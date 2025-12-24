Зимние лайфхаки для водителей — как не замерзнуть в машине и избежать штрафа

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

24 декабря 2025, 08:11

Как быстро очистить стекла автомобиля от льда зимой и не повредить их

Как быстро очистить стекла автомобиля от льда зимой и не повредить их

Зимние лайфхаки для водителей — как не замерзнуть в машине и избежать штрафа

Как быстро очистить стекла автомобиля от льда зимой и не повредить их

Зимой водителей ждет непростое испытание — борьба с наледью на стеклах. Какие инструменты действительно работают? Почему некоторые привычные методы могут навредить? И как подготовить авто к морозам, чтобы не тратить лишнее время утром?

Зимой водителей ждет непростое испытание — борьба с наледью на стеклах. Какие инструменты действительно работают? Почему некоторые привычные методы могут навредить? И как подготовить авто к морозам, чтобы не тратить лишнее время утром?

С наступлением холодов владельцы автомобилей без гаража сталкиваются с неизбежной проблемой — каждое утро приходится счищать лед и снег со стекол. Это не только неприятно, но и требует времени, которого по утрам всегда не хватает. Однако игнорировать очистку нельзя: за плохой обзор и неочищенные стекла можно получить штраф, а риск попасть в аварию возрастает в разы.

Выбор правильного инструмента для удаления льда — первый шаг к быстрой и безопасной очистке. Лучшим вариантом считается пластиковый скребок с зубчатой и гладкой кромкой. Металлические лезвия использовать не стоит: они легко оставляют царапины на стекле и даже на кузове. Если скребок оснащен щеткой, это только плюс — часто приходится убирать не только лед, но и снег.

Важно помнить: очищать нужно не только лобовое стекло, но и все остальные, а также номерные знаки. Снег, слетающий с крыши или капота, может создать опасность для других участников движения. При работе скребком не стоит сильно давить или совершать резкие движения — так можно повредить стекло. Лучше заранее включить омыватель и очистить стекло от грязи, чтобы песчинки не поцарапали поверхность.

Если скребок забыт дома, не стоит использовать подручные предметы вроде банковских карт, лезвий для плиты или пластиковых коробок. Они не предназначены для этого и могут оставить следы. Электрические скребки тоже не лучший выбор: металлические детали могут вызвать трещины или даже привести к возгоранию.

Многие пытаются ускорить процесс, поливая стекло горячей водой. Это опасно: резкий перепад температур способен вызвать трещины. Теплая или холодная вода тоже не поможет — лед быстро снова замерзнет, и очистить его станет еще сложнее.

В магазинах продаются специальные спреи для размораживания стекол. Они содержат спирт и другие компоненты, которые растворяют лед. Главное — выбирать те, что не оставляют разводов и не ухудшают видимость. Не забывайте и про дворники: их резинки тоже могут примерзать и царапать стекло. Для них есть отдельные скребки, а также специальные жидкости для бачка омывателя, которые предотвращают замерзание.

Чтобы утром не тратить время на очистку, можно заранее накрыть стекло специальной пленкой или плотным картоном. Газеты использовать не стоит — они быстро промокают и примерзают. Для зеркал подойдут обычные носки: они не дадут льду образоваться на поверхности. Ограничиваться маленьким «глазком» на лобовом стекле опасно и незаконно. За это предусмотрен штраф, а видимость остается минимальной. 

В идеале, конечно, хранить машину в гараже. Но если такой возможности нет, стоит заранее подготовить комплект: пластиковый скребок, щетку, пленку для стекла и размораживатель для замков. Не забудьте про теплые перчатки — они сделают процесс менее неприятным.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иваново Ярославль Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться