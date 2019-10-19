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19 октября 2019, 17:06

Как быстро и выгодно продать машину

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Продавать автомобиль самому или довериться посредникам? Какую цену назначить и как вести себя с потенциальными покупателями? Все эти вопросы рано или поздно встают перед каждым автовладельцем, когда приходит пора менять машину.
Как быстро и выгодно продать машину

 

Как быстро и выгодно продать машину

 

Как быстро и выгодно продать машину

 

Как быстро и выгодно продать машину

 

Как быстро и выгодно продать машину

 

Как быстро и выгодно продать машину

 

Как быстро и выгодно продать машину

 

Как быстро и выгодно продать машину
Как быстро и выгодно продать машину
Как быстро и выгодно продать машину
Как быстро и выгодно продать машину
Как быстро и выгодно продать машину
Как быстро и выгодно продать машину
Как быстро и выгодно продать машину
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Покупка подержанного автомобиля – это всегда риск. Проверять машину необходимо тщательно, но не всегда есть ...
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В советском фильме «Берегись автомобиля» звучат слова, которые сохраняют актуальность и полвека спустя: «Каждый у кого нет машины мечтает ее купить. Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.» Предположим, решение принято – надо продавать. Но как, где и за сколько? Ответы на эти вопросы попробовали найти журналисты редакции Speedme.ru.

Первое и самое очевидное правило рынка – при прочих равных (модель, возраст и пробег) быстрее купят автомобиль, который находится в лучшем техническом состоянии. Об этом важно помнить на протяжении всего срока эксплуатации машины – регулярно проходить ТО, следить за состоянием лакокрасочного покрытия и отделки салона, использовать качественные комплектующие и расходники. Автомобиль в хорошем состоянии привлекает больше потенциальных покупателей, чем чересчур низкая цена, которая может только навести на мысль о скрытых дефектах.

Обращаясь к перекупщиками или дилерам, будьте готовы, что предложенная цена будет заведомо ниже рыночной. С другой стороны, деньги вы получаете сразу и избавляетесь от всех хлопот, связанных с показом машины потенциальным покупателям. Самостоятельно продавать автомобиль можно через специализированные бесплатные онлайн сервисы. Текст объявления должен содержать только описание машины - кратко и по существу. Причину продажи не указывайте - это лишняя информация. Если хотите, чтобы объявление запомнилось, в конце текста пошутите, только избегайте шаблонных фраз: «одной рукой рулю, другой слезы счастья утираю» и тому подобных. Определяя цену, ориентируйтесь на среднюю стоимость модели аналогичного года выпуска и со схожим пробегом. Цена чуть ниже среднерыночной ускорит продажу.

Редкие немассовые марки лучше продавать через объявления на клубных форумах. На сайтах бесплатных объявлений разместите сообщение о продаже в соседних регионах, а в комментариях обязательно укажите, что машина находится в другом городе. При искреннем интересе со стороны покупателя можно предложить компенсировать расходы на поездку за автомобилем.

Наконец, общаясь с покупателем – не обманывайте. Честно отвечайте на все вопросы, но и лишнего не говорите. Нет вопросов – просто молчите. Молчание, как известно, золото. Близким знакомым и друзьям машину лучше не продавать. Во-первых, запросить максимальную цену совесть не позволит – не будешь же наживаться на своих. Во-вторых, будущие проблемы с автомобилем могут серьезно осложнить хорошие отношения.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Volvo представила первый электрический кроссовер
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
zokhirovmurkov
Новые опции УАЗ готовит не для «Патриота», а для «Русского Прадо»
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
zokhirovmurkov
На ЗМЗ вновь сменился директор
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
zokhirovmurkov
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Как быстро и выгодно продать машину
{{material_127016}}В советском фильме «Берегись автомобиля» звучат слова, которые сохраняют актуальность и полвека спустя: «Каждый у кого нет машины мечтает ее купить. Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.» Предположим, решение принято – надо продавать. Но как, где и за сколько? Ответы на эти вопросы попробовали найти журналисты редакции Speedme.ru.Первое и самое очевидное правило рынка – при прочих равных (модель, возраст и пробег) быстрее купят автомобиль, который находится в лучшем техническом состоянии. Об этом важно помнить на протяжении всего срока эксплуатации машины – регулярно проходить ТО, следить за состоянием лакокрасочного покрытия и отделки салона, использовать качественные комплектующие и расходники. Автомобиль в хорошем состоянии привлекает больше потенциальных покупателей, чем чересчур низкая цена, которая может только навести на мысль о скрытых дефектах.Обращаясь к перекупщиками или дилерам, будьте готовы, что предложенная цена будет заведомо ниже рыночной. С другой стороны, деньги вы получаете сразу и избавляетесь от всех хлопот, связанных с показом машины потенциальным покупателям. Самостоятельно продавать автомобиль можно через специализированные бесплатные онлайн сервисы. Текст объявления должен содержать только описание машины - кратко и по существу. Причину продажи не указывайте - это лишняя информация. Если хотите, чтобы объявление запомнилось, в конце текста пошутите, только избегайте шаблонных фраз: «одной рукой рулю, другой слезы счастья утираю» и тому подобных. Определяя цену, ориентируйтесь на среднюю стоимость модели аналогичного года выпуска и со схожим пробегом. Цена чуть ниже среднерыночной ускорит продажу.Редкие немассовые марки лучше продавать через объявления на клубных форумах. На сайтах бесплатных объявлений разместите сообщение о продаже в соседних регионах, а в комментариях обязательно укажите, что машина находится в другом городе. При искреннем интересе со стороны покупателя можно предложить компенсировать расходы на поездку за автомобилем.Наконец, общаясь с покупателем – не обманывайте. Честно отвечайте на все вопросы, но и лишнего не говорите. Нет вопросов – просто молчите. Молчание, как известно, золото. Близким знакомым и друзьям машину лучше не продавать. Во-первых, запросить максимальную цену совесть не позволит – не будешь же наживаться на своих. Во-вторых, будущие проблемы с автомобилем могут серьезно осложнить хорошие отношения.
2019-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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