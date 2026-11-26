26 ноября 2026, 19:32
На каких китайских гибридах скоро будут возить пассажиров роботакси в Москве
На каких китайских гибридах скоро будут возить пассажиров роботакси в Москве
В октябре в России зарегистрировали 173 Kaiyi X7 Kunlun. За первое полугодие на учет поставили 70 автомобилей Kaiyi всех моделей. Яндекс рассчитывает включить гибриды в парк роботакси до конца декабря, пока сервис работает в экспериментальном режиме.
В Марьино и Люблино пассажиры уже могут заказать поездку на роботакси через „Яндекс Go“, но за рулем пока находится водитель-испытатель. К 19 ноября в этих районах пассажиры совершили более тысячи поездок на автономных автомобилях.
До конца декабря Яндекс планирует добавить в столичный парк гибридные кроссоверы Kaiyi X7 Kunlun. Как сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу компании, новые машины будут работать вместе с действующим флотом и постепенно расширять сервис автономных перевозок. Kaiyi станет второй заметной базовой моделью проекта после Hyundai Sonata. Испытания системы автономного вождения на кроссовере начались в Москве в июле 2026 года.
Поставки заметны и в регистрационной статистике. За октябрь 2026 года в России поставили на учет 173 новых Kaiyi X7 Kunlun. Для сравнения: за первое полугодие зарегистрировали 70 автомобилей Kaiyi всех моделей. На фоне новостей о будущих моделях, включая новый формат Honda Accord, важен другой рыночный сигнал: рост регистраций может отражать расширение корпоративного парка, а не восстановление частного спроса. Кроссоверы предназначены для проекта роботакси, а не для розничной продажи в России.
Гибридная версия сочетает 1,5-литровый бензиновый турбомотор с электродвигателем; тягу передает трансмиссия DHT. Для Kaiyi X7 PHEV заявлены суммарная мощность 360 л.с. и максимальный крутящий момент 530 Н·м. Двигатель внутреннего сгорания развивает 129 л.с. и 220 Н·м, электромотор - 204 л.с. и 310 Н·м. Емкость аккумулятора составляет 27,2 кВт·ч. Максимальная скорость составляет 180 км/ч, разгон до 50 км/ч менее чем за 3,2 секунды и комбинированный расход 5,2 л на 100 км по циклу NEDC.
Длина X7 PHEV составляет 4710 мм, ширина - 1955 мм, высота - 1705 мм; колесная база равна 2800 мм. Спецификация предусматривает пятиместную и семиместную версии. Объем багажного места составляет от 518 до 1566 литров, топливный бак вмещает 60 литров. Дорожный просвет указан как 159 мм для пятиместной модификации и 147 мм для семиместной.
В официальном описании системы Яндекса указаны 11 лидаров. Комплекс также включает 18 камер и четыре радара. На этапе испытаний поездки можно заказать через „Яндекс Go“; одна поездка стоит один рубль, а проект сохраняет экспериментальный статус.
Производство Kaiyi в Калининграде уже прекращено. Яндекс не раскрыл, сколько именно кроссоверов предназначено для роботакси. Компания планирует вывести автомобили на улицы столицы до конца 2026 года, в том числе в Марьино и Люблино.
Похожие материалы Кайи
-
29.07.2026, 09:03
В Москве начали тестировать новые беспилотные такси на базе Kaiyi X7
В столице стартовали испытания роботакси на базе Kaiyi X7 - мало кто знает, что это может изменить рынок такси в ближайшие годы. Какие районы Москвы выбрали для тестов, почему именно китайская модель оказалась в центре внимания и что думают специалисты - разбираемся, что грозит привычному автопарку. Не прошли мимо и мнения аналитиков: объяснил эксперт, какие проблемы могут возникнуть.Читать далее
-
01.04.2025, 14:08
На Автоторе стартует сборка полноприводных кроссоверов Kaiyi X7
Компания Kaiyi готовится вывести на российский рынок полноприводную версию флагманского кроссовера X7, адаптированную специально для нашей страны. Собирать новинку будут на калининградском заводе «Автотор». Читать далее
-
28.12.2024, 07:22
Kaiyi отзывает в России 20 тысяч автомобилей, чтобы повысить их безопасность
Китайский бренд Kaiyi (принадлежит Chery) проводит в России масштабную отзывную кампанию, которая затрагивает без малого 20 тысяч автомобилей, проданных за последние два года.Читать далее
-
25.02.2024, 16:38
Тест-драйв Kaiyi X7 Kunlun: если хочешь быть счастливым
Специалисты по спортивному питанию из Kaiyi поработали на славу. X7 Kunlun получился одновременно серьёзным и молодящим кровь. Его облик дарит «шампанское настроение», и потому автомобиль незазорно отдать в хорошие руки. Давайте вместе оценим новый среднеразмерный кроссовер, что называется, по шкале от тюльпана до айфона. Он того стоит. Читать далее
-
06.02.2024, 11:51
В России стартовали продажи нового семейного кроссовера с дорожным просветом в 210 мм. Сколько он стоит?
