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Автор: Мария Степанова

25 июня 2026, 15:23

Как автобус «ботинок» из Кургана изменил рынок СССР и стал народным транспортом

Как автобус «ботинок» из Кургана изменил рынок СССР и стал народным транспортом

История создания, массового производства и модернизации автобусов ГЗА-651 и КАвЗ-651А

Как автобус «ботинок» из Кургана изменил рынок СССР и стал народным транспортом

Автобус с прозвищем «ботинок» стал символом массовых перевозок в СССР, пройдя путь от первых экспериментов до серийного производства в Кургане. Почему эта модель до сих пор вызывает интерес у экспертов и коллекционеров - в нашем материале.

Автобус с прозвищем «ботинок» стал символом массовых перевозок в СССР, пройдя путь от первых экспериментов до серийного производства в Кургане. Почему эта модель до сих пор вызывает интерес у экспертов и коллекционеров - в нашем материале.

Автобус, который в народе прозвали «ботинок», стал настоящим символом эпохи, когда простота и надежность были важнее комфорта. Его история — это не только рассказ о технике, но и о том, как нехватка ресурсов и постоянный спрос на перевозки заставили инженеров искать нестандартные решения. После начала производства грузовика ГАЗ-51 в 1946 году встал вопрос о выпуске массового автобуса, который был бы прост в изготовлении и обслуживании. Именно тогда были проведены первые эксперименты на базе грузового шасси.

Первые попытки создать автобус на базе ГАЗ-51 оказались неудачными: модель ГАЗ-71 отличалась низкой вместимостью и неудобной посадкой. Инженеры Горьковского автобусного завода (ГЗА) и ГАЗ быстро поняли, что нужно искать новые подходы. Так появилась вагонная компоновка, позволившая увеличить полезную площадь салона. Однако даже доработанный ГАЗ-71В не стал массовым — его вытеснил более технологичный и эффективный ГЗА-651.

В начале 1950-х годов производство автобусов перенесли из Горького в Павлово, где бывший инструментальный завод ЗАТИ освоил выпуск ПАЗ-651. Переход на металлические боковины позволил увеличить вместимость и снизить массу автобуса. К середине 1950-х годов Павловский завод наладил стабильный выпуск, а модернизированная версия ПАЗ-651А стала новой вехой в истории модели.

В 1957 году Совет Министров РСФСР принял решение организовать выпуск автобусов ПАЗ-651А на площадях оборонного завода № 673 в Кургане. Уже через год с конвейера сошли первые сотни машин, а к 1962 году производство достигло 5000 штук в год. Параллельно в Павлове стартовал выпуск более сложного ПАЗ-652, но от капотного 651-го не отказались из-за нехватки техники. Курганский автобус (КАвЗ-651А) отличался простотой, надежностью и незначительными отличиями по кузову. После 1962 года автобус получил передок от ГАЗ-51А и бамперы, окрашенные в цвет кузова.

В 1971 году КАвЗ-651А подвергся глубокой модернизации: цельнометаллический кузов, усиленные узлы, обновленная трансмиссия и отопитель салона. Модель получила индекс 651Б и внешне отличалась отсутствием среднего окошка маршрутоуказателя. Последний автобус этой серии был выпущен в 1973 году, завершив 23-летнюю историю модели, начавшуюся еще в Горьком. Простая технология деревянного каркаса по образцу ГЗА-651 использовалась на десятках авторемонтных заводов по всему Союзу — от Риги до Апшеронска.

Автобусы серии 651 стали символом времени, когда надежность и простота ценились выше моды. Даже спустя годы после прекращения производства эти машины продолжают жить в музеях, коллекциях и на ретрофестивалях. Один из таких экземпляров — КАвЗ-651А из Музея транспорта Москвы — прошел сложный путь реставрации и смены облика, чтобы сегодня напомнить о том, как в СССР решали проблему нехватки пассажирского транспорта.

Автобусы «ботинок» не только обеспечивали массовые перевозки в условиях дефицита, но и показали, как простые инженерные решения могут изменить целую отрасль. Их конструкцию можно было быстро ремонтировать и даже воспроизводить на местах, что делало их незаменимыми для регионов. Сегодня эти автобусы — часть истории, которая напоминает о том, как в СССР искали баланс между доступностью, надежностью и технологичностью.

Интересно, что массовое производство автобусов «ботинок» совпало с периодом, когда в стране активно искали решения по повышению доступности транспорта. Это напоминает современные тенденции, когда автопроизводители тестируют новые модели на прочность и надежность, как это недавно произошло с Lada Vesta Sport, — подробнее об особенностях и тонкостях эксплуатации можно узнать в соответствующем материале о тестах спортивной версии Lada Vesta

Упомянутые марки: ГАЗ
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