Редкая находка: стоявший во дворе Aston Martin превратился в коллекционную жемчужину – как это возможно

6 декабря 2025, 19:36
Как Aston Martin DB5, забытый на 50 лет, стал стоить 1,3 миллиона долларов
В Уэльсе мужчина купил старый Aston Martin DB5 и оставил его гнить на полвека. Позже автомобиль восстановили специалисты Aston Martin. Теперь эта машина оценивается в 1,3 миллиона долларов. История о том, как мечта может ждать своего часа десятилетиями.
В начале 1970-х годов уэльский сварщик Джон Уильямс осуществил свою детскую мечту: он приобрел Aston Martin DB5 1965 года выпуска. Машина была в плачевном состоянии, но цена оказалась доступной — всего 900 фунтов. Джон долго копил деньги, работал сверхурочно и, наконец, отправился в Лондон за автомобилем, который когда-то был символом роскоши и скорости. Однако вместо реставрации автомобиль оказался заброшен во дворе и простоял там почти полвека.
Планы на восстановление быстро ушли на второй план: жизнь внесла свои коррективы. В 1977 году Джон уехал работать на Ближний Восток, а проект по возвращению DB5 к жизни был отложен на неопределенный срок. За эти годы соседи и прохожие не раз предлагали выкупить редкий автомобиль, но супруга Джона настояла на том, чтобы оставить его себе. Машина стала местной достопримечательностью: дети играли вокруг нее, иногда даже повреждая детали, а кузов продолжал ржаветь под дождями и ветрами Уэльса.
Когда Джон вернулся домой, он уже с трудом узнавал свой некогда любимый автомобиль. Несмотря на стыд за состояние машины, он не мог решиться расстаться с ней. Время шло, а Aston Martin все больше напоминал музейный экспонат, забытый на заднем дворе.
В 2022 году Джон наконец обратился за помощью к специалистам Aston Martin Works в Ньюпорт-Пагнелле — легендарному сервису, где за полвека собрали более 13 тысяч культовых спорткаров марки. Реставрация заняла три года и потребовала колоссальных усилий: мастера потратили более 2500 часов, чтобы вернуть автомобилю первозданный вид. Джон и его жена регулярно навещали мастерскую, наблюдая, как их мечта обретает новую жизнь.
Сегодня этот Aston Martin DB5 выглядит так, будто только что сошел с конвейера. Классический серебристый цвет Silver Birch, правый руль, редкий двигатель Vantage объемом 4,0 литра и мощностью 325 лошадиных сил — все детали восстановлены с ювелирной точностью. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 секунды и развить максимальную скорость 241 км/ч.
Особую ценность машине придает ее уникальность: из 1022 выпущенных DB5 только 887 были в кузове седан, а среди них лишь 39 получили серебристую окраску, двигатель Vantage и правый руль. Теперь этот экземпляр считается настоящей жемчужиной среди коллекционеров. По оценкам специалистов, стоимость автомобиля после реставрации достигла 1,3 миллиона долларов.
Для Джона и его семьи эта история стала не только воплощением мечты, но и примером того, как даже самые забытые вещи могут обрести вторую жизнь. Теперь, спустя почти 50 лет, он наконец сможет насладиться поездкой на автомобиле, который когда-то был символом его юношеских стремлений.
