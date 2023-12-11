Как автомобилисты теряют деньги, которые можно вернуть: эксперт назвал 6 ситуаций

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Адвокат Ильдар Мухаметзянов назвал в интервью «Российской газете» шесть ситуаций, в которых автомобилист может сэкономить деньги и время. Например, владелец согласно п.2 ст. 475 ГК РФ имеет право вернуть дилеру бракованный автомобиль и потребовать обменять его на исправный или вернуть деньги. Сделать это можно, если выявлены существенные с точки зрения закона недостатки или из-за неоднократного гарантийного ремонта машиной невозможно было пользоваться суммарно в течение 30 дней и более.

Вернуть деньги, можно и при покупке подержанного автомобиля. Если в процессе эксплуатации был выявлен скрученный пробег, сокрытие ДТП, умалчивание о неисправностях, многократная перекраска машины и подобные проблемы, покупатель согласно п. 1 ст. 475 ГК РФ вправе потребовать соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих расходов на решение проблем. А если вскрылись серьезные проблемы с двигателем, то по п. 2 ст. 475 ГК РФ может потребовать полного возврата денег. Скорее всего, свои права придется отстаивать в суде.

Фото: pxhere.com

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Бывает полезно сфотографировать автомобиль перед тем, как отдавать его на автомойку или в сервис. Если машину повредят, компенсировать ущерб обязан исполнитель. Согласно ст. 14 закона «О защите прав потребителей», он несет материальную ответственность за вред, причиненный имуществу клиента в случае оказания некачественной услуги.

Фото: unsplash.com

Фотографировать полезно и автомобиль каршеринга перед началом аренды и после ее завершения. В противном случае будет непросто доказать, что появившиеся повреждения – вина другого клиента.

Не все водители знают, что эвакуированный автомобиль можно забрать со штрафстоянки без оплаты стоимости эвакуации и хранения. Оплатить такие услуги можно в течение 30 дней. Если охранники отказываются отдавать автомобиль, юрист советует вызывать полицию. Как показывает практика, в этом случае вопрос часто решается еще до приезда сотрудников правопорядка.

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