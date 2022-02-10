Как англичане делали танк Cromwell: запутанная история
Сначала – мотор, затем – трансмиссия
Проектом занялась компания Nuffield. С использованием узлов уже имеющегося лёгкого танка Crusader ею был создан новый, более тяжёлый и защищённый прототип. Оказалось, что из-за резко возросшей массы танку не хватает подвижности, а надёжность двигателя вследствие высоких нагрузок сильно снизилась. Военные потребовали установить в машину новый двигатель.
Работу поручили другой фирме – BCWC. Мотор подобрали новый, производства Rolls-Royce. Результаты превзошли все ожидания: с этим движком танк получился очень быстрым. Однако, стала ясна необходимость замены трансмиссии. Однако руководство «Наффилд» посчитало изменения слишком радикальными и решило двигатель не менять. В результате проекта стало два. Изначальную версию назвали A24 или Cruiser Tank Mk.VII, а вариант с мощным двигателем – A27 или Cruiser Tank Mk.VIII. Через какое-то время оба они получили одно и то же имя: Cromwell.
Ещё одно раздвоение
Более мощный и с новой трансмиссией A27 «Кромвель» предсказуемо оказался лучше, чем изначальный A24 «Кромвель». Но внезапно выяснилось, что «Роллс-Ройс» очень занят производством моторов для авиации, а для танков возможностей завода может не хватить. Решение нашли следующее. A27 опять разделили: на A27M, он же – Cromwell Mk. III, и A27L, он же – Cromwell Mk. II.
В первом стоял тот самый движок от «Роллса». А во второй вернули первоначальный двигатель, только трансмиссию трогать не стали. Предполагалось, что со временем в сделанные A27L тоже можно будет поставить мотор «Роллс-Ройс».
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Cromwell, Cromwell и Cromwell
Ещё через какое-то время танки для удобства решили переименовать. A24 был назван Cavalier или Cromwell I, A27L – Centaur или Cromwell II, а A27M – вы не поверите! – просто Cromwell. Впоследствии все три танка попытались производить, причём все они имели разные модификации. В итоге значительная часть «Кавалеров» стала учебными машинами, а «Кентавры» со временем стали переделывать в «Кромвели», устанавливая другие движки. Да, от Rolls-Royce.
С технической точки
Теперь перейдём от названий к числам. Посмотрим на характеристики «Кромвеля».
Максимальная толщина брони во лбу танка составила 64 миллиметра. Борт имел толщину 32 мм, корма – от 25 до 32. Корпус машины был весьма архаичный. Собирался он с помощью болтов и заклёпок. Весил танк около 28 тонн.
Тот самый движок имел мощность 600 лошадиных сил и разгонял «Кромвеля» аж до 64 км/ч. Для среднего танка это был действительно очень хороший показатель.
Орудие сначала ставили QF 6 калибром 57 миллиметров. Этого явно не хватало, поэтому через какое-то время стали пытаться установить в танк 75-миллиметровое QF 75. Удалось это только сделать только к весне 1944 года, когда QF 75 было уже достаточно устаревшим. Помимо этого, был создан штурмовой вариант танка с 95-миллиметровой гаубицей. Пулемётов на «Кромвелле» было три.
И что на деле?
Каков Cromwell оказался на практике? Скажем честно: довольно печальным. По крайней мере, по сравнению с немецкими противниками. И защищённости, и вооружения «Кромвелю» явно не хватало.
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