Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

26 декабря 2025, 14:12

Водителям на заметку: неожиданные признаки скользкой трассы – как не попасть в беду

Зимой дороги могут преподнести неприятные сюрпризы. Не всегда лед заметен сразу. Эксперт делится простыми способами выявить скользкое покрытие. Проверьте свои навыки и не рискуйте зря. Узнайте, как избежать опасных ситуаций на трассе.

Зимние дороги часто становятся настоящим испытанием для водителей. Даже опытные автомобилисты не всегда могут сразу определить, насколько скользким стало покрытие. Между тем, своевременное распознавание льда на трассе может спасти не только нервы, но и жизнь.

Как объяснил эксперт «За рулем», один из самых простых способов понять, насколько опасна дорога, — обратить внимание на поведение автомобиля при разгоне. Если при плавном нажатии на газ на второй передаче колеса начинают проскальзывать, это уже тревожный сигнал. На третьей передаче пробуксовка говорит о серьезной опасности, а если на четвертой машине не удается уверенно тронуться — лучше не продолжать движение и найти безопасное место для остановки.

Владельцам автомобилей с автоматической коробкой передач стоит быть особенно внимательными. Здесь важно следить за реакцией машины на педаль акселератора: если даже при небольшом нажатии колеса теряют сцепление, покрытие крайне скользкое. Не стоит проверять дорогу резкими движениями руля — это может привести к потере управления и вылету с проезжей части.

Еще один способ — аккуратное торможение. Но прежде чем испытать тормоза, убедитесь, что позади нет других машин, особенно если они едут слишком близко. Легкое нажатие на педаль позволит понять, как быстро автомобиль замедляется и насколько длинным будет тормозной путь. Такой тест поможет оценить, стоит ли снижать скорость или вовсе отказаться от дальнейшей поездки.

Внимательно следите за цветом асфальта. Если дорожное покрытие внезапно потемнело, не спешите радоваться новому асфальту. Чаще всего это признак тонкой ледяной корки, которая практически не видна глазу. При малейших изменениях цвета стоит проверить сцепление — лучше сделать это легким торможением, чем рисковать на высокой скорости.

Особое внимание уделяйте отражениям фар встречных автомобилей. Если свет отражается от дороги, как от зеркала, это явный признак ледяной поверхности. В такой ситуации лучше снизить скорость до минимума и быть готовым к неожиданным маневрам других участников движения.

Зимняя дорога требует постоянной концентрации и готовности к неожиданностям. Не полагайтесь только на опыт — используйте простые приемы, чтобы вовремя заметить опасность. Помните: лучше потратить несколько секунд на проверку, чем потом сожалеть о последствиях.

