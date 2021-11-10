Как быстро и качественно очистить подстаканник: лайфхак с носком
Фото: 110km.ru
Возьмем для примера подстаканник, который присутствует на большинстве современных машин. Крошки, пыль, волосы, пятна, даже плесень – чего только в нем нет. Если не следить, то подстаканник невольно становится вместилищем грязи и бактерий и может быть очищен с помощью куска ткани или пылесоса. Правда, последний есть далеко не у всех автовладельцев.
Зато любой желающий может воспользоваться простым трюком и при этом быстро и легко очистить «содержимое» подстаканника в своем автомобиле. Короче, лайфхак от портала 110km.ru.
Вам нужны будут только предметы, которые гарантированно есть в домашнем обиходе, - это обыкновенный стакан, носок и распылитель с универсальным чистящим средством.
Метод заключается в следующем: натяните носок на дно стакана. Лучше всего выбрать носок, который немного толще среднего. После этого впрысните в носок универсальное чистящее средство и поместите стакан с носком в подстаканник, повернув его там несколько раз.
В результате, крупные частицы грязи и пыли неизбежно прилипают к носку. Практика показывает, что избавиться таким способом можно даже от липких остатков соды и кофейных пятен. В общем, вуаля! Попробуйте, а потом скажете нам, как результат.
- 7 531 542 РMercedes GLS 2019 в Москве
- 10 999 000 РMercedes V-класс 2018 в Москве
- 4 190 000 РHyundai Santa Fe 2021 в Москве
- 5 935 686 РBMW X5 2018 в Москве
- 2 595 000 РMercedes M-класс 2014 в Москве
- 400 000 РCitroen C4 Picasso 2007 в Москве
- 2 925 000 РInfiniti QX50 2018 в Москве
- 140 000 РГАЗ Соболь 2752 2006 в Москве
- 2 699 000 РVolvo S90 2018 в Москве
- 2 590 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий