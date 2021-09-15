Как будут выглядеть автомобили Mercedes-Benz будущего: странно, но интересно
Фото: instagram.com/3d_im.blend
Концепт отличается эклектичным темным силуэтом с отражающими поверхностями, где острые грани гармонично сочетаются с плавными изгибами кузова. Передняя часть больше напоминает эволюцию дизайна электрической линейки EQ. Однако массивный воздухозаборник в капоте свидетельствует о мощном двигателе внутреннего сгорания. С другой стороны места под капотом явно недостаточно для массивного ДВС, и среднемоторная компоновка также находится под большим вопросом. Перед нами, как минимум, гибридный автомобиль. Интересный дизайн, нехарактерный для Mercedes-Benz, определенно привлекает внимание и запоминается.
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