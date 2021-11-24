Как безопасно ездить в сумерках: советы эксперта
Фото: Sputnik
Именно в предрассветные часы значительное число аварий происходит по вине засыпающих за рулем водителей. В это время лучше не управлять автомобилем в одиночку. В вечерние сумерки перед каждой поездкой важно проверять работу фар и задних фонарей. Если после рабочего дня водителю сложно сконцентрироваться, лучше на несколько минут остановиться, отдохнуть и собраться с силами.
Начинающим водителям важно контролировать скоростной режим и не торопиться во время сумерек. По словам Сергея Канаева, в условиях недостаточно освещения легко не заметить на дороге препятствие, пешехода или другое транспортное средство, поэтому водителю стоит быть предельно внимательным.
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