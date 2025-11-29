Две легендарные Ferrari простояли в гараже 30 лет – что заставило владельца забыть о них

29 ноября 2025, 08:56
Как авария на мотоцикле изменила жизнь коллекционера и привела к покупке двух Ferrari
Как авария на мотоцикле изменила жизнь коллекционера и привела к покупке двух Ferrari
История о том, как несчастный случай на мотоцикле стал поворотным моментом для страстного автолюбителя. После происшествия он приобрел сразу две культовые Ferrari, но вскоре навсегда оставил их в гараже. Почему эти автомобили так и не вернулись на дорогу? Узнайте подробности необычной судьбы редких спорткаров.
Ferrari 308 GTB – не просто спортивный автомобиль, а настоящий символ эпохи. Впервые появившись в 1975 году, купе с характерным клиновидным силуэтом, созданным мастерами Pininfarina, задала стандарты дизайна для целого поколения. Именно с этой модели началась успешная история массовых среднемоторных суперкаров с V8 от Ferrari, которые стали мечтой для тысяч автолюбителей по всему миру.
308 GTB стали воплощением идеала для тех, кто стремился к особым ощущениям за рулем. Эти автомобили не только выглядели эффектно, но и предлагали уникальный опыт вождения, который сложно было найти у конкурентов. Для многих коллекционеров и просто поклонников успеха марки Ferrari 308 GTB и GTS стали настоящими иконами, символизирующими и страстью к скорости.
Однако, как сообщает autoevolution, судьба двух таких автомобилей сложилась необычно. Их владелец пережил серьезную аварию на мотоцикле. Этот инцидент стал для него переломным моментом: после восстановления он решил приобрести сразу два Феррари – возможно, чтобы компенсировать острые ощущения или просто исполнить давнюю мечту.
Но вопреки ожиданиям, новые спорткары не стали спутниками его жизни. Вскоре после покупки обе машины были припаркованы в гараже, где просто стояли без движения почти три десятилетия. Причины такого решения остались загадкой даже для близких владельца. Возможно, страх перед скоростью или воспоминания о травме не позволили ему снова оказаться за рулем мощных автомобилей.
Сегодня эти Ferrari представляют собой не только редкую находку для коллекционеров, но и своеобразный памятник архитектуры. Их история напоминает: даже самые заветные мечты могут измениться под влиянием обстоятельств, культовые машины иногда становятся молчаливыми свидетелями личной драмы и победы.
Похожие материалы Феррари
-
20.10.2025, 18:52
Феррари 308 GTSi 1984 года: классика, которую может позволить себе не только миллионер
Многие считают, что Ferrari — удел избранных. Но есть исключения, которые ломают стереотипы. Один из таких автомобилей недавно ушел с молотка. Почему он стал настоящей находкой для ценителей — расскажем в материале.Читать далее
-
04.01.2025, 22:15
Миллионная находка в гараже бабули: под горой хлама внук обнаружил два уникальных суперкара
Пожилые люди зачастую бережно хранят старые вещи вместе с секретами из своей прежней жизни. Иногда они могут очень удивить своих наследников, разбирающих хлам в гараже.Читать далее
-
11.05.2021, 10:49
Самые дешевые Ferrari — больше головной боли или удачная сделка?
Самые дешевые Ferrari могут принести больше проблем, чем они того стоят. Реально ли купить спорткар на вторичном рынке в приличном состоянии в 10 раз дешевле новой машины.Читать далее
-
16.04.2021, 12:06
ТОП-5 самых уродливых итальянских автомобилей и еще пять более страшных американских
Считается, что итальянцы делают самые красивые автомобили. Американские машины в большей степени славятся объемными моторами и большой грузоподъемностью. Но среди тех и других встречаются неоднозначные по дизайну модели. Глядя на них, кажется, что разработку дизайна доверили школьникам. Тем ужаснее, что почти все они были запущены в серийное производство.Читать далее
-
29.11.2025, 12:24
Toyota готовит премьеру нового суперкара GR GT с мощным V8 уже в декабре
Toyota готовит громкую премьеру: новый суперкар GR GT дебютирует уже 5 декабря. Японцы держали интригу почти четыре года. Модель обещает стать самой яркой новинкой сезона. Под капотом – настоящий сюрприз для фанатов. Все подробности – совсем скоро.Читать далее
-
29.11.2025, 11:03
Женщина купила новый Corvette и поставила его в гараж на 33 года – идеальный пример заботы о классике
Владелица приобрела Chevrolet Corvette 1974 года новым и спустя годы решила оставить его в гараже. Обычно долгий простой губителен для классики, но здесь все иначе. Почему автомобиль сохранился в отличном состоянии? История удивляет и вдохновляет. Не пропустите детали.Читать далее
-
29.11.2025, 10:36
Прототип Yenko Camaro 1969 года, нарушивший правила Chevrolet, выставлен на продажу
В эпоху маслкаров не только заводы, но и дилеры творили историю. Дон Йенко стал символом борьбы с корпоративными ограничениями. Его уникальный Camaro 1969 года снова на рынке. Почему этот автомобиль так важен для коллекционеров? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 09:21
Необычный гибрид: Pontiac Trans Am 1969 года на базе Camaro 2SS 2020 года
Этот автомобиль сразу бросается в глаза. Внешне он напоминает легенду прошлого, но скрывает современную начинку. Автор проекта объединил два поколения американских маслкаров. Итог получился неожиданным и интригующим. Хотите узнать, что скрывается под капотом?Читать далее
