Как быстро алкоголь выводится из крови водителя: когда можно сесть за руль после пьянки
Сколько дней нужно не пить
Каждый организм индивидуален, так что точно предсказать ничего нельзя. Усредненные нормы выведения алкоголя или наступления трезвости составляют 8-12 часов. Но речь о здоровом человеке и не многодневном употреблении спиртного. Если вы гуляли несколько дней, например с пятницы до воскресенья, то нужно не пить минимум 24 часа, прежде чем сесть за руль.
Пейте воду
Обильное употребление простой питьевой воды ускоряет процесс выведения алкоголя из организма. Выпивать стакан воды между «тостами» вообще неплохая идея, позволяет дольше задержаться на празднике.
Также для ускорения наступления момента трезвости рекомендуется принимать сорбенты – активированный уголь или полисорб.
Кстати, одним из ошибочных способов «уменьшить» опьянение считается употребление жирной закуски, дескать жиры замедляют всасывание алкоголя. Это правда, вот только и процесс вывода продуктов распада алкоголя тоже будет происходить медленнее.
Ускорить процесс очищения кроме воды помогают крепкий чай, кислые фрукты и ягоды, также можно заменить их приемом аскорбиновой кислоты.
И помните, согласно статье 12.8 КоАП РФ управление автомобилем в состоянии опьянения грозит вам не только штрафом до 30 тыс. рублей, но и лишением прав сроком до 2-х лет.
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