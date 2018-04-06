6 апреля 2018, 13:03

Как компактный генератор влияет на характеристики автомобиля

Генератор всегда был важнейшим элементом системы энергоснабжения автомобиля. Преобразуя механическую энергию двигателя в электрическую, он снабжает ею различные компоненты, адаптируя нагрузку под изменяющиеся условия.
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В современных автомобилях все больше и больше электрического оборудования, которое необходимо запитывать от генератора. Это увеличивает требования к выходной мощности. При этом необходимо учитывать ограничения, связанные с уменьшением удельного веса данного компонента и соответствием постоянно ужесточающимся экологическим нормам.

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При проектировании трех типов генераторов (обычный, тип III и SC) приоритетной задачей производителей было и остается создание мощных устройств в легком и компактном исполнении. Каждый компонент изделия, вплоть до мельчайших деталей, проектируется с прицелом на достижение максимальной эффективности.

В генераторе обычного типа увеличение выходной мощности обеспечивается холодноштампованным сердечником ротора, который оптимизирует магнитную цепь. Чтобы уменьшить размеры и вес генератора, используется встроенный регулятор на базе интегральной схемы, контролирующий выходное напряжение.

Объединив две крыльчатки вентилятора и ротор в один узел, некоторые производители  значительно сократили размеры и вес генератора типа III. Улучшение магнитной цепи, оптимальные размеры статора и ротора и уменьшение диаметра шкива позволили добиться максимальной эффективности в пространстве ограниченного объема.

Аналогичный подход реализован и в генераторе типа SC. Сегодня актуальны такие конструкции, которые на 20% легче обычной модели. Миниатюрный одночипный регулятор поддерживает высокую эффективность генератора даже при высокой электрической нагрузке.

Кроме того, уникальный провод прямоугольного сечения для обмотки статора и низкое сопротивление обмотки вдвое уменьшают тепловые потери, а плотность самой обмотки увеличена с 45 до 70%. Все это позволяет увеличить не только эффективность, но и выходную мощность генератора.

С использованием технической информации Denso
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Как компактный генератор влияет на характеристики автомобиля
В современных автомобилях все больше и больше электрического оборудования, которое необходимо запитывать от генератора. Это увеличивает требования к выходной мощности. При этом необходимо учитывать ограничения, связанные с уменьшением удельного веса данного компонента и соответствием постоянно ужесточающимся экологическим нормам.{{material_121430}} При проектировании трех типов генераторов (обычный, тип III и SC) приоритетной задачей производителей было и остается создание мощных устройств в легком и компактном исполнении. Каждый компонент изделия, вплоть до мельчайших деталей, проектируется с прицелом на достижение максимальной эффективности. В генераторе обычного типа увеличение выходной мощности обеспечивается холодноштампованным сердечником ротора, который оптимизирует магнитную цепь. Чтобы уменьшить размеры и вес генератора, используется встроенный регулятор на базе интегральной схемы, контролирующий выходное напряжение.Объединив две крыльчатки вентилятора и ротор в один узел, некоторые производители  значительно сократили размеры и вес генератора типа III. Улучшение магнитной цепи, оптимальные размеры статора и ротора и уменьшение диаметра шкива позволили добиться максимальной эффективности в пространстве ограниченного объема.Аналогичный подход реализован и в генераторе типа SC. Сегодня актуальны такие конструкции, которые на 20% легче обычной модели. Миниатюрный одночипный регулятор поддерживает высокую эффективность генератора даже при высокой электрической нагрузке. Кроме того, уникальный провод прямоугольного сечения для обмотки статора и низкое сопротивление обмотки вдвое уменьшают тепловые потери, а плотность самой обмотки увеличена с 45 до 70%. Все это позволяет увеличить не только эффективность, но и выходную мощность генератора.
2018-04-06
Автор: С использованием технической информации Denso
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