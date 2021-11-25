"Кадиллаки" Короля: немного о машинах Элвиса Пресли
Первые серьёзные деньги Король заработал в 1955-м году, когда ему было двадцать лет. Несложно догадаться, что певец сразу же исполнил свою мечту: приобрёл "Cadillac ". Это был "Fleetwood Series 60" нежного бело-розового цвета и с двигателем V8. Правда, довольно скоро с машиной произошла неприятность: по каким-то причинам она загорелась и сильно пострадала в огне. После пожара Король, недолго думая, купил такую же модель.
Сдержал Элвис и обещание подарить машину своим родителям. Интересно, что они жили на ферме, и отец певца использовал роскошное авто для своих фермерских нужд, в том числе, для перевозки кур и уток. А мама вообще не имела "прав" и не умела водить, однако, это не остановило любящего сына, который купил ей отдельный "Кадиллак". Это тоже был розовый "Fleetwood", и впоследствии Король признавал, что именно этот автомобиль стал его самым любимым. Говорят, что Пресли дал этой машине собственное имя: "Глэди". По легенде после покупки о Глэди разбили бутылку вина – как это делают при спуске на воду судна! После этого на капоте автомобиля осталась небольшая вмятина.
А всего у Элвиса было более ста пятидесяти машин. И, конечно, большинство из них были марки "Cadillac". Помимо прочих, побывал в его коллекции и уникальный, сделанный по заказу, "Fleetwood 75". При украшении его интерьера использовали золото, а в краску добавили бриллиантовую пыль! Машина стоила сто тысяч долларов – и это "теми", "старыми", деньгами. Была у Короля и известная модель "Eldorado" – кабриолет 1956-го года. Но он разочаровал звезду частыми поломками и, в конце концов, Элвис подарил его одной из своих поклонниц.
Кстати говоря, певец часто дарил "Кадиллаки" – как знакомым людям, так и незнакомым. Так, однажды, Элвис презентовал машину кассирше банка, в который он заехал по делам, и которая всего лишь восхитилась его автомобилем.
В последний путь Короля рок-н-ролла также отвёз катафалк его любимой марки: "Cadillac Meteor Landau Traditional". В траурной процессии приняли участие ещё шестнадцать белых "Кадиллаков". После смерти Пресли большинство его машин было продано на аукционах. Сейчас некоторые из этих авто находится в музеях, а некоторые – в частных коллекциях.
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