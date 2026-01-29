Вышло исследование: чем отличаются автомобили Belgee от китайских аналогов и что ждет марку в России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 08:27

Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.

Год назад в Белоруссии началось производство легковых автомобилей под маркой Belgee, а уже летом 2024 года бренд официально появился на российском рынке. За этим событием стоит не просто очередная попытка выхода на рынок, а целая история создания машиностроительного кластера в Минской области. Завод «Белджи» располагался между Борисово и Жодино, где уже давно производятся карьерные самосвалы и автокомпоненты. Предприятие полного цикла, включающее сварку, окраску и сборку, начало работы стартовало в конце 2017 года. На площади в 118 гектаров трудится более 1,7 тысячи человек, а в цехах установлено 38 немецких роботов и оборудования из Китая, Франции и других стран Европы. Сборочные линии, конвейеры и автоматические тележки AGV - все это поставлено из Китая.

Сначала здесь собирали кроссоверы Atlas и Emgrand X7, а также седан Emgrand 7 от Geely. Однако рынок быстро потребовал обновления, и в 2020 году завод полностью перешел на выпуск Geely Coolray и Atlas Pro. Модернизация совпала с началом пандемии, но предприятие справилось. В настоящее время контрольный пакет акций принадлежит Белоруссии, а доля Geely составляет 38%. Стратегические решения принимаются квалифицированным большинством. Завод рассчитан на выпуск до 60 тысяч автомобилей в год, рекордная дневная сборка - 307 машин. Сварочную линию спроектировала и установила китайская компания JEE.

Собственный бренд и новые правила игры

В июле 2023 года на заводе появился собственный бренд — Belgee. Компания приобрела лицензию на выпуск Geely Coolray первого поколения и Atlas Pro под национальной маркой. Эти модели хорошо известны традиционным покупателям и стабильно входят в топы продаж. Примечательно, что 80% произведенных машин отправляются именно в Россию.

Осенью 2023 года на российском рынке появился Belgee X50, который сначала продавался через дилеров Geely. В начале 2024 года бренд отделился от марки, и теперь автомобили реализуются через собственную сеть автосалонов. Компактный кроссовер Coolray получил имя X50 и собирается мелкоузловым методом, среднеразмерный Atlas Pro стал X70 и собирается крупноузловым способом. Обе модели оснащены трехцилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра. X50 — только переднеприводный с семиступенчатым «роботом», а X70 доступен и с полным приводом, причем полноприводные версии — гибридные.

Локализация и отличия от Geely

Отличия от оригинальных Geely не ограничиваются шильдиками. В автомобилях Belgee использовались местные детали: ветровые стекла производства российской компании «Фуяо Стекло Рус», аккумуляторы и автомобильные диски из России. Шины - от «Белшины», система экстренного вызова - белорусская. Кузов имеет повышенную коррозионную стойкость: наружные панели выполнены из оцинкованной стали, а в покрасочном цехе кузов проходит несколько этапов антикоррозийной обработки. Капот и крыша, правда, по-прежнему остаются китайскими и не оцинкованы.

Жизненный цикл моделей X50 и X70 рассчитан до 2028 года, хотя в России уже продаются новые поколения Coolray и Atlas. 

Планы на будущее и новые разработки

В конце августа 2024 года предприятие начало выпускать крупногабаритные пластиковые детали, такие как бамперы. Локализация электронных компонентов невыгодна: в Китае их производят миллионы, а «Белджи» нужны лишь десятки тысяч. Сейчас уровень локализации составляет 1300–1400 баллов по российской шкале. В перспективе - производство кузовных деталей, красок, топливных баков, выхлопных систем, электропроводки, а также фар, обшивки и панелей багажника.

Экспертные оценки и прогнозы

Потенциал у Бельгии на российском рынке есть, и немалый. Модель X50, по итогам 2025 года, уже вошла в десятку самых популярных брендов в стране. С выходом X70 позиция белорусского производителя только укрепилась. Главное преимущество Belgee — простота и доступность. Это не самые современные автомобили, но для большинства покупателей важны надежность, базовые опции и разумная цена. Именно это и предлагает белорусский бренд.

Упомянутые модели: Belgee X50
Упомянутые марки: Belgee, Geely
