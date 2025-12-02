Рекорд скорости задним ходом: кто и как разгонялся быстрее всех – невероятные истории

2 декабря 2025, 16:18
Как быстро может ехать автомобиль задним ходом: мировые рекорды и удивительные факты
Может ли машина разогнаться задним ходом быстрее, чем кажется возможным? В материале собраны самые необычные рекорды и курьезные случаи, связанные с движением задним ходом. Узнайте, кто и как устанавливал мировые достижения, и почему некоторые водители выбирают столь необычный способ езды.
Кинематографичные сцены погони, где автомобиль стремительно уходит от преследователей, двигаясь задним ходом, часто заставляют задуматься: насколько это возможно в реальности? Оказывается, рекорды и необычные эксперименты в этой области существуют и поражают не меньше, чем голливудские трюки.
Венцом инженерной мысли стал гиперкар Rimac Nevera, установивший в конце 2023 года на трассе в Папенбурге абсолютный мировой рекорд скорости задним ходом — невероятные 275 км/ч. Этот факт был официально занесён в Книгу рекордов Гиннесса, добавив новую строку в список достижений этого электрического гиперкара, уже успевшего поразить мир разгоном до 400 км/ч с последующей полной остановкой менее чем за 26 секунд.
Однако удивить способны не только уникальные суперкары. История знает примеры настоящего упорства и изобретательности. Ещё в 2004 году канадец Роб Гибни проехал более 800 километров задом наперёд на седане Ford Crown Victoria, поддерживая среднюю скорость 67 км/ч. А в Индии житель Харпита Девин уже много лет передвигается на доработанном Fiat, у которого четыре передачи для движения назад и лишь одна — для движения вперёд, развивая скорость до 80 км/ч. Его автомобиль, оборудованный фарами и сиреной сзади, даже получил специальное разрешение властей.
Журналисты и блогеры тоже не остались в стороне. Издание Car&Driver в 2011 году устроило соревнование на арендованных автомобилях, где лидером стал Lincoln Town Car, разогнавшийся задним ходом до 100 км/ч за 9,2 секунды. Более скромные, но не менее любопытные эксперименты проводили энтузиасты на Chevrolet Corvette и Ford Fusion, сталкиваясь с техническими ограничениями и рисками.
Истоки этой большой экранной страсти уходят в историю. Знаменитый разворот на 180 градусов во время движения, использовавшийся контрабандистами эпохи сухого закона в США для ухода от погони, позже стал известен как «разворот самогонщика». А в 1970-х годах, благодаря телесериалу «Досье Рокфорда», он получил звучное название «разворот Рокфорда» и навсегда вошёл в золотой фонд киноприёмов, украшая самые зрелищные сцены погонь. Таким образом, то, что мы видим на экране, часто оказывается приукрашенной, но всё же имеющей реальную основу историей человеческого азарта и инженерной смекалки.
Похожие материалы
-
02.12.2025, 19:46
Как Aston Martin DB5, купленный за копейки в 1972 году, стал состоянием
В юности мы часто совершаем необдуманные поступки. Иногда они становятся судьбоносными. История Джона Уильямса из Уэльса — яркий пример. Его страсть к автомобилям изменила всю жизнь. Узнайте, как одна покупка превратилась в настоящее сокровище.Читать далее
-
02.12.2025, 18:46
Редкий Plymouth Fury 1965 года с мотором Street Wedge спасли от утилизации
В США обнаружили необычный Plymouth Fury 1965 года. Машина сохранила редкий двигатель и механическую коробку. Ее хотели отправить на металлолом, но авто удалось спасти. Владелец ищет нового покупателя, а судьба автомобиля пока не решена.Читать далее
-
02.12.2025, 18:23
Почему у советского Запорожца мотор стоял сзади, а не спереди как у других авто
Мало кто знает, почему у Запорожца двигатель оказался сзади. Это решение не случайно. Инженеры преследовали конкретные цели. Узнайте, как это повлияло на проходимость и динамику. В статье раскрываются неожиданные детали.Читать далее
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 15:41
Классические Plymouth Barracuda и Chevrolet Chevelle SS устроили жаркую дуэль на дрэг-стрипе Канады
На канадском автодроме Mission Raceway Park встретились два культовых американских маслкара. Plymouth Barracuda и Chevrolet Chevelle SS устроили зрелищную гонку. Оба автомобиля удивили публику своей мощью и скоростью. Кто из них оказался быстрее, узнаете в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 15:02
Владелец превратил Dodge Charger 1968 года в кабриолет с мощным мотором
Один энтузиаст решил изменить классический Dodge Charger 1968 года. Он превратил купе в эффектный кабриолет и оснастил его впечатляющим мотором. Теперь уникальный автомобиль ищет нового владельца. История этого проекта удивляет даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
02.12.2025, 14:09
Ищем живой Ford Focus в Москве: скрученный пробег, такси и скрытые дефекты
Ford Focus все еще очень популярен. Найти хороший экземпляр стало сложнее. Журналисты осмотрели несколько дешевых машин. У каждой нашлись серьезные проблемы. Стоит ли вообще его покупать сейчас? Узнайте все подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 13:52
Спецверсия Alfa Romeo Quadrifoglio Collezione не появится в США и вызвала ажиотаж
Alfa Romeo вновь удивляет поклонников лимитированной серией Quadrifoglio Collezione. Американские автолюбители не смогут купить этот автомобиль. Компания ограничила поставки только в Европу. Почему бренд не спешит радовать США новинками? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 12:56
Как водителям в России можно существенно снизить стоимость полиса ОСАГО в 2025 году
Стоимость ОСАГО можно заметно снизить. Есть несколько законных способов экономии. Они доступны каждому водителю. Узнайте, как платить меньше. Не переплачивайте за обязательную страховку.Читать далее
