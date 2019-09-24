24 сентября 2019, 00:29
Kahn Design представили свою версию пикапа Mercedes X-Class
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Фото: Kahn Design
В руках специалистов британского тюнинг-ателье Kahn Design пикап Mercedes-Benz X-Class превратился в роскошный и элегантный внедорожник. Цена при этом выросла вдвое.
Фото: Kahn Design
Фото: Kahn Design
Фото: Kahn Design
Фото: Kahn Design
Фото: Kahn Design
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Первым делом специалисты Kahn Design избавились от хрома в отделке, заменив его более элегантными черными лаковыми деталями. Пикап получил новый передний бампер с крупными воздухозаборниками, которые добавляют агрессии, отсутствующей у серийного автомобиля, сообщает портал 32cars.ru. Новая радиаторная решетка выполнена в духе суперкара AMG GT. Завершают образ массивные 22-дюймовые колесные диски – серебристые или абсолютно черные – в зависимости от предпочтений заказчика.
В отделке интерьера в Kahn использовали черную кожу с красными контрастными вставками и красной прострочкой. Для сохранения целостности образа дверные панели, передняя консоль и рычаг КПП также отделаны черной кожей с красной строчкой. Все это великолепие добавляет к базовой цене пикапа Mercedes-Benz X-Class еще 24 000 фунтов стерлингов (или около 1,9 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Мерседес-пикап - это интересно. Начинка впечатляет, вот только пока непонятно будет ли пригоден такой автомобиль для тех целей, ради которых и покупают пикапы. Кому нужен лимузин с кузовом? Да и цена у него такая, что позволить себе такую роскошь сможет только очень преуспевающий фермер.
система и правда очень умная
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