15 марта 2018, 11:01

Как безопасно передвигаться во дворах и не попасть под колеса

Припарковав машину возле дома, каждый из нас, хочет он того или нет, невольно переходит в разряд пешеходов. И если минуту назад мы, передвигаясь по двору за рулем, смотрели в оба, как бы не задеть шествующих по тротуару, то теперь вынуждены думать об обратном – как бы не попасть под колеса другого автомобиля.
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  Как безопасно передвигаться во дворах и не попасть под колеса Как безопасно передвигаться во дворах и не попасть под колеса Как безопасно передвигаться во дворах и не попасть под колеса Как безопасно передвигаться во дворах и не попасть под колеса
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фото
  

Учитывая не высокий уровень культуры наших моторизованных коллег, не стоит рассчитывать на их аккуратность и великодушие. Даже знаки, обозначающие жилые зоны, вряд ли гарантируют, что водители будут предоставлять преимущество идущим по дороге гражданам, двигаясь не выше 20 км/ч, как предписывают ПДД. Наличие «плохо управляемых» автомобилей и множества других колесных приспособлений, подчас абсолютно бесшумных, диктует пешеходам потребность заранее предпринимать меры самосохранения.

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Пересекая внутридворовую дорогу туда и обратно, необходимо учесть, что из любой щели, образованной припаркованными автомобилями, деревьями и другими крупными объектами, в любую секунду может выехать автомобиль, мотоциклист или велосипедист. Поскольку происходит это в большинстве случаев тихо и быстро возникает необходимость превентивных действий, первое из которых – дойдя от подъезда до тротуара, посмотреть влево-вправо на предмет наличия едущих ТС.  

После этого следует задержаться перед бордюрным камнем (поребриком – кому как ближе) и сделать внимательный осмотр проезжей части, повторив его еще раз, когда минуте ряд стоящих у тротуара машин. Только после полной уверенности, что дорога свободна от проезжающих машин, можно спокойно ее переходить.

За те секунды, пока вы будете во дворе утилизировать мусор или совершать какие иные действия, ситуация сзади может резко поменяться. Следовательно, повернувшись на месте, необходимо осмотреть оба направления проезжей части, лишний раз убеждаясь в отсутствии опасности. И только после этого надо возвращаться назад по кратчайшему пути. Никогда не стоит перебегать перед самым носом автомобиля – куда безопаснее уступить дорогу ТС.

Надо учитывать, что на свободных, но при этом достаточно широких проездах из-за едущего крупного грузовика (того же мусоровоза) возможно появление ранее не видимого легкового автомобиля. В этой ситуации желательно прервать переход и вернуться обратно, пропуская оба ТС.

Приближаясь по тротуару к месту пересечения сопутствующего автомобильного проезда с другим и имея намерение перейти проезжую часть, желательно сделать это на удалении хотя бы 5 метров от данного перекрестка. Сами понимаете: одну дорогу контролировать гораздо проще, чем несколько пересекающихся, ведь смотреть надо только вправо-влево, а не вокруг себя, мысленно сопоставляя информацию с разных направлений. На перекрестке проще простого попасть в «слепую зону» приближающегося автомобиля, что лишит водителя возможности своевременно разглядеть перед собой пешехода и затормозить. 

Если времени в обрез, готовясь к переходу перекрестка, стоит оглядеться вокруг, уделив повышенное внимание попутным и встречным автомобилям. Странно? Ничуть: именно их «слепые зоны», образованные стойками лобового стекла, а также налипшей вокруг грязью, представляют для нас наибольшую опасность. Ну и, конечно, не стоит легкомысленно относиться к велосипедам – бесшумным и от того неожиданным.  


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Как безопасно передвигаться во дворах и не попасть под колеса
Учитывая не высокий уровень культуры наших моторизованных коллег, не стоит рассчитывать на их аккуратность и великодушие. Даже знаки, обозначающие жилые зоны, вряд ли гарантируют, что водители будут предоставлять преимущество идущим по дороге гражданам, двигаясь не выше 20 км/ч, как предписывают ПДД. Наличие «плохо управляемых» автомобилей и множества других колесных приспособлений, подчас абсолютно бесшумных, диктует пешеходам потребность заранее предпринимать меры самосохранения.{{material_122510}} Пересекая внутридворовую дорогу туда и обратно, необходимо учесть, что из любой щели, образованной припаркованными автомобилями, деревьями и другими крупными объектами, в любую секунду может выехать автомобиль, мотоциклист или велосипедист. Поскольку происходит это в большинстве случаев тихо и быстро возникает необходимость превентивных действий, первое из которых – дойдя от подъезда до тротуара, посмотреть влево-вправо на предмет наличия едущих ТС.   После этого следует задержаться перед бордюрным камнем (поребриком – кому как ближе) и сделать внимательный осмотр проезжей части, повторив его еще раз, когда минуте ряд стоящих у тротуара машин. Только после полной уверенности, что дорога свободна от проезжающих машин, можно спокойно ее переходить.За те секунды, пока вы будете во дворе утилизировать мусор или совершать какие иные действия, ситуация сзади может резко поменяться. Следовательно, повернувшись на месте, необходимо осмотреть оба направления проезжей части, лишний раз убеждаясь в отсутствии опасности. И только после этого надо возвращаться назад по кратчайшему пути. Никогда не стоит перебегать перед самым носом автомобиля – куда безопаснее уступить дорогу ТС. Надо учитывать, что на свободных, но при этом достаточно широких проездах из-за едущего крупного грузовика (того же мусоровоза) возможно появление ранее не видимого легкового автомобиля. В этой ситуации желательно прервать переход и вернуться обратно, пропуская оба ТС.Приближаясь по тротуару к месту пересечения сопутствующего автомобильного проезда с другим и имея намерение перейти проезжую часть, желательно сделать это на удалении хотя бы 5 метров от данного перекрестка. Сами понимаете: одну дорогу контролировать гораздо проще, чем несколько пересекающихся, ведь смотреть надо только вправо-влево, а не вокруг себя, мысленно сопоставляя информацию с разных направлений. На перекрестке проще простого попасть в «слепую зону» приближающегося автомобиля, что лишит водителя возможности своевременно разглядеть перед собой пешехода и затормозить.  Если времени в обрез, готовясь к переходу перекрестка, стоит оглядеться вокруг, уделив повышенное внимание попутным и встречным автомобилям. Странно? Ничуть: именно их «слепые зоны», образованные стойками лобового стекла, а также налипшей вокруг грязью, представляют для нас наибольшую опасность. Ну и, конечно, не стоит легкомысленно относиться к велосипедам – бесшумным и от того неожиданным.  
2018-03-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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