Что происходит с китайскими марками на российском рынке — интрига или уход?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 14:31

Kaiyi сокращает присутствие в России: дилеры распродают остатки, новых поставок нет

На российском рынке Kaiyi осталось всего несколько десятков машин. Дилеры не ждут новых поставок. Цены и комплектации скрыты, прайс-лист исчез. Будущее бренда туманно. Ситуация вызывает вопросы у покупателей и экспертов.

В начале 2026 года российские автолюбители, следящие за судьбой китайских марок, заметили тревожную тенденцию: на официальном сайте Kaiyi в разделе наличия числится чуть больше 60 автомобилей по всей стране. Это не просто скромная цифра - это сигнал о том, что бренд оказался на грани исчезновения с российского рынка.

Покупатели, решившие приобрести новый Kaiyi, сталкиваются с неожиданной реальностью. В большинстве автосалонов машины либо отсутствуют, либо представлены в единичных экземплярах. Дилеры в разных регионах дают противоречивые комментарии: кто-то утверждает, что поставки прекратились, кто-то продолжает работать, но признает - новых автомобилей ждать не стоит.

Особенно остро ощущается дефицит моделей X3 и X3 Pro. По словам сотрудников автосалонов, эти автомобили больше не поступают на склады. Хотя представители бренда ранее опровергали слухи о снятии моделей с производства, на практике ситуация выглядит иначе. В наличии чаще всего встречается седан E5, который стал своеобразным символом распродажи остатков. Его стоимость, в зависимости от региона и скидок, колеблется в пределах 1,65–1,75 миллиона рублей.

Кроссовер X7 Kunlun, который еще недавно позиционировался как флагман, теперь встречается крайне редко. В основном это автомобили 2024 года выпуска, а их цена в комплектации Comfort с учетом кредитных программ и Trade-in доходит до 2,4 миллиона рублей. Официальный прайс-лист Kaiyi исчез с сайта, и теперь узнать стоимость и комплектацию можно только напрямую у дилеров. Это создает атмосферу неопределенности и подогревает слухи о скором уходе бренда.

Как пишет Российская Газета, дилеры в Санкт-Петербурге и Краснодаре пока продолжают работу, но признают: ситуация нестабильна. В одних городах автосалоны уже фактически свернули деятельность, в других - держатся за счет остатков. Впрочем, ни один из опрошенных не смог назвать точные планы Kaiyi на ближайшее будущее. Все сходятся в одном: новых поставок не ожидается, а распродажа складских запасов идет полным ходом.

Показательно, что исчезновение прайс-листа и отсутствие официальной информации о комплектациях - не случайность, а часть общей стратегии. Бренд явно не спешит раскрывать свои намерения, оставляя покупателей в неведении. Это вызывает раздражение у тех, кто рассчитывал на долгосрочное обслуживание и гарантийную поддержку.

На фоне ухода других китайских марок, таких как Skywell, ситуация с Kaiyi выглядит особенно тревожно. Российский рынок, который еще недавно казался перспективным для китайских автопроизводителей, теперь становится полем для распродажи остатков и закрытия представительств. Покупатели теряют уверенность, а дилеры вынуждены искать новые пути выживания.

В итоге складывается парадоксальная картина: формально бренд Kaiyi еще присутствует в России, но фактически его деятельность сведена к минимуму. Остается только наблюдать, как быстро распродадутся последние автомобили и появится ли у марки шанс на возвращение. Пока же ситуация напоминает затянувшийся финал, где каждый день может стать последним для китайского бренда на российском рынке.

Упомянутые марки: KAIYI
