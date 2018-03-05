Кадры решают все. В Nissan это понимают
Среди них - деканы и преподаватели крупнейших технических ВУЗов города на Неве: Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-Строительный Университет, Технологический институт, Санкт-Петербургский Государственный электротехнический университет, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Необходимость подобной встречи обусловлена рядом факторов. В современных условиях совершенствования и стремительного роста технологических изменений для производства качественных автомобилей особенно важным становятся подготовленные и отвечающие новым компетенциям кадры. Поэтому тесное взаимодействие ВУЗов и российского предприятия, практико-ориентированная подготовка молодых специалистов и создание инновационной среды для развития кадров выходят на приоритетное место в списке задач для Nissan Motor и поставщиков комплектующих.
Заводчане отметили, что помимо фундаментальных технических дисциплин, которые получают студенты в своих университетах, работа на предприятии потребует от них компетенции по управлению персоналом, анализу информации и выработки решений, управлению результатом, пониманию бизнеса и экономики, знаниям основ финансовой грамотности и методик расчёта рентабельности инженерных проектов. И это неполный перечень требований. Наиболее оживленным на круглом столе оказалось обсуждение форматов будущего сотрудничества: стажировок, практик, конкурсов и олимпиад для студентов.
Александр Бабкин, заместитель начальника Управления научно-организационной деятельности. профессор Высшей школы «Промышленного менеджмента и экономики», Санкт-Петербургский Политехнический университет им. Петра Великого: «Нынешний круглый стол - важное и своевременное мероприятие, поскольку именно сейчас составляются планы по стажировкам и практикам для студентов. Мы получили четкое понимание о тех требованиях, которые предъявляются к инженерам со стороны предприятия. Хочется надеяться, что будущие СП, которые мы будем проводить вместе с заводом Nissan, замотивируют студентов получать необходимые им знания. Нас с коллегами особо впечатлили показательные презентации выпускников наших ВУЗов, нынешних инженеров «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», в которых они рассказали, какие знания им пригодились, а каких не хватало».
Евгений Косолапов, директор по инженерно-технологическому обеспечению «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»: «Автомобильная промышленность Санкт-Петербурга - молодая, ей чуть более 10 лет. При этом ВУЗы города имеют большой технический потенциал, который необходимо привести в соответствие с автомобильным кластером. Совместные проекты c ВУЗами, которые Nissan будет активно реализовывать в ближайшее время, позволят эффективно использовать колоссальные возможности технологической революции для формирования инженеров будущего».
По завершению теоретической части состоялась экскурсия по цехам сборочного предприятия. Гостям был представлен уровень автоматизации производственных процессов.
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