-
29.11.2025, 08:34
Audi RS 7 Sportback Performance 2026: бизнес-седан с характером спорткара и любовью к снегу
Audi RS 7 Sportback Performance 2026 сочетает роскошь и спортивный характер. Модель выделяется мощным V8 и уникальным дизайном. Финальный выпуск обещает стать редкостью. Узнайте, чем удивляет этот бизнес-седан на снегу.Читать далее
-
29.11.2025, 06:38
Когда Renault создала летающий автомобиль Air4 и почему он до сих пор продается за миллион
Renault 4 стал не только культовым семейным авто, но и основой для необычных экспериментов. В 2021 году появился летающий Air4, созданный вместе с TheArsenale. Этот проект удивил даже самых искушенных фанатов. Сейчас уникальный экземпляр ищет нового владельца. Почему цена почти миллион долларов – читайте далее.Читать далее
-
28.11.2025, 22:04
Редкий Toyota MR2 Spyder 2003 года с пробегом выставлен на аукцион без резерва
На онлайн-аукционе появился необычный Toyota MR2 Spyder 2003 года. Машина с пробегом менее 73 тысяч миль и чистым титулом. Владелец добавил несколько доработок. Аукцион проходит без резерва. Интрига – сколько предложат за этот спорткар?Читать далее
Похожие материалы Феррари
-
20.10.2025, 18:52
Феррари 308 GTSi 1984 года: классика, которую может позволить себе не только миллионер
Многие считают, что Ferrari — удел избранных. Но есть исключения, которые ломают стереотипы. Один из таких автомобилей недавно ушел с молотка. Почему он стал настоящей находкой для ценителей — расскажем в материале.Читать далее
-
04.01.2025, 22:15
Миллионная находка в гараже бабули: под горой хлама внук обнаружил два уникальных суперкара
Пожилые люди зачастую бережно хранят старые вещи вместе с секретами из своей прежней жизни. Иногда они могут очень удивить своих наследников, разбирающих хлам в гараже.Читать далее
-
11.05.2021, 10:49
Самые дешевые Ferrari — больше головной боли или удачная сделка?
Самые дешевые Ferrari могут принести больше проблем, чем они того стоят. Реально ли купить спорткар на вторичном рынке в приличном состоянии в 10 раз дешевле новой машины.Читать далее
-
16.04.2021, 12:06
ТОП-5 самых уродливых итальянских автомобилей и еще пять более страшных американских
Считается, что итальянцы делают самые красивые автомобили. Американские машины в большей степени славятся объемными моторами и большой грузоподъемностью. Но среди тех и других встречаются неоднозначные по дизайну модели. Глядя на них, кажется, что разработку дизайна доверили школьникам. Тем ужаснее, что почти все они были запущены в серийное производство.Читать далее
-
29.11.2025, 12:24
Toyota готовит премьеру нового суперкара GR GT с мощным V8 уже в декабре
Toyota готовит громкую премьеру: новый суперкар GR GT дебютирует уже 5 декабря. Японцы держали интригу почти четыре года. Модель обещает стать самой яркой новинкой сезона. Под капотом – настоящий сюрприз для фанатов. Все подробности – совсем скоро.Читать далее
-
29.11.2025, 11:03
Женщина купила новый Corvette и поставила его в гараж на 33 года – идеальный пример заботы о классике
Владелица приобрела Chevrolet Corvette 1974 года новым и спустя годы решила оставить его в гараже. Обычно долгий простой губителен для классики, но здесь все иначе. Почему автомобиль сохранился в отличном состоянии? История удивляет и вдохновляет. Не пропустите детали.Читать далее
-
29.11.2025, 10:36
Прототип Yenko Camaro 1969 года, нарушивший правила Chevrolet, выставлен на продажу
В эпоху маслкаров не только заводы, но и дилеры творили историю. Дон Йенко стал символом борьбы с корпоративными ограничениями. Его уникальный Camaro 1969 года снова на рынке. Почему этот автомобиль так важен для коллекционеров? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
29.11.2025, 09:21
Необычный гибрид: Pontiac Trans Am 1969 года на базе Camaro 2SS 2020 года
Этот автомобиль сразу бросается в глаза. Внешне он напоминает легенду прошлого, но скрывает современную начинку. Автор проекта объединил два поколения американских маслкаров. Итог получился неожиданным и интригующим. Хотите узнать, что скрывается под капотом?Читать далее
-
29.11.2025, 08:34
Audi RS 7 Sportback Performance 2026: бизнес-седан с характером спорткара и любовью к снегу
Audi RS 7 Sportback Performance 2026 сочетает роскошь и спортивный характер. Модель выделяется мощным V8 и уникальным дизайном. Финальный выпуск обещает стать редкостью. Узнайте, чем удивляет этот бизнес-седан на снегу.Читать далее
-
29.11.2025, 06:38
Когда Renault создала летающий автомобиль Air4 и почему он до сих пор продается за миллион
Renault 4 стал не только культовым семейным авто, но и основой для необычных экспериментов. В 2021 году появился летающий Air4, созданный вместе с TheArsenale. Этот проект удивил даже самых искушенных фанатов. Сейчас уникальный экземпляр ищет нового владельца. Почему цена почти миллион долларов – читайте далее.Читать далее
-
28.11.2025, 22:04
Редкий Toyota MR2 Spyder 2003 года с пробегом выставлен на аукцион без резерва
На онлайн-аукционе появился необычный Toyota MR2 Spyder 2003 года. Машина с пробегом менее 73 тысяч миль и чистым титулом. Владелец добавил несколько доработок. Аукцион проходит без резерва. Интрига – сколько предложат за этот спорткар?Читать далее