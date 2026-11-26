На каких китайских гибридах скоро будут возить пассажиров роботакси в Москве

В октябре в России зарегистрировали 173 Kaiyi X7 Kunlun. За первое полугодие на учет поставили 70 автомобилей Kaiyi всех моделей. Яндекс рассчитывает включить гибриды в парк роботакси до конца декабря, пока сервис работает в экспериментальном режиме.

В октябре в России зарегистрировали 173 Kaiyi X7 Kunlun. За первое полугодие на учет поставили 70 автомобилей Kaiyi всех моделей. Яндекс рассчитывает включить гибриды в парк роботакси до конца декабря, пока сервис работает в экспериментальном режиме.

В Марьино и Люблино пассажиры уже могут заказать поездку на роботакси через „Яндекс Go“, но за рулем пока находится водитель-испытатель. К 19 ноября в этих районах пассажиры совершили более тысячи поездок на автономных автомобилях.

До конца декабря Яндекс планирует добавить в столичный парк гибридные кроссоверы Kaiyi X7 Kunlun. Как сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу компании, новые машины будут работать вместе с действующим флотом и постепенно расширять сервис автономных перевозок. Kaiyi станет второй заметной базовой моделью проекта после Hyundai Sonata. Испытания системы автономного вождения на кроссовере начались в Москве в июле 2026 года.

Поставки заметны и в регистрационной статистике. За октябрь 2026 года в России поставили на учет 173 новых Kaiyi X7 Kunlun. Для сравнения: за первое полугодие зарегистрировали 70 автомобилей Kaiyi всех моделей. На фоне новостей о будущих моделях, включая новый формат Honda Accord, важен другой рыночный сигнал: рост регистраций может отражать расширение корпоративного парка, а не восстановление частного спроса. Кроссоверы предназначены для проекта роботакси, а не для розничной продажи в России.

Гибридная версия сочетает 1,5-литровый бензиновый турбомотор с электродвигателем; тягу передает трансмиссия DHT. Для Kaiyi X7 PHEV заявлены суммарная мощность 360 л.с. и максимальный крутящий момент 530 Н·м. Двигатель внутреннего сгорания развивает 129 л.с. и 220 Н·м, электромотор - 204 л.с. и 310 Н·м. Емкость аккумулятора составляет 27,2 кВт·ч. Максимальная скорость составляет 180 км/ч, разгон до 50 км/ч менее чем за 3,2 секунды и комбинированный расход 5,2 л на 100 км по циклу NEDC.

Длина X7 PHEV составляет 4710 мм, ширина - 1955 мм, высота - 1705 мм; колесная база равна 2800 мм. Спецификация предусматривает пятиместную и семиместную версии. Объем багажного места составляет от 518 до 1566 литров, топливный бак вмещает 60 литров. Дорожный просвет указан как 159 мм для пятиместной модификации и 147 мм для семиместной.

В официальном описании системы Яндекса указаны 11 лидаров. Комплекс также включает 18 камер и четыре радара. На этапе испытаний поездки можно заказать через „Яндекс Go“; одна поездка стоит один рубль, а проект сохраняет экспериментальный статус.

Производство Kaiyi в Калининграде уже прекращено. Яндекс не раскрыл, сколько именно кроссоверов предназначено для роботакси. Компания планирует вывести автомобили на улицы столицы до конца 2026 года, в том числе в Марьино и Люблино.