Как бортовой компьютер вводит водителей в заблуждение
Один из самых заметных примеров – это расход топлива. Производители указывают красивые цифры в спецификациях, а бортовой компьютер радует владельца средними значениями на экране. Но на практике реальный расход может превышать заявленный на несколько литров на каждые 100 км пробега. При этом автопроизводители предпочитают перекладывать вину на водителей, ссылаясь на стиль вождения, качество бензина или дорожную обстановку. Конечно, внешние факторы действительно влияют на потребление горючего, но разницу в 2–3 литра нельзя объяснить лишь погодными условиями или пробками.
Еще одна технология, вызывающая вопросы у автолюбителей, – система Start-Stop. Обещанная экономия топлива на практике оказывается мифом в условиях городской езды. Частый перезапуск двигателя не только раздражает водителей, но и практически не дает эффекта, если агрегат глохнет всего на пару секунд. По сути, система работает впустую, увеличивая износ механизмов без видимой пользы. Неслучайно в прошлые годы крупные автопроизводители столкнулись с массой жалоб и судебных исков от владельцев, которые посчитали себя обманутыми рекламой. Получается, цифры на экране – это не всегда правда, и каждый водитель должен помнить об этом.
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Volgabus представил трехосного газового монстра «ГиперБАС», который может заменить два автобуса
Российский автопроизводитель Volgabus представил новую модель с индексом 6270G4 «ГиперБАС». Это 14,5-метровый трехосный автобус повышенной вместимости с низким полом, разработанный для городской и пригородной эксплуатации. Главная особенность модели – высокая вместительность: в городском варианте он рассчитан на 130 пассажиров.Читать далее
-
08.07.2025, 13:12
Suzuki представила два новых мотоцикла со стильным ретродизайном и современной начинкой
Летом 2025 года Suzuki Motor Corporation выводит на мировой рынок два новых дорожных мотоцикла – GSX-8T и GSX-8TT. Оба байка выполнены в стиле «нео-ретро», объединяя узнаваемые элементы культовых моделей Suzuki с передовыми техническими решениями и современным функционалом.Читать далее
-
08.07.2025, 13:00
2ГИС запустил полноценный мотонавигатор с учетом междурядья и камер «в спину»
Российский сервис 2ГИС объявил о запуске полноценного навигатора, разработанного специально под нужды владельцев мотоциклов, скутеров и мопедов. Новый режим позволяет строить маршруты с учетом особенностей двухколесного транспорта – включая возможность езды между рядами там, где это разрешено ПДД. Читать далее
-
08.07.2025, 08:38
Россияне массово покупают байки и ездят без регистрации
В условиях общего снижения продаж новых автомобилей в России наблюдается рост интереса к мототехнике. В первой половине 2025 года продажи новых мотоциклов и квадроциклов выросли на 15%. При этом на учет в ГИБДД ставят лишь каждое третье ТС.Читать далее
-
08.07.2025, 08:08
Штрафы для водителей резко выросли: новые правила вступают в силу 18 июля 2025 года
7 июля 2025 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №209-ФЗ, который вносит серьезные изменения в Кодекс об административных правонарушениях в сфере дорожного движения. Документ кратно ужесточает наказание за игнорирование требований сотрудников ГИБДД и нарушения при прохождении весогабаритного контроля.Читать далее
-
08.07.2025, 07:00
Правила изменились, но вопросы остались: разбираемся с ПДД на пешеходном переходе
Ситуация знакомая многим: водитель снижает скорость, заметив пешехода у края дороги, а сзади уже слышны нетерпеливые сигналы. Стоило ли останавливаться? Ответ зависит от того, как именно вел себя человек на обочине – с марта 2023 года в Правила дорожного движения внесены важные дополнения, о которых знают далеко не все. Читать далее
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