Проверенные методы удаления сложных загрязнений с кузова автомобиля - что реально работает и что категорически нельзя применять

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 мая 2026, 18:00

Как безопасно удалить битум, смолу и следы насекомых с кузова автомобиля

Как безопасно удалить битум, смолу и следы насекомых с кузова автомобиля

Проверенные методы удаления сложных загрязнений с кузова автомобиля - что реально работает и что категорически нельзя применять

Как безопасно удалить битум, смолу и следы насекомых с кузова автомобиля

Летний сезон приносит не только удовольствие от поездок, но и серьезные испытания для лакокрасочного покрытия автомобиля. Битум, смола и следы насекомых способны навсегда испортить внешний вид машины, если не знать, как правильно с ними бороться. Разбираемся, какие средства действительно эффективны и безопасны для кузова.

Летний сезон приносит не только удовольствие от поездок, но и серьезные испытания для лакокрасочного покрытия автомобиля. Битум, смола и следы насекомых способны навсегда испортить внешний вид машины, если не знать, как правильно с ними бороться. Разбираемся, какие средства действительно эффективны и безопасны для кузова.

Летние поездки за город часто становятся испытанием для автомобилистов: на кузове появляются битумные пятна, следы насекомых и древесная смола. Эти загрязнения не только портят внешний вид, но и способны необратимо повредить лакокрасочное покрытие, если вовремя не принять меры.

Битум на горячем кузове быстро проникает в верхние слои лака, а через несколько дней затвердевает, оставляя на светлых машинах желтые пятна, которые не смыть обычной мойкой. Следы насекомых и птичий помет под солнцем буквально разъедают лак, действуя как увеличительные линзы, а застывшая смола липы или тополя превращается в стекловидную корку, неудаляемую водой или струей под давлением.

Для битума и гудрона лучше выбирать специализированные составы на основе алифатических углеводородов или терпенов (например, d-лимонен), которые аккуратно растворяют нефтяные смолы, не повреждая лак и пластик. От следов насекомых и помета помогают щелочные гели с энзимами и ПАВ — только они способны расщеплять белковые соединения. Древесную смолу размягчают средства на основе изопропилового спирта, безопасные для ЛКП.

Из подручных средств уайт-спирит справляется со свежим битумом, если наносить его аккуратно и не тереть с усилием. WD-40 размягчает битумные брызги благодаря керосину в составе, а нашатырный спирт удаляет липкую смолу с кузова. Растительное масло помогает только при очень свежих загрязнениях, дизельное топливо эффективно растворяет гудрон, но после него обязательна мойка шампунем.

Категорически нельзя использовать ацетон и бытовые жидкости для снятия лака — они моментально разрушают покрытие. Промышленные растворители марок 646, 647, 650 слишком агрессивны, тормозная жидкость вызывает вздутие и отслоение краски. Жесткие губки для посуды превращают битум в абразив и оставляют глубокие царапины, которые не убрать даже полировкой.

Правильная последовательность действий — залог успеха. Сначала кузов нужно тщательно вымыть и высушить, чтобы избежать попадания пыли и воды под растворитель. Средство наносят на сухую или слегка влажную поверхность и ждут появления характерных потеков. Размягченную грязь удаляют только чистой микрофиброй без нажима, а при стойком пятне лучше повторить обработку, чем тереть с силой.

Своевременная и грамотная очистка кузова — это не только эстетика, но и сохранение стоимости автомобиля при перепродаже. По данным сервисных центров, регулярная обработка защитным воском и отказ от агрессивных растворителей позволяют избежать дорогостоящей полировки и перекраски. В условиях российских дорог и климата эти советы особенно актуальны для всех, кто ценит свой автомобиль.

После химической чистки обязательно промойте участки автошампунем. Для дополнительной защиты кузова рекомендуется использовать воск: так в следующий раз битум и насекомые будут удаляться гораздо проще. Кстати, если вас интересуют другие риски для автомобиля в летний сезон, например, почему управление теряется на мокрой дороге, обратите внимание на материал о причинах аквапланирования — подробный анализ доступен по этой ссылке .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Ленинградская область Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться