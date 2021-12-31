31 декабря 2021, 16:36
Кадыров раздал бойцам «Мерседесы» и 11 млн рублей
Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне Нового года встретился с бойцами спортивного клуба «Ахмат», обозначил планы на будущее, подвел итоги уходящего года и раздал спортсменам ценные подарки.
Дарья Климова Фото: Рамблер
Ранее мы писали
Пока дилеры продолжают удивлять своими аппетитами, продавцы на вторичном рынке тоже не теряют времени даром ...Читать далее
Под конец встречи Кадыров выполнил приятную обязанность и вручил трем бойцам ключи от автомобилей Mercedes-Benz, а еще одиннадцати спортсменам – по одному миллиону рублей. Бетербиев также получил звание «Почетный гражданин Грозного» за вклад в развитие спорта, а еще нескольких спортсменов отметили медалями «За заслуги перед ЧР» и знаками «За трудовое отличие».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 5 120 000 РKIA Carnival 2021 в Москве
- 3 375 000 РAudi A6 2020 в Москве
- 860 000 РHonda Accord 2003 в Москве
- 10 690 000 РDodge 1500 2021 в Москве
- 1 550 000 РToyota Camry 2011 в Москве
- 4 400 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
- 2 320 000 РInfiniti FX 2009 в Москве
- 12 410 000 РBMW M5 2021 в Москве
- 3 100 000 РMercedes GL-класс 2015 в Москве
- 1 550 000 РMINI Cooper S 2015 в Москве
Новости по теме
Посмотри, как мог бы выглядеть Bentley Bentayga в 1980-е годы
31.12.2021, 14:06
Что надо смотреть в TikTok прямо сейчас: семь самых интересных аккаунтов про автомобили
31.12.2021, 12:14
Водитель Porsche шокировал полицейских: после аварии он запихнул оторванный бампер в багажник и продолжил путь
30.12.2021, 18:50
Потратьте несколько минут и понаблюдайте, как раллийный внедорожник прыгает в замедленной съемке
30.12.2021, 16:14
Посмотри, как чистят самолеты: 380-й «Аэробус» драили 6 часов
30.12.2021, 10:42
Новости по теме
Посмотри, как мог бы выглядеть Bentley Bentayga в 1980-е годы
31.12.2021, 14:06
Что надо смотреть в TikTok прямо сейчас: семь самых интересных аккаунтов про автомобили
31.12.2021, 12:14
Водитель Porsche шокировал полицейских: после аварии он запихнул оторванный бампер в багажник и продолжил путь
30.12.2021, 18:50
Потратьте несколько минут и понаблюдайте, как раллийный внедорожник прыгает в замедленной съемке
30.12.2021, 16:14
Посмотри, как чистят самолеты: 380-й «Аэробус» драили 6 часов
30.12.2021, 10:42
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин