели дополнительное оборудование в 7-местном салоне. Тяжелый 2,7-тонный автомобиль был оснащен мощнейшим по тем временам 200-сильным мотором и автоматической коробкой передач. С места до 100 км/ч ЗИЛ мог разогнаться за 23 секунды. Расход топлива достигал 30 литров на «сотню».

Как сообщает портал Petersburg2 со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд», именно этот автомобиль выставят на торги в Москве 15 февраля. Вместе с легендарным ЗИЛом вниманию публики предложат еще несколько редких автомобилей. Например, звезду голливудских фильмов Cadillac Eldorado, Bentley S1 1958 года выпуска, Borgward Isabella Coupe, Ferrari 308 GTS Quattrovalvole 1983 года, Citroen DS 19 и другие. В течение двух недель перед аукционом автомобили можно будет увидеть на специально организованной выставке.

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Кабриолет ЗИЛ Юрия Гагарина продадут с аукциона
{{material_127946}}14 апреля 1961 года весь мир облетели фотографии первого космонавта Юрия Гагарина. В московском аэропорту «Шереметьево» его встречал лично Никита Сергеевич Хрущев. К трапу подали кабриолет – по тем временам эксклюзивный автомобиль. Открытая машина потребовалась, чтобы героя смогли увидеть не только жители столицы, но и народы всего мира на экранах своих телевизоров. По улицам Москвы Юрий Гагарин проследовал в Кремль в роскошном голубом кабриолете ЗИЛ-111В. Производство модели началось в 1960 году. Всего было собрано 12 кабриолетов, три из которых - в парадном исполнении. Они отличались откидным верхом и имели дополнительное оборудование в 7-местном салоне. Тяжелый 2,7-тонный автомобиль был оснащен мощнейшим по тем временам 200-сильным мотором и автоматической коробкой передач. С места до 100 км/ч ЗИЛ мог разогнаться за 23 секунды. Расход топлива достигал 30 литров на «сотню».Как сообщает портал Petersburg2 со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд», именно этот автомобиль выставят на торги в Москве 15 февраля. Вместе с легендарным ЗИЛом вниманию публики предложат еще несколько редких автомобилей. Например, звезду голливудских фильмов Cadillac Eldorado, Bentley S1 1958 года выпуска, Borgward Isabella Coupe, Ferrari 308 GTS Quattrovalvole 1983 года, Citroen DS 19 и другие. В течение двух недель перед аукционом автомобили можно будет увидеть на специально организованной выставке.
2020-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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