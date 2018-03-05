5 марта 2018, 12:09

Кадры решают все. В Nissan это понимают

На сборочном предприятии «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» под Петербургом 1 марта 2018 года прошел круглый стол «Инженер 2022: Новые компетенции для решения новых задач», собравший много технческих специалистов.
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Кадры решают все. В Nissan это понимают Nissan

Среди них - деканы и преподаватели крупнейших технических ВУЗов города на Неве: Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-Строительный Университет, Технологический институт, Санкт-Петербургский Государственный электротехнический университет,  Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.

Необходимость подобной встречи обусловлена рядом факторов. В современных условиях совершенствования и стремительного роста технологических изменений для производства качественных автомобилей особенно важным становятся подготовленные и отвечающие новым компетенциям кадры. Поэтому тесное взаимодействие ВУЗов и российского предприятия, практико-ориентированная подготовка молодых специалистов и создание инновационной среды для развития кадров выходят на приоритетное место в списке задач для Nissan Motor и поставщиков комплектующих.

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На прошедшей встрече специалисты «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» обсуждали с инженерами и преподавателями ВУЗов требования по технической подготовке и необходимые социальные навыки для будущих инженеров автомобильной отрасли. Главный вопрос, в котором необходимо добиться понимания для успешной подготовки студентов, - ожидания выпускников и ожидания бизнеса.

Заводчане отметили, что помимо фундаментальных технических дисциплин, которые получают студенты в своих университетах, работа на предприятии потребует от них компетенции по управлению персоналом, анализу информации и выработки решений, управлению результатом, пониманию бизнеса и экономики, знаниям основ финансовой грамотности и методик расчёта рентабельности инженерных проектов. И это неполный перечень требований. Наиболее оживленным на круглом столе оказалось обсуждение форматов будущего сотрудничества: стажировок, практик, конкурсов и олимпиад для студентов.

Александр Бабкин, заместитель начальника Управления научно-организационной деятельности. профессор Высшей школы «Промышленного менеджмента и экономики», Санкт-Петербургский Политехнический университет им. Петра Великого: «Нынешний круглый стол - важное и своевременное мероприятие, поскольку именно сейчас составляются планы по стажировкам и практикам для студентов. Мы получили четкое понимание о тех требованиях, которые предъявляются к инженерам со стороны предприятия. Хочется надеяться, что будущие СП, которые мы будем проводить вместе с заводом Nissan, замотивируют студентов получать необходимые им знания. Нас с коллегами особо впечатлили показательные презентации выпускников наших ВУЗов, нынешних инженеров «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», в которых они рассказали, какие знания им пригодились, а каких не хватало».

Евгений Косолапов, директор по инженерно-технологическому обеспечению  «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»: «Автомобильная промышленность Санкт-Петербурга - молодая, ей чуть более 10 лет. При этом ВУЗы города имеют большой технический потенциал, который необходимо привести в соответствие с автомобильным кластером. Совместные проекты c ВУЗами, которые Nissan будет активно реализовывать в ближайшее время, позволят эффективно использовать колоссальные возможности технологической революции для формирования инженеров будущего».

По завершению теоретической части состоялась экскурсия по цехам сборочного предприятия. Гостям был представлен уровень автоматизации производственных процессов.

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Кадры решают все. В Nissan это понимают
Среди них - деканы и преподаватели крупнейших технических ВУЗов города на Неве: Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-Строительный Университет, Технологический институт, Санкт-Петербургский Государственный электротехнический университет,  Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.Необходимость подобной встречи обусловлена рядом факторов. В современных условиях совершенствования и стремительного роста технологических изменений для производства качественных автомобилей особенно важным становятся подготовленные и отвечающие новым компетенциям кадры. Поэтому тесное взаимодействие ВУЗов и российского предприятия, практико-ориентированная подготовка молодых специалистов и создание инновационной среды для развития кадров выходят на приоритетное место в списке задач для Nissan Motor и поставщиков комплектующих.{{material_115122}} На прошедшей встрече специалисты «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» обсуждали с инженерами и преподавателями ВУЗов требования по технической подготовке и необходимые социальные навыки для будущих инженеров автомобильной отрасли. Главный вопрос, в котором необходимо добиться понимания для успешной подготовки студентов, - ожидания выпускников и ожидания бизнеса. Заводчане отметили, что помимо фундаментальных технических дисциплин, которые получают студенты в своих университетах, работа на предприятии потребует от них компетенции по управлению персоналом, анализу информации и выработки решений, управлению результатом, пониманию бизнеса и экономики, знаниям основ финансовой грамотности и методик расчёта рентабельности инженерных проектов. И это неполный перечень требований. Наиболее оживленным на круглом столе оказалось обсуждение форматов будущего сотрудничества: стажировок, практик, конкурсов и олимпиад для студентов.Александр Бабкин, заместитель начальника Управления научно-организационной деятельности. профессор Высшей школы «Промышленного менеджмента и экономики», Санкт-Петербургский Политехнический университет им. Петра Великого: «Нынешний круглый стол - важное и своевременное мероприятие, поскольку именно сейчас составляются планы по стажировкам и практикам для студентов. Мы получили четкое понимание о тех требованиях, которые предъявляются к инженерам со стороны предприятия. Хочется надеяться, что будущие СП, которые мы будем проводить вместе с заводом Nissan, замотивируют студентов получать необходимые им знания. Нас с коллегами особо впечатлили показательные презентации выпускников наших ВУЗов, нынешних инженеров «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», в которых они рассказали, какие знания им пригодились, а каких не хватало».Евгений Косолапов, директор по инженерно-технологическому обеспечению  «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»: «Автомобильная промышленность Санкт-Петербурга - молодая, ей чуть более 10 лет. При этом ВУЗы города имеют большой технический потенциал, который необходимо привести в соответствие с автомобильным кластером. Совместные проекты c ВУЗами, которые Nissan будет активно реализовывать в ближайшее время, позволят эффективно использовать колоссальные возможности технологической революции для формирования инженеров будущего». По завершению теоретической части состоялась экскурсия по цехам сборочного предприятия. Гостям был представлен уровень автоматизации производственных процессов.
2018-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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