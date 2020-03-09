Как 8 марта веселые гаишники девчонок пугали
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Фото: vk.com/belinter
Фото: vk.com/belinter
Фото: vk.com/belinter
Фото: vk.com/belinter
Фото: vk.com/belinter
Свои роли стражи порядка играли исправно – женщины реально выражали обеспокоенность действиями гаишников. Но только до того момента, когда «оформлявший протокол» передавал его в руки «нарушительницы». На бумаге формата А4 дамы находили… свои портреты.
Есть недовольные
В соцсетях белгородцы по-разному оценили гаишный юмор. Юлия Максименко, например, оценила шутки следующим образом: «И седые волосы в подарок, пока девушки думают, что на них протокол составляют».
Недоволен и Валентин Болдак: «Неужели больше нечем заняться сотрудникам ГИБДД?! Никто не нарушает правила парковки по городу - все пропускают пешеходов, где положено»?
Наталья Пилипенко: «Ну, такое себе... Сначала вгоняют в стресс со своим протоколом за несуществующее нарушение. А потом дарят карикатуру - портрет, на котором выделены недостатки внешности. Вы серьёзно считаете это хорошей идеей»?
А нам нравится!
Оптимисты как всегда победили. Анна Дуганова: «Шикарно! Побольше бы таких проявлений по разным праздникам! И пусть это станет доброй традицией». Sergey Loco: «Вот, есть же хорошие люди среди полиции»!
Иван Гончаров: «Класс! Только б хоть одну бабушку остановили»! Димон Николаевич: «А девушки такие радостные, как погода сегодня». Yu Meda: «Круто!!! Молодцы, гаишники»! Светлана Девицына: «Ай, да затейники»!
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