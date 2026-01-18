Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

18 января 2026, 08:10

Секреты быстрой очистки стекла — что работает, а что нет

Зимой очистка лобового стекла от наледи становится настоящим испытанием. Не все методы одинаково безопасны для автомобиля. Узнайте, как избежать повреждений и сохранить обзорность. Некоторые советы могут удивить даже опытных водителей.

С наступлением зимы многие автомобилисты сталкиваются с проблемой: как быстро и без последствий избавиться от наледи на лобовом стекле. Мороз, снег и ледяной дождь превращают утреннюю подготовку к поездке в настоящее испытание. В попытках ускорить процесс некоторые водители включают максимальный обдув, прогревают салон или хватаются за скребки, не задумываясь о последствиях.

Однако, как сообщает «Российская Газета», не все привычные способы одинаково безопасны для машины. Например, использование жестких скребков может привести к появлению царапин на стекле, повреждению резиновых уплотнителей и даже лакокрасочного покрытия на стойках. Особенно если действовать в спешке и с усилием. В результате вместо чистого стекла можно получить неприятные дефекты, которые потом сложно устранить.

Гораздо разумнее действовать поэтапно. Сначала стоит аккуратно убрать снег с водительской двери, чтобы не занести влагу в салон. Затем - завести двигатель и включить обдув на стекло. Пока мотор прогревается, можно заняться очисткой остальных поверхностей автомобиля. Такой подход позволяет избежать резких перепадов температур и уменьшает риск образования новых трещин на стекле.

Еще один эффективный способ - использование специальных средств для размораживания. Современная автохимия работает даже при сильных морозах, до минус 40 градусов. Достаточно распылить состав на обледеневшую поверхность, подождать пару минут - и лед легко сходит, не требуя усилий. К тому же такие средства можно применять и для обработки форсунок стеклоомывателя, чтобы они не забивались льдом и работали без перебоев.

Некоторые водители пытаются ускорить процесс, поливая стекло горячей водой. Это категорически не рекомендуется: резкий перепад температур может привести к появлению трещин или даже полному разрушению стекла. Лучше потратить несколько минут на более щадящие методы, чем потом заниматься дорогостоящим ремонтом.

Для профилактики обмерзания стоит заранее обработать стекла и замки антиобледенителем. Это не только сэкономит время утром, но и убережет от неприятных сюрпризов в самый неподходящий момент. Главное - не откладывать очистку на потом и не выезжать с плохо очищенным стеклом: хороший обзор - залог безопасности на дороге.

