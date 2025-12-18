Пошаговая инструкция для тех, кто выбирает авто с пробегом — на что обратить внимание и как не стать жертвой обмана

Как безопасно купить подержанный автомобиль у дилера и не попасть впросак

Планируете приобрести авто с пробегом? Не спешите подписывать договор. В статье раскрыты ключевые нюансы проверки документов, технического состояния и истории машины. Узнайте, как избежать неприятных сюрпризов при покупке и оформить сделку правильно.

Покупка автомобиля с пробегом у дилера требует внимания к деталям. Начните с проверки документов: убедитесь в наличии справки о снятии с учета из МРЭО и сервисной книжки для понимания истории обслуживания.

Ключевым документом является договор купли-продажи, который составляется в свободной форме. В нём должны быть четко указаны дата, место, данные сторон, информация об автомобиле, стоимость и условия передачи. Рекомендуется дополнительно составить акт приема-передачи, фиксирующий техническое состояние. Внимательно изучите каждый пункт договора перед подписанием и убедитесь, что в нём прописано право на возврат в течение 15 дней, предусмотренное законом о защите прав потребителей.

Будьте осторожны с возможными уловками. Всегда проверяйте автомобиль по VIN-коду на сайте ГИБДД, чтобы узнать историю ДТП, розыска и ограничений. Требуйте оригиналы документов и не соглашайтесь на сомнительные условия. Отказ дилера предоставить полную историю автомобиля — тревожный сигнал.

Обязательно лично оцените техническое состояние. Осмотрите кузов на предмет перекраски и ржавчины, проверьте маркировку стекол, износ шин и соответствие пробега. Под капотом обратите внимание на подтеки, заведите двигатель, прислушавшись к посторонним шумам. Проверьте работу всей электроники, световых приборов, кондиционера и печки. Не пренебрегайте тест-драйвом, чтобы оценить управляемость, работу коробки передач и отсутствие посторонних стуков.

Для безопасности сделки выбирайте официальные автосалоны. Следуйте простому алгоритму: тщательно проверьте документы и историю автомобиля, лично оцените его техническое состояние, обязательно проведите тест-драйв и только затем подписывайте договор. Такой подход минимизирует риски и поможет приобрести надежный автомобиль.