4 октября 2021, 08:44
Как Apple Watch спасли жизнь байкеру
Apple Watch в большей степени принято считать дорогой игрушкой, чем полезным устройством. Однако, 24-летний байкер из Сингапура на собственном опыте убедился, что иногда умные часы могут в буквальном смысле спасти жизнь.
Дарья Климова Фото: zyri.net
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Фото: mothership.sg
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В случае с Фитри эта функция помогла спасти жизнь. Часы Apple Watch отправили уведомление его девушке, а также вызвали скорую помощь на место аварии, сообщив точную геопозицию. Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Найден ли водитель фургона, местные СМИ не сообщают.
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