24 ноября 2026, 14:26
Какую клемму снимать с аккумулятора первой и чем грозит ошибка
Какую клемму снимать с аккумулятора первой и чем грозит ошибка
При минусе на кузове первой снимают отрицательную клемму. Так ключ не замкнет плюс на кузов. Руководство подскажет особенности отключения питания и настройки электроники. При установке минусовой провод возвращают последним.
Рукоятка гаечного ключа у плюсового зажима может достать до металлического кронштейна под капотом. В обычной 12-вольтовой системе с отрицательным заземлением кузов соединен с минусовой клеммой аккумулятора. Если минусовая цепь еще подключена, инструмент, коснувшийся плюсового вывода и кузова, замыкает цепь с очень малым сопротивлением. Возможны сильная электрическая дуга и нагрев; ключ может привариться к металлу. Аккумулятор способен кратковременно отдавать ток в сотни ампер. Короткое замыкание опасно ожогами и повреждением электрооборудования. Также, рядом с аккумулятором нельзя создавать искры из-за возможного выделения взрывоопасного водорода.
Для машин с минусом, соединенным с кузовом, порядок такой: при снятии сначала отсоединяют отрицательную клемму, а затем положительную; при установке подключают сначала плюс, а минус - последним. Пока минусовой провод снят, ослаблять и затягивать гайку на плюсовом зажиме безопаснее для риска замыкания на кузов.
Перед работой необходимо свериться с руководством именно для этого автомобиля. Производитель может предусмотреть особый порядок отключения, в том числе для зарядки батареи или очистки контактов. Перед работой двигатель глушат, выключают зажигание и электрические потребители, вынимают ключ и убеждаются, что автомобиль не находится в режиме готовности. На некоторых машинах отключение 12-вольтовой батареи сбрасывает часы и настройки мультимедийной системы. Могут пропасть параметры стеклоподъемников и другие адаптации. Иногда после восстановления питания нужен код аудиосистемы или повторная инициализация отдельных функций. В одной машине достаточно заново выставить часы, в другой могут сбиться настройки бортового компьютера. В отдельных случаях без помощи сервиса бывает сложно запустить двигатель. При гибридной или электрической силовой установке отключение 12-вольтовой батареи не означает отключения тяговой батареи.
Сначала ослабляют гайку на минусовой клемме, отмеченной знаком «-», и снимают провод. Ориентироваться следует на обозначение полярности, а не только на цвет изоляции. Отсоединенный провод отводят и фиксируют так, чтобы он не коснулся вывода снова; затем снимают плюсовую клемму, не допуская контакта ключа с кузовом и другими металлическими деталями. Порядок действий для конкретной машины необходимо сверить с ее руководством, особенно если в ней есть дополнительная аккумулятор. Отдельно учитывают датчик контроля аккумулятора и наличие высоковольтной системы.
Ключу лучше заранее найти место в стороне от аккумулятора. Класть его на крышку батареи или рядом с выводами рискованно: металлический инструмент может одновременно коснуться двух контактов и замкнуть их напрямую. Опасность сохраняется и после извлечения батареи, если ее открытые выводы соприкоснутся с инструментом или металлическим верстаком. Свободные кабели размещают отдельно от выводов, а контакты при наличии закрывают штатными защитными колпачками. Работать необходимо вдали от сигарет и открытого огня, от любых других источников искр также.
При установке аккумулятор сначала размещают на штатной площадке и надежно закрепляют прижимом или скобой, чтобы корпус не смещался на неровной дороге или при резком торможении. Затем надевают и затягивают плюсовую клемму, после чего подключают минусовую. Запустив двигатель, можно проверить часы и мультимедийную систему; настройки других устройств при необходимости восстанавливают по руководству.
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