Китайский бренд Kaiyi объявил о начале продаж флагманского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun, который сопоставим по габаритам со Skoda Kodiaq. Покупатели могут выбирать из двух версий, которые различаются оснащением и мощностью.Читать далее
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
13.12.2023, 22:55
В России представили еще один кроссовер X7 (опять не BMW)
Индекс «Х7» оказался чрезвычайно популярен в мире кроссоверов. Самый известный представитель – BMW X7, но в Россию его официально больше не поставляют. Зато шильдик Х7 примерили на себя две более компактные китайские модели.Читать далее
-
27.11.2026, 22:34
Самый дешевый электровелосипед с полным приводом и толстыми шинами: что скрывает Aipas M2 Pro Xterrain
Aipas M2 Pro Xterrain — один из самых доступных электровелосипедов с полным приводом и толстыми шинами на рынке. За 950 долларов вы получаете мощный мотор, внушительную грузоподъемность и необычный дизайн. Но стоит ли экономить на безопасности и качестве? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 15:09
Как изменились автосалоны марки JAC в России после крупного ребрендинга?
JAC завершил начальную часть обновления дилерской сети в России. Работы в оставшихся автоцентрах дистрибьютор продолжает вместе с партнерами, а полный переход на новые стандарты запланирован на 2027 год. Проект предусматривает три формата салонов.Читать далее
-
27.11.2026, 14:52
Что скрывают автопроизводители за красивыми цифрами гарантии и ресурса?
Гарантия и срок службы автомобиля показывают разные вещи. Chery указывает семь лет службы или 200 000 километров. У Geely Emgrand гарантия действует пять лет и 150 000 километров. Для Haval заявлены шесть лет службы и два года поддержки.Читать далее
-
27.11.2026, 13:27
Почему китайский рамник BAW 212 T10 на родине оказался вдвое дешевле?
В Китае начались продажи трехдверного BAW 212 T10 с жесткой съемной крышей. Бензиновая версия стоит от 179,9 тысячи юаней, а дизельная - от 189,9 тысячи. Для российских покупателей важна и разница с ориентиром дилеров.Читать далее
Похожие материалы Кайи
-
29.07.2026, 09:03
В Москве начали тестировать новые беспилотные такси на базе Kaiyi X7
В столице стартовали испытания роботакси на базе Kaiyi X7 - мало кто знает, что это может изменить рынок такси в ближайшие годы. Какие районы Москвы выбрали для тестов, почему именно китайская модель оказалась в центре внимания и что думают специалисты - разбираемся, что грозит привычному автопарку. Не прошли мимо и мнения аналитиков: объяснил эксперт, какие проблемы могут возникнуть.Читать далее
-
01.04.2025, 14:08
На Автоторе стартует сборка полноприводных кроссоверов Kaiyi X7
Компания Kaiyi готовится вывести на российский рынок полноприводную версию флагманского кроссовера X7, адаптированную специально для нашей страны. Собирать новинку будут на калининградском заводе «Автотор». Читать далее
-
28.12.2024, 07:22
Kaiyi отзывает в России 20 тысяч автомобилей, чтобы повысить их безопасность
Китайский бренд Kaiyi (принадлежит Chery) проводит в России масштабную отзывную кампанию, которая затрагивает без малого 20 тысяч автомобилей, проданных за последние два года.Читать далее
-
25.02.2024, 16:38
Тест-драйв Kaiyi X7 Kunlun: если хочешь быть счастливым
Специалисты по спортивному питанию из Kaiyi поработали на славу. X7 Kunlun получился одновременно серьёзным и молодящим кровь. Его облик дарит «шампанское настроение», и потому автомобиль незазорно отдать в хорошие руки. Давайте вместе оценим новый среднеразмерный кроссовер, что называется, по шкале от тюльпана до айфона. Он того стоит. Читать далее
-
06.02.2024, 11:51
В России стартовали продажи нового семейного кроссовера с дорожным просветом в 210 мм. Сколько он стоит?
Китайский бренд Kaiyi объявил о начале продаж флагманского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun, который сопоставим по габаритам со Skoda Kodiaq. Покупатели могут выбирать из двух версий, которые различаются оснащением и мощностью.Читать далее
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
13.12.2023, 22:55
В России представили еще один кроссовер X7 (опять не BMW)
Индекс «Х7» оказался чрезвычайно популярен в мире кроссоверов. Самый известный представитель – BMW X7, но в Россию его официально больше не поставляют. Зато шильдик Х7 примерили на себя две более компактные китайские модели.Читать далее
-
27.11.2026, 22:34
Самый дешевый электровелосипед с полным приводом и толстыми шинами: что скрывает Aipas M2 Pro Xterrain
Aipas M2 Pro Xterrain — один из самых доступных электровелосипедов с полным приводом и толстыми шинами на рынке. За 950 долларов вы получаете мощный мотор, внушительную грузоподъемность и необычный дизайн. Но стоит ли экономить на безопасности и качестве? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 15:09
Как изменились автосалоны марки JAC в России после крупного ребрендинга?
JAC завершил начальную часть обновления дилерской сети в России. Работы в оставшихся автоцентрах дистрибьютор продолжает вместе с партнерами, а полный переход на новые стандарты запланирован на 2027 год. Проект предусматривает три формата салонов.Читать далее
-
27.11.2026, 14:52
Что скрывают автопроизводители за красивыми цифрами гарантии и ресурса?
Гарантия и срок службы автомобиля показывают разные вещи. Chery указывает семь лет службы или 200 000 километров. У Geely Emgrand гарантия действует пять лет и 150 000 километров. Для Haval заявлены шесть лет службы и два года поддержки.Читать далее
-
27.11.2026, 13:27
Почему китайский рамник BAW 212 T10 на родине оказался вдвое дешевле?
В Китае начались продажи трехдверного BAW 212 T10 с жесткой съемной крышей. Бензиновая версия стоит от 179,9 тысячи юаней, а дизельная - от 189,9 тысячи. Для российских покупателей важна и разница с ориентиром дилеров.Читать далее