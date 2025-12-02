Рекорд скорости задним ходом: кто и как разгонялся быстрее всех – невероятные истории

Как быстро может ехать автомобиль задним ходом: мировые рекорды и удивительные факты

Может ли машина разогнаться задним ходом быстрее, чем кажется возможным? В материале собраны самые необычные рекорды и курьезные случаи, связанные с движением задним ходом. Узнайте, кто и как устанавливал мировые достижения, и почему некоторые водители выбирают столь необычный способ езды.

Может ли машина разогнаться задним ходом быстрее, чем кажется возможным? В материале собраны самые необычные рекорды и курьезные случаи, связанные с движением задним ходом. Узнайте, кто и как устанавливал мировые достижения, и почему некоторые водители выбирают столь необычный способ езды.

Кинематографичные сцены погони, где автомобиль стремительно уходит от преследователей, двигаясь задним ходом, часто заставляют задуматься: насколько это возможно в реальности? Оказывается, рекорды и необычные эксперименты в этой области существуют и поражают не меньше, чем голливудские трюки.

Венцом инженерной мысли стал гиперкар Rimac Nevera, установивший в конце 2023 года на трассе в Папенбурге абсолютный мировой рекорд скорости задним ходом — невероятные 275 км/ч. Этот факт был официально занесён в Книгу рекордов Гиннесса, добавив новую строку в список достижений этого электрического гиперкара, уже успевшего поразить мир разгоном до 400 км/ч с последующей полной остановкой менее чем за 26 секунд.

Однако удивить способны не только уникальные суперкары. История знает примеры настоящего упорства и изобретательности. Ещё в 2004 году канадец Роб Гибни проехал более 800 километров задом наперёд на седане Ford Crown Victoria, поддерживая среднюю скорость 67 км/ч. А в Индии житель Харпита Девин уже много лет передвигается на доработанном Fiat, у которого четыре передачи для движения назад и лишь одна — для движения вперёд, развивая скорость до 80 км/ч. Его автомобиль, оборудованный фарами и сиреной сзади, даже получил специальное разрешение властей.

Журналисты и блогеры тоже не остались в стороне. Издание Car&Driver в 2011 году устроило соревнование на арендованных автомобилях, где лидером стал Lincoln Town Car, разогнавшийся задним ходом до 100 км/ч за 9,2 секунды. Более скромные, но не менее любопытные эксперименты проводили энтузиасты на Chevrolet Corvette и Ford Fusion, сталкиваясь с техническими ограничениями и рисками.

Истоки этой большой экранной страсти уходят в историю. Знаменитый разворот на 180 градусов во время движения, использовавшийся контрабандистами эпохи сухого закона в США для ухода от погони, позже стал известен как «разворот самогонщика». А в 1970-х годах, благодаря телесериалу «Досье Рокфорда», он получил звучное название «разворот Рокфорда» и навсегда вошёл в золотой фонд киноприёмов, украшая самые зрелищные сцены погонь. Таким образом, то, что мы видим на экране, часто оказывается приукрашенной, но всё же имеющей реальную основу историей человеческого азарта и инженерной смекалки.