Как безопасно перевезти елку на автомобиле: советы, лайфхаки, штрафы

Перед визитом в лесничество Ленинградской области можно заранее скачать и заполнить бланк договора купли-продажи. Елку разрешат срубить бесплатно, но все необходимые документы придется оформить. Одному человеку положена одна ель высотой до 3 метров. Но выбрать и срубить дерево – это только половина дела. Важно безопасно довезти елку до дома. В случае аварии, даже на скорости 60 км/ч, плохо закрепленная ель весом порядка 20 – 30 килограммов превращается в смертоносный снаряд. Перед покупкой следует решить, где именно вы повезете елку: в салоне автомобиля или на крыше. В зависимости от этого надо будет заготовить разный инструмент и материалы.

Фото: ADAC

Если елка поедет в салоне, придется максимально освободить багажник и сложить задние сидения. Елку надо расположить против хода – толстым стволом вперед, макушкой назад. Срубленный конец надо упереть в спинку переднего сидения. Чтобы защитить обивку и лучше распределить нагрузку в случае экстренной остановки или аварии, между спинкой и стволом проложите деревянную доску. Идеально – дополнительно закрепить елку при помощи веревок или ремней и транспортировочных проушин, установленных в багажнике (при наличии). Также важно проверить, что макушка елки не закрывает задние фонари и номерной знак.

Фото: ADAC

Если елка не помещается в багажник, лучше всего перевозить ее на крыше автомобиля. Чтобы не повредить краску, подложите под дерево одеяло или оберните его пленкой, сеткой или куском материи. Расположите елку на рейлингах макушкой назад и надежно закрепите ремнями. Следите, чтобы она не загораживала обзор, на нарушала устойчивость автомобиля и не закрывала осветительные приборы. Ехать придется не спеша, без резких маневров и торможений.

Фото: ADAC

Если елка выступает за габариты автомобиля, водителя могут оштрафовать минимум на 1000 рублей. ПДД допускают, что груз может выступать не более чем на метр спереди и сзади, а также не более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня. При этом такой груз должен быть обозначен красно-белыми лентами. У водителя должны быть с собой документы на елку. Наказание за незаконную рубку прописано в Уголовном кодексе: от штрафа в 100 тысяч рублей до тюремного заключения.

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