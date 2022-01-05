Как быстро разморозить замок: 5 рабочих способов
Огонь и вода
Что может быть эффективнее против льда, чем тепло? Мы не предлагаем вам лить кипяток на замочную скважину (даже не рекомендуем!). И греть зажигалкой тоже не стоит – рискуете повредить лакокрасочное покрытие. Но с помощью зажигалки или кружки с кипятком можно нагреть ключ, который легко растопит лед в замочной скважине. Будьте аккуратны, и не испортите в процессе нагрева пульт.
Спиртосодержащие жидкости
Если заветная бутылочка с раствором изопропилового спирта лежит в машине, не отчаивайтесь! Туалетная вода или просто крепкий алкоголь вполне могут помочь. В случае с туалетной водой все будет проще – пару нажатий на распылитель и достаточное количество ароматного спирта в замочной скважине. В идеале можно купить маленький флакон с распылителем объемом около 100 мл, заполнить изопропиловым спиртом и просто носить в кармане зимней куртки. Тогда ни один замок не станет для вас проблемой.
«Вдшка»
WD-40 – незаменимая в хозяйстве вещь! Благодаря наличию в составе уайт-спирита и минеральных масел она не только разморозит замок, но и предотвратит повторное замерзание. Сушить замок после «вдшки» не надо, а вот тряпка вам точно понадобится. Впрочем, если у вас в наличии тонкая трубочка, идущая в комплекте, то нанести средство удастся максимально точечно.
Размораживатель замков
На рынке представлена масса средств для разморозки замков. Можно приобрести такой и держать в гараже. Однако, вам стоит знать, что многие из них состоят из того же изопропилового или другого спирта, какие-то содержат в составе пропиленгликоль, плюс в некоторые составы кроме спирта входит силикон, защищающий от повторного замерзания личинки замка.
Способ для курильщиков
Горячий дым сигареты выдувается в замочную скважину и медленно, но верно замок оттаивает. Кроме того, горячий воздух можно получить из фена, причем не обязательно строительного. Но этот вариант подходит только тем, кто живет в частном доме и может подключить электроприбор в ближайшую розетку гаража.
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