Вы удивитесь, но беспилотные авто придумали до ваших прадедушек: легендарный Chandler 1925 года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 марта 2026, 06:38

Исторический прорыв: за 100 лет до Tesla по улицам ездил беспилотный Chandler

Исторический прорыв: за 100 лет до Tesla по улицам ездил беспилотный Chandler

Вы удивитесь, но беспилотные авто придумали до ваших прадедушек: легендарный Chandler 1925 года

Исторический прорыв: за 100 лет до Tesla по улицам ездил беспилотный Chandler

Почти сто лет назад улицы Нью-Йорка стали ареной для одного из первых экспериментов с автомобилями без водителя. Сегодня развитие автономных систем выходит на новый уровень, меняя представления о безопасности и будущем транспорта. Почему это важно для водителей и как классифицируются современные автопилоты - в нашем материале.

Почти сто лет назад улицы Нью-Йорка стали ареной для одного из первых экспериментов с автомобилями без водителя. Сегодня развитие автономных систем выходит на новый уровень, меняя представления о безопасности и будущем транспорта. Почему это важно для водителей и как классифицируются современные автопилоты - в нашем материале.

В 1925 году Нью-Йорк стал свидетелем события, которое тогда казалось фантастикой: по улицам города проехал автомобиль Chandler без водителя за рулем. Инженер Френсис Гудина устроил смелую демонстрацию радиоуправляемой машины, вызвав у прохожих настоящий шок. Руль крутился сам, педали двигались будто по воле призрака, а сидящий рядом человек лишь наблюдал за происходящим, готовый в любой момент вмешаться. Несмотря на то, что «беспилотник» нередко норовил врезаться в припаркованные авто, этот эксперимент стал отправной точкой для развития автономных транспортных систем.

С тех пор человечество не перестает мечтать о том, чтобы переложить рутину управления автомобилем на плечи техники. Сегодня мы стоим на пороге новой эры, когда машины способны не только помогать, но и полностью брать на себя ответственность за движение. Однако, чтобы разобраться, насколько далеко продвинулись технологии, важно понимать, как классифицируются уровни автономности.

От полного контроля до первых помощников

Нулевой уровень - это привычные автомобили, где все решения принимает водитель. Электроника лишь подсказывает: пищит парктроник, мигает значок непристегнутого ремня, но не вмешивается в процесс. Здесь водитель - единственный, кто управляет машиной.

Первый уровень автономности (L1) появляется, когда электроника берет на себя одну функцию: либо ускорение и торможение, либо рулевое управление. Пример - адаптивный круиз-контроль или система удержания в полосе. Но эти системы не работают одновременно, и водитель обязан держать руки на руле и следить за дорогой.

Автопилоты массового сегмента и их ловушки

Второй уровень (L2) - это уже современные автопилоты, такие как Tesla Autopilot, а также системы Mercedes-Benz, BMW и Volvo. Машина может одновременно подруливать и регулировать скорость, удерживая полосу и двигаясь в потоке. Однако водителю запрещено полностью расслабляться: он должен постоянно контролировать ситуацию. Именно на этом этапе возникает опасное ощущение ложной безопасности. Известны случаи, когда владельцы Tesla, доверившись автопилоту, начинали читать или даже пересаживались на заднее сиденье, что приводило к авариям. Недавний эксперимент блогеров, решивших пересечь США на Tesla Model Y без участия водителя, закончился столкновением уже через 100 километров.

Переход к настоящей автономии

Третий уровень (L3) - условная автоматизация. Здесь автомобиль впервые берет на себя ответственность за безопасность, но только в определенных условиях. Например, Audi A8 с системой Traffic Jam Pilot может полностью управлять собой в пробке на шоссе при скорости до 60 км/ч. Водитель может отвлечься, но как только ситуация меняется, система требует вернуть управление. Главная сложность - как быстро человек сможет сориентироваться после долгого бездействия. Именно из-за этого внедрение L3 идет медленно: юридические и психологические вопросы остаются открытыми.

Роботакси и пределы автономии

Четвертый уровень (L4) - это уже полноценные роботакси, которые могут ездить без участия человека, но только в строго определенных условиях. Яркий пример - сервис Waymo в Финиксе и Сан-Франциско, где машины перевозят пассажиров без водителя. Если возникает сложная ситуация, автомобиль самостоятельно останавливается в безопасном месте. Однако такие системы пока дороги и ограничены по зонам работы.

Пятый уровень (L5) - абсолютная автономия. Машина не нуждается ни в руле, ни в педалях, человек становится просто пассажиром. По прогнозам, массовое появление таких автомобилей возможно не раньше 2030-2040 годов. Для этого потребуется не только технологический прорыв, но и пересмотр всех правил дорожного движения.

Будущее без руля: вызовы и споры

Путь от радиоуправляемого Chandler 1925 года до современных роботакси оказался долгим и непростым. Сегодня машины уже способны брать на себя рутину на трассе, а в ближайшие годы появятся системы, позволяющие водителю отвлекаться от дороги. Но до полного автопилота еще далеко. Главная проблема - не только в технологиях, но и в доверии людей к машинам. Пока инженеры спорят, что эффективнее - LiDAR или компьютерное зрение, ясно одно: чтобы достичь пятого уровня, автомобилю, возможно, придется мыслить иначе, чем человек. И это открывает совершенно новые горизонты для всей отрасли.

Упомянутые марки: Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тесла

Похожие материалы Тесла

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Челябинск Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться