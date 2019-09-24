Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
24 сентября 2019, 00:29

Kahn Design представили свою версию пикапа Mercedes X-Class

  • 52
  • 0
Фото: Kahn Design
В руках специалистов британского тюнинг-ателье Kahn Design пикап Mercedes-Benz X-Class превратился в роскошный и элегантный внедорожник. Цена при этом выросла вдвое.
Kahn Design представили свою версию пикапа Mercedes X Class

Фото: Kahn Design

Kahn Design представили свою версию пикапа Mercedes X Class

Фото: Kahn Design

Kahn Design представили свою версию пикапа Mercedes X Class

Фото: Kahn Design

Kahn Design представили свою версию пикапа Mercedes X Class

Фото: Kahn Design

Kahn Design представили свою версию пикапа Mercedes X Class

Фото: Kahn Design

Kahn Design представили свою версию пикапа Mercedes X Class
Kahn Design представили свою версию пикапа Mercedes X Class
Kahn Design представили свою версию пикапа Mercedes X Class
Kahn Design представили свою версию пикапа Mercedes X Class
Kahn Design представили свою версию пикапа Mercedes X Class
Ранее мы писали
Заботясь об увеличении прибыли, концерн Daimler пытается сократить издержки и пересмотреть модельный ряд. ...
Читать далее
Каждое творение Kahn Design – это произведение искусства. Уже более 20 лет британское автомобильное ателье дорабатывает машины известных мировых производителей. На этот раз в поле зрения тюнеров попал утилитарный пикап Mercedes-Benz X-Class. Техническую часть оставили без изменений. Зато дизайн проработали в мельчайших подробностях.

Первым делом специалисты Kahn Design избавились от хрома в отделке, заменив его более элегантными черными лаковыми деталями. Пикап получил новый передний бампер с крупными воздухозаборниками, которые добавляют агрессии, отсутствующей у серийного автомобиля, сообщает портал 32cars.ru. Новая радиаторная решетка выполнена в духе суперкара AMG GT. Завершают образ массивные 22-дюймовые колесные диски – серебристые или абсолютно черные – в зависимости от предпочтений заказчика.

В отделке интерьера в Kahn использовали черную кожу с красными контрастными вставками и красной прострочкой. Для сохранения целостности образа дверные панели, передняя консоль и рычаг КПП также отделаны черной кожей с красной строчкой. Все это великолепие добавляет к базовой цене пикапа Mercedes-Benz X-Class еще 24 000 фунтов стерлингов (или около 1,9 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). 

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Василий
Mercedes назвал цену на X-Class для России
Мерседес-пикап - это интересно. Начинка впечатляет, вот только пока непонятно будет ли пригоден такой автомобиль для тех целей, ради которых и покупают пикапы. Кому нужен лимузин с кузовом? Да и цена у него такая, что позволить себе такую роскошь сможет только очень преуспевающий фермер.
Роман
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Mercedes Benz Бенц
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Главные серийные новинки Франкфуртского автошоу
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Mercedes X
Объявления о продаже Mercedes X
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Kahn Design представили свою версию пикапа Mercedes X-Class
{{material_126980}}Каждое творение Kahn Design – это произведение искусства. Уже более 20 лет британское автомобильное ателье дорабатывает машины известных мировых производителей. На этот раз в поле зрения тюнеров попал утилитарный пикап Mercedes-Benz X-Class. Техническую часть оставили без изменений. Зато дизайн проработали в мельчайших подробностях.Первым делом специалисты Kahn Design избавились от хрома в отделке, заменив его более элегантными черными лаковыми деталями. Пикап получил новый передний бампер с крупными воздухозаборниками, которые добавляют агрессии, отсутствующей у серийного автомобиля, сообщает портал 32cars.ru. Новая радиаторная решетка выполнена в духе суперкара AMG GT. Завершают образ массивные 22-дюймовые колесные диски – серебристые или абсолютно черные – в зависимости от предпочтений заказчика.В отделке интерьера в Kahn использовали черную кожу с красными контрастными вставками и красной прострочкой. Для сохранения целостности образа дверные панели, передняя консоль и рычаг КПП также отделаны черной кожей с красной строчкой. Все это великолепие добавляет к базовой цене пикапа Mercedes-Benz X-Class еще 24 000 фунтов стерлингов (или около 1,9 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). 
2019-09-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Тверь Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.