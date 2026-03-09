Автопирамида 2026: на каких моделях можно заработать при продаже, а на каких — потерять всё

9 марта 2026, 18:43
Исследование: Lada и Chery против премиума — кто лидирует по остаточной стоимости
Покупка нового автомобиля - событие, но за несколько лет его стоимость может существенно снизиться. Эксперты разобрали, какие машины теряют в цене быстрее всего, а какие удивляют стабильностью на вторичном рынке. Почему это важно для покупателей именно сейчас - в материале.
В последние годы авторынок пережил настоящую встряску: уход западных брендов, рост популярности китайских моделей и низкая стоимость цен на вторичке. Для тех, кто планирует покупку нового автомобиля, вопрос сохранения стоимости становится особенно очевидным. Как быстро дешевеют разные марки и стоит ли ждать чудес от «китайцев»?
Рынок меняется: кто в фаворитах
По словам автоэксперта Юрия Лихуты, сразу после выезда из салона новая машина теряет в стоимости около 10%, а за первый год — до 20%. За пять лет потери могут составить 70%, но многое зависит от бренда, пробега и истории обслуживания. Премиальные марки, такие как Porsche и Bentley, дешевеют особенно быстро: их покупают в основном новыми, а на вторичном рынке спрос на них ограничен.
Ситуация на рынке за последние пять лет была нестандартной: западные бренды ушли, а их место заняли китайские производители. Это изменило структуру спроса и повлияло на динамику цен.
Lada, Geely, Chery: кто держит цену
Среди популярных моделей Lada Vesta показала неожиданную устойчивость. В 2020 году новая Лада Веста стоила около 900 000 рублей, а спустя три года на вторичном рынке она предлагалась даже дороже — за 1 170 000 рублей. Сейчас, в начале 2026 года, трехлетняя Веста оценивается примерно в 958 000 рублей. Джили Эмгранд 7 в 2020 году стоил 936 000 рублей, а через три года его можно было продать почти за ту же сумму — 924 000 рублей, сейчас пятилетний экземпляр оценивается в 792 000 рублей. Джили Атлас также держится уверенно: с 1 539 000 рублей в 2020 году до 1 575 000 через три года и 1 305 000 спустя пять лет. Чери Тигго 4 удивила стабильностью: средняя цена новой машины в 2020 году составляла 1 269 000 рублей, а сейчас, спустя пять лет, она составляет 1 305 000 рублей.
Китайские новинки: риски и перспективы
Китайские бренды, такие как Dongfeng и Faw, пока не могут занимать лидирующие позиции на рынке, поэтому прогнозировать их поведение сложно. Например, Dongfeng Shine GS за три года потерял 32% стоимости, а Faw Bestune T77 — 37%. Эксперты считают, что по окончании гарантийного срока (3 года) китайские авто могут потерять до 50% своей цены, особенно в случае сложностей с ремонтом и доступностью запчастей.
Премиальные китайские модели, такие как BYD Han, Li Auto и Voyah, после выхода на рынок быстро дешевеют. Например, BYD Han за год подешевел в два раза. Причина — изначально завышенные цены и отсутствие стабильного имиджа бренда.
Электромобили и вторичный рынок
С электрокарами ситуация еще сложнее. Тесла первых лет выпуска практически не продаются: после окончания гарантии на батарею такие машины становятся неликвидными. Запчасти дорогие, а ремонт может затянуться на несколько месяцев. Это делает электромобили менее привлекательными на вторичном рынке, особенно если речь идет о моделях старше пяти лет.
Европейцы и легенды рынка
Среди европейских моделей выделяется Renault Duster: в 2020 году его можно было купить за 1 млн рублей, а сейчас, спустя пять лет, средняя цена составляет 1,1 млн рублей. Некоторые старые модели, вроде Audi 80 или Volkswagen Passat B3, вообще не теряют в цене благодаря простоте конструкции и дешевизне ремонта.
Что важно знать покупателю
Покупая новый автомобиль, стоит учитывать не только цену в салоне, но и перспективы на вторичном рынке. Китайские бренды пока не доказали свою стабильность, а премиальные модели быстро теряют в цене. Nissan и российские авто, напротив, могут приятно удивить устойчивостью стоимости. В любом случае эксперты советуют заранее закладывать 10% от стоимости машины на возможный ремонт и внимательно следить за динамикой рынка.
