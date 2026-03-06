Вы удивитесь, но беспилотные авто придумали до ваших прадедушек: легендарный Chandler 1925 года

Исторический прорыв: за 100 лет до Tesla по улицам ездил беспилотный Chandler

Почти сто лет назад улицы Нью-Йорка стали ареной для одного из первых экспериментов с автомобилями без водителя. Сегодня развитие автономных систем выходит на новый уровень, меняя представления о безопасности и будущем транспорта. Почему это важно для водителей и как классифицируются современные автопилоты - в нашем материале.

В 1925 году Нью-Йорк стал свидетелем события, которое тогда казалось фантастикой: по улицам города проехал автомобиль Chandler без водителя за рулем. Инженер Френсис Гудина устроил смелую демонстрацию радиоуправляемой машины, вызвав у прохожих настоящий шок. Руль крутился сам, педали двигались будто по воле призрака, а сидящий рядом человек лишь наблюдал за происходящим, готовый в любой момент вмешаться. Несмотря на то, что «беспилотник» нередко норовил врезаться в припаркованные авто, этот эксперимент стал отправной точкой для развития автономных транспортных систем.

С тех пор человечество не перестает мечтать о том, чтобы переложить рутину управления автомобилем на плечи техники. Сегодня мы стоим на пороге новой эры, когда машины способны не только помогать, но и полностью брать на себя ответственность за движение. Однако, чтобы разобраться, насколько далеко продвинулись технологии, важно понимать, как классифицируются уровни автономности.

От полного контроля до первых помощников

Нулевой уровень - это привычные автомобили, где все решения принимает водитель. Электроника лишь подсказывает: пищит парктроник, мигает значок непристегнутого ремня, но не вмешивается в процесс. Здесь водитель - единственный, кто управляет машиной.

Первый уровень автономности (L1) появляется, когда электроника берет на себя одну функцию: либо ускорение и торможение, либо рулевое управление. Пример - адаптивный круиз-контроль или система удержания в полосе. Но эти системы не работают одновременно, и водитель обязан держать руки на руле и следить за дорогой.

Автопилоты массового сегмента и их ловушки

Второй уровень (L2) - это уже современные автопилоты, такие как Tesla Autopilot, а также системы Mercedes-Benz, BMW и Volvo. Машина может одновременно подруливать и регулировать скорость, удерживая полосу и двигаясь в потоке. Однако водителю запрещено полностью расслабляться: он должен постоянно контролировать ситуацию. Именно на этом этапе возникает опасное ощущение ложной безопасности. Известны случаи, когда владельцы Tesla, доверившись автопилоту, начинали читать или даже пересаживались на заднее сиденье, что приводило к авариям. Недавний эксперимент блогеров, решивших пересечь США на Tesla Model Y без участия водителя, закончился столкновением уже через 100 километров.

Переход к настоящей автономии

Третий уровень (L3) - условная автоматизация. Здесь автомобиль впервые берет на себя ответственность за безопасность, но только в определенных условиях. Например, Audi A8 с системой Traffic Jam Pilot может полностью управлять собой в пробке на шоссе при скорости до 60 км/ч. Водитель может отвлечься, но как только ситуация меняется, система требует вернуть управление. Главная сложность - как быстро человек сможет сориентироваться после долгого бездействия. Именно из-за этого внедрение L3 идет медленно: юридические и психологические вопросы остаются открытыми.

Роботакси и пределы автономии

Четвертый уровень (L4) - это уже полноценные роботакси, которые могут ездить без участия человека, но только в строго определенных условиях. Яркий пример - сервис Waymo в Финиксе и Сан-Франциско, где машины перевозят пассажиров без водителя. Если возникает сложная ситуация, автомобиль самостоятельно останавливается в безопасном месте. Однако такие системы пока дороги и ограничены по зонам работы.

Пятый уровень (L5) - абсолютная автономия. Машина не нуждается ни в руле, ни в педалях, человек становится просто пассажиром. По прогнозам, массовое появление таких автомобилей возможно не раньше 2030-2040 годов. Для этого потребуется не только технологический прорыв, но и пересмотр всех правил дорожного движения.

Будущее без руля: вызовы и споры

Путь от радиоуправляемого Chandler 1925 года до современных роботакси оказался долгим и непростым. Сегодня машины уже способны брать на себя рутину на трассе, а в ближайшие годы появятся системы, позволяющие водителю отвлекаться от дороги. Но до полного автопилота еще далеко. Главная проблема - не только в технологиях, но и в доверии людей к машинам. Пока инженеры спорят, что эффективнее - LiDAR или компьютерное зрение, ясно одно: чтобы достичь пятого уровня, автомобилю, возможно, придется мыслить иначе, чем человек. И это открывает совершенно новые горизонты для всей отрасли.