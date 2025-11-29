Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

29 ноября 2025, 08:56

Как авария на мотоцикле изменила жизнь коллекционера и привела к покупке двух Ferrari

Две легендарные Ferrari простояли в гараже 30 лет – что заставило владельца забыть о них

Как авария на мотоцикле изменила жизнь коллекционера и привела к покупке двух Ferrari

История о том, как несчастный случай на мотоцикле стал поворотным моментом для страстного автолюбителя. После происшествия он приобрел сразу две культовые Ferrari, но вскоре навсегда оставил их в гараже. Почему эти автомобили так и не вернулись на дорогу? Узнайте подробности необычной судьбы редких спорткаров.

Ferrari 308 GTB – не просто спортивный автомобиль, а настоящий символ эпохи. Впервые появившись в 1975 году, купе с характерным клиновидным силуэтом, созданным мастерами Pininfarina, задала стандарты дизайна для целого поколения. Именно с этой модели началась успешная история массовых среднемоторных суперкаров с V8 от Ferrari, которые стали мечтой для тысяч автолюбителей по всему миру.

308 GTB стали воплощением идеала для тех, кто стремился к особым ощущениям за рулем. Эти автомобили не только выглядели эффектно, но и предлагали уникальный опыт вождения, который сложно было найти у конкурентов. Для многих коллекционеров и просто поклонников успеха марки Ferrari 308 GTB и GTS стали настоящими иконами, символизирующими и страстью к скорости.

Однако, как сообщает autoevolution, судьба двух таких автомобилей сложилась необычно. Их владелец пережил серьезную аварию на мотоцикле. Этот инцидент стал для него переломным моментом: после восстановления он решил приобрести сразу два Феррари – возможно, чтобы компенсировать острые ощущения или просто исполнить давнюю мечту.

Но вопреки ожиданиям, новые спорткары не стали спутниками его жизни. Вскоре после покупки обе машины были припаркованы в гараже, где просто стояли без движения почти три десятилетия. Причины такого решения остались загадкой даже для близких владельца. Возможно, страх перед скоростью или воспоминания о травме не позволили ему снова оказаться за рулем мощных автомобилей.

Сегодня эти Ferrari представляют собой не только редкую находку для коллекционеров, но и своеобразный памятник архитектуры. Их история напоминает: даже самые заветные мечты могут измениться под влиянием обстоятельств, культовые машины иногда становятся молчаливыми свидетелями личной драмы и победы.

Упомянутые модели: Ferrari 308 GTS
Упомянутые марки: Ferrari
Похожие материалы Феррари

