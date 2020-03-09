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9 марта 2020, 20:28

Как 8 марта веселые гаишники девчонок пугали

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Фото: vk.com/belinter
Вчера, как известно, был Женский день, и белгородская ГИБДД отпраздновала его по-своему, можно сказать, творчески. В то время как один полицейский останавливал на дороге дам, «проверял их по базе» и проводил соцопрос с «нарушительницами», второй как бы составлял на них протоколы.
Как 8 марта веселые гаишники девчонок пугали

Фото: vk.com/belinter

Как 8 марта веселые гаишники девчонок пугали

Фото: vk.com/belinter

Как 8 марта веселые гаишники девчонок пугали

Фото: vk.com/belinter

Как 8 марта веселые гаишники девчонок пугали

Фото: vk.com/belinter

Как 8 марта веселые гаишники девчонок пугали

Фото: vk.com/belinter

Как 8 марта веселые гаишники девчонок пугали
Как 8 марта веселые гаишники девчонок пугали
Как 8 марта веселые гаишники девчонок пугали
Как 8 марта веселые гаишники девчонок пугали
Как 8 марта веселые гаишники девчонок пугали

Свои роли стражи порядка играли исправно – женщины реально выражали обеспокоенность действиями гаишников. Но только до того момента, когда «оформлявший протокол» передавал его в руки «нарушительницы». На бумаге формата А4 дамы находили… свои портреты.

Есть недовольные

В соцсетях белгородцы по-разному оценили гаишный юмор. Юлия Максименко, например, оценила шутки следующим образом: «И седые волосы в подарок, пока девушки думают, что на них протокол составляют».

Недоволен и Валентин Болдак: «Неужели больше нечем заняться сотрудникам ГИБДД?! Никто не нарушает правила парковки по городу - все пропускают пешеходов, где положено»?

Наталья Пилипенко: «Ну, такое себе... Сначала вгоняют в стресс со своим протоколом за несуществующее нарушение. А потом дарят карикатуру - портрет, на котором выделены недостатки внешности. Вы серьёзно считаете это хорошей идеей»?

А нам нравится!

Оптимисты как всегда победили. Анна Дуганова: «Шикарно! Побольше бы таких проявлений по разным праздникам! И пусть это станет доброй традицией». Sergey Loco: «Вот, есть же хорошие люди среди полиции»!

Иван Гончаров: «Класс! Только б хоть одну бабушку остановили»! Димон Николаевич: «А девушки такие радостные, как погода сегодня». Yu Meda: «Круто!!! Молодцы, гаишники»! Светлана Девицына: «Ай, да затейники»!

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Как 8 марта веселые гаишники девчонок пугали
Свои роли стражи порядка играли исправно – женщины реально выражали обеспокоенность действиями гаишников. Но только до того момента, когда «оформлявший протокол» передавал его в руки «нарушительницы». На бумаге формата А4 дамы находили… свои портреты.Есть недовольныеВ соцсетях белгородцы по-разному оценили гаишный юмор. Юлия Максименко, например, оценила шутки следующим образом: «И седые волосы в подарок, пока девушки думают, что на них протокол составляют». Недоволен и Валентин Болдак: «Неужели больше нечем заняться сотрудникам ГИБДД?! Никто не нарушает правила парковки по городу - все пропускают пешеходов, где положено»?Наталья Пилипенко: «Ну, такое себе... Сначала вгоняют в стресс со своим протоколом за несуществующее нарушение. А потом дарят карикатуру - портрет, на котором выделены недостатки внешности. Вы серьёзно считаете это хорошей идеей»?А нам нравится!Оптимисты как всегда победили. Анна Дуганова: «Шикарно! Побольше бы таких проявлений по разным праздникам! И пусть это станет доброй традицией». Sergey Loco: «Вот, есть же хорошие люди среди полиции»!Иван Гончаров: «Класс! Только б хоть одну бабушку остановили»! Димон Николаевич: «А девушки такие радостные, как погода сегодня». Yu Meda: «Круто!!! Молодцы, гаишники»! Светлана Девицына: «Ай, да затейники»!
2020-03-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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