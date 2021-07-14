Как автосалоны «доят» покупателей: можно ли отказаться от опционных договоров при покупке
Автосалоны все чаще предлагают дополнительные опции и услуги о которых на первом этапе не озвучивают. Портал 74.RU опубликовал несколько жалоб от покупателей машин в автосалонах Челябинска и Екатеринбурга. Клиентам в неявной форме продают сертификаты или договоры, текстовки которых звучат как китайская грамота. Такие документы можно аннулировать, но это не просто.
Часто нужного автомобиля по нужной цене не оказывается в салоне, об этом покупатель узнает в последний момент. В качестве замены предлагают такую же, но с перламутровыми пуговицами на 500 тыс. дороже.
Специалист юридической компании «Центурион» Анна Шефер рассказывает, что в последние месяцы к ним обратилось сразу несколько клиентов, которым при покупке автомобиля в разных салонах Челябинска и Екатеринбурга помимо самого автомобиля продают некие «дополнительные услуги», в том числе через опционные договоры.
— Это особая форма договоров, прописанная в Гражданском кодексе, — объясняет Анна Шефер. — В конкретных случаях они предусматривают, что в случае невозможности клиентом платить за автомобиль он передает его фирме, с которой заключен опционный договор, а фирма закрывает за него кредит.
Некоторые опционные договоры можно оспорить, но для этого придется потратиться на юристов и дойти до суда. Так что стоит внимательно читать документы, которые подписываете, и если чувствуете, что вам что-то не нравится или вас в чем-то обманывают, навязывают дополнительные опции или услуги, отказывайтесь от покупки.
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