Похожие материалы Джили, Чери, Белджи, Рено, Тесла, Бид, ДонгФенг, Лада
-
09.03.2026, 07:10
Сравнение поколений: почему Lada Vesta с пробегом лучше новой Lada Granta
В 2026 году цены на новые авто продолжают расти, и многие задумываются о покупке подержанных машин с остаточной гарантией. Сравниваем Lada Vesta и Granta по важнейшим параметрам: простор, безопасность, комплектация и трансмиссия. Разбираемся, что выгоднее для семей и тех, кто ищет современный автомобиль.Читать далее
-
09.03.2026, 06:23
Кроссовер из Китая: в РФ стартовали продажи Nissan Qashqai по цене от 1,69 млн рублей
На российском рынке появился Nissan Qashqai (Glory) из Китая с ценой от 1,69 млн рублей. Новинка уже доступна для заказа и покупки, а ее оснащение и стоимость заметно выделяются на фоне конкурентов. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и как формируются цены в разных городах.Читать далее
-
05.03.2026, 12:29
Belgee X50+ выходит на рынок России: стартовал прием заявок на новый кроссовер
Belgee официально начал прием заявок на свежий X50+ - кроссовер, который уже получил ОТТС и готовится к появлению в автосалонах. Производство идет в Беларуси, а россияне могут выбрать дилера онлайн. Почему эта новинка может изменить рынок - разбираемся.Читать далее
-
04.03.2026, 19:50
Пять кроссоверов, которые не теряют спрос даже в кризис: цены и лидеры продаж
Эксперты отмечают: несмотря на спад продаж и новые налоги, россияне продолжают выбирать кроссоверы. Какие модели оказались в топе, почему именно они и как изменились цены - рассказываем, что происходит на рынке и что это значит для покупателей.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
02.03.2026, 15:34
Весной 2026 года новые автомобили в России подорожают: что влияет на цены
Цены на новые автомобили в России снова пошли вверх: дилеры фиксируют рост на 2-4% уже в начале года, а весной ожидают еще больший скачок. Почему машины дорожают, какие модели исчезают со складов и стоит ли ждать скидок - объяснили эксперты. Мало кто знает, что изменится уже в марте.Читать далее
-
01.03.2026, 21:40
Lada Vesta Sport нового поколения: старт производства, детали и планы АвтоВАЗа
АвтоВАЗ удивил запуском новой Lada Vesta Sport - самой мощной версии в истории модели. Более 200 уникальных деталей, спортивная сборка и свежий дизайн. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
01.03.2026, 20:57
Проблемы и плюсы Lada Vesta с пробегом: что важно знать перед покупкой
Lada Vesta давно стала одной из самых популярных моделей на вторичном рынке, но не все знают о ее скрытых особенностях. Мы разобрали реальные отзывы владельцев, чтобы понять, какие проблемы встречаются чаще всего и на что стоит обратить внимание при покупке подержанной «Весты».Читать далее
-
01.03.2026, 04:51
Skoda Karoq из Китая появился в России по цене ниже конкурентов Tenet и Belgee
В России стартовали продажи нового Skoda Karoq китайской сборки по цене от 1,7 млн рублей. Модель оказалась дешевле локальных конкурентов и доступна в разных комплектациях. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и почему его появление вызвало ажиотаж.Читать далее
-
09.03.2026, 19:02
Brinkley Model Z 2700: новые стандарты роскоши и комфорта в сегменте средних автодомов
Brinkley Model Z 2700 2026 года - это не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и внимание к деталям меняют представление о путешествиях. В чем уникальность этой модели и почему она вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
09.03.2026, 17:04
Nissan Silvia: возвращение легенды и новые тренды в мире спортивных купе
Nissan Silvia вновь оказалась в центре внимания благодаря виртуальному проекту, где модель предстала рядом с шестью поколениями предшественников. На фоне роста цен и доминирования кроссоверов, интерес к классическим спорткарам приобретает особое значение для автолюбителей и экспертов.Читать далее
