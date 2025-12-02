Рекорд скорости задним ходом: кто и как разгонялся быстрее всех – невероятные истории

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 16:18

Как быстро может ехать автомобиль задним ходом: мировые рекорды и удивительные факты

Как быстро может ехать автомобиль задним ходом: мировые рекорды и удивительные факты

Рекорд скорости задним ходом: кто и как разгонялся быстрее всех – невероятные истории

Как быстро может ехать автомобиль задним ходом: мировые рекорды и удивительные факты

Может ли машина разогнаться задним ходом быстрее, чем кажется возможным? В материале собраны самые необычные рекорды и курьезные случаи, связанные с движением задним ходом. Узнайте, кто и как устанавливал мировые достижения, и почему некоторые водители выбирают столь необычный способ езды.

Может ли машина разогнаться задним ходом быстрее, чем кажется возможным? В материале собраны самые необычные рекорды и курьезные случаи, связанные с движением задним ходом. Узнайте, кто и как устанавливал мировые достижения, и почему некоторые водители выбирают столь необычный способ езды.

Кинематографичные сцены погони, где автомобиль стремительно уходит от преследователей, двигаясь задним ходом, часто заставляют задуматься: насколько это возможно в реальности? Оказывается, рекорды и необычные эксперименты в этой области существуют и поражают не меньше, чем голливудские трюки.

Венцом инженерной мысли стал гиперкар Rimac Nevera, установивший в конце 2023 года на трассе в Папенбурге абсолютный мировой рекорд скорости задним ходом — невероятные 275 км/ч. Этот факт был официально занесён в Книгу рекордов Гиннесса, добавив новую строку в список достижений этого электрического гиперкара, уже успевшего поразить мир разгоном до 400 км/ч с последующей полной остановкой менее чем за 26 секунд.

Однако удивить способны не только уникальные суперкары. История знает примеры настоящего упорства и изобретательности. Ещё в 2004 году канадец Роб Гибни проехал более 800 километров задом наперёд на седане Ford Crown Victoria, поддерживая среднюю скорость 67 км/ч. А в Индии житель Харпита Девин уже много лет передвигается на доработанном Fiat, у которого четыре передачи для движения назад и лишь одна — для движения вперёд, развивая скорость до 80 км/ч. Его автомобиль, оборудованный фарами и сиреной сзади, даже получил специальное разрешение властей.

Журналисты и блогеры тоже не остались в стороне. Издание Car&Driver в 2011 году устроило соревнование на арендованных автомобилях, где лидером стал Lincoln Town Car, разогнавшийся задним ходом до 100 км/ч за 9,2 секунды. Более скромные, но не менее любопытные эксперименты проводили энтузиасты на Chevrolet Corvette и Ford Fusion, сталкиваясь с техническими ограничениями и рисками.

Истоки этой большой экранной страсти уходят в историю. Знаменитый разворот на 180 градусов во время движения, использовавшийся контрабандистами эпохи сухого закона в США для ухода от погони, позже стал известен как «разворот самогонщика». А в 1970-х годах, благодаря телесериалу «Досье Рокфорда», он получил звучное название «разворот Рокфорда» и навсегда вошёл в золотой фонд киноприёмов, украшая самые зрелищные сцены погонь. Таким образом, то, что мы видим на экране, часто оказывается приукрашенной, но всё же имеющей реальную основу историей человеческого азарта и инженерной смекалки.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Брянск Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться