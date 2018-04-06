Как компактный генератор влияет на характеристики автомобиля
В современных автомобилях все больше и больше электрического оборудования, которое необходимо запитывать от генератора. Это увеличивает требования к выходной мощности. При этом необходимо учитывать ограничения, связанные с уменьшением удельного веса данного компонента и соответствием постоянно ужесточающимся экологическим нормам.
В генераторе обычного типа увеличение выходной мощности обеспечивается холодноштампованным сердечником ротора, который оптимизирует магнитную цепь. Чтобы уменьшить размеры и вес генератора, используется встроенный регулятор на базе интегральной схемы, контролирующий выходное напряжение.
Объединив две крыльчатки вентилятора и ротор в один узел, некоторые производители значительно сократили размеры и вес генератора типа III. Улучшение магнитной цепи, оптимальные размеры статора и ротора и уменьшение диаметра шкива позволили добиться максимальной эффективности в пространстве ограниченного объема.
Аналогичный подход реализован и в генераторе типа SC. Сегодня актуальны такие конструкции, которые на 20% легче обычной модели. Миниатюрный одночипный регулятор поддерживает высокую эффективность генератора даже при высокой электрической нагрузке.
Кроме того, уникальный провод прямоугольного сечения для обмотки статора и низкое сопротивление обмотки вдвое уменьшают тепловые потери, а плотность самой обмотки увеличена с 45 до 70%. Все это позволяет увеличить не только эффективность, но и выходную мощность генератора.
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