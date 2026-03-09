Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 марта 2026, 18:43

Автопирамида 2026: на каких моделях можно заработать при продаже, а на каких — потерять всё

Покупка нового автомобиля - событие, но за несколько лет его стоимость может существенно снизиться. Эксперты разобрали, какие машины теряют в цене быстрее всего, а какие удивляют стабильностью на вторичном рынке. Почему это важно для покупателей именно сейчас - в материале.

В последние годы авторынок пережил настоящую встряску: уход западных брендов, рост популярности китайских моделей и низкая стоимость цен на вторичке. Для тех, кто планирует покупку нового автомобиля, вопрос сохранения стоимости становится особенно очевидным. Как быстро дешевеют разные марки и стоит ли ждать чудес от «китайцев»?

Рынок меняется: кто в фаворитах

По словам автоэксперта Юрия Лихуты, сразу после выезда из салона новая машина теряет в стоимости около 10%, а за первый год — до 20%. За пять лет потери могут составить 70%, но многое зависит от бренда, пробега и истории обслуживания. Премиальные марки, такие как Porsche и Bentley, дешевеют особенно быстро: их покупают в основном новыми, а на вторичном рынке спрос на них ограничен.

Ситуация на рынке за последние пять лет была нестандартной: западные бренды ушли, а их место заняли китайские производители. Это изменило структуру спроса и повлияло на динамику цен.

Lada, Geely, Chery: кто держит цену

Среди популярных моделей Lada Vesta показала неожиданную устойчивость. В 2020 году новая Лада Веста стоила около 900 000 рублей, а спустя три года на вторичном рынке она предлагалась даже дороже — за 1 170 000 рублей. Сейчас, в начале 2026 года, трехлетняя Веста оценивается примерно в 958 000 рублей. Джили Эмгранд 7 в 2020 году стоил 936 000 рублей, а через три года его можно было продать почти за ту же сумму — 924 000 рублей, сейчас пятилетний экземпляр оценивается в 792 000 рублей. Джили Атлас также держится уверенно: с 1 539 000 рублей в 2020 году до 1 575 000 через три года и 1 305 000 спустя пять лет. Чери Тигго 4 удивила стабильностью: средняя цена новой машины в 2020 году составляла 1 269 000 рублей, а сейчас, спустя пять лет, она составляет 1 305 000 рублей.

Китайские новинки: риски и перспективы

Китайские бренды, такие как Dongfeng и Faw, пока не могут занимать лидирующие позиции на рынке, поэтому прогнозировать их поведение сложно. Например, Dongfeng Shine GS за три года потерял 32% стоимости, а Faw Bestune T77 — 37%. Эксперты считают, что по окончании гарантийного срока (3 года) китайские авто могут потерять до 50% своей цены, особенно в случае сложностей с ремонтом и доступностью запчастей.

Премиальные китайские модели, такие как BYD Han, Li Auto и Voyah, после выхода на рынок быстро дешевеют. Например, BYD Han за год подешевел в два раза. Причина — изначально завышенные цены и отсутствие стабильного имиджа бренда.

Электромобили и вторичный рынок

С электрокарами ситуация еще сложнее. Тесла первых лет выпуска практически не продаются: после окончания гарантии на батарею такие машины становятся неликвидными. Запчасти дорогие, а ремонт может затянуться на несколько месяцев. Это делает электромобили менее привлекательными на вторичном рынке, особенно если речь идет о моделях старше пяти лет.

Европейцы и легенды рынка

Среди европейских моделей выделяется Renault Duster: в 2020 году его можно было купить за 1 млн рублей, а сейчас, спустя пять лет, средняя цена составляет 1,1 млн рублей. Некоторые старые модели, вроде Audi 80 или Volkswagen Passat B3, вообще не теряют в цене благодаря простоте конструкции и дешевизне ремонта.

Что важно знать покупателю

Покупая новый автомобиль, стоит учитывать не только цену в салоне, но и перспективы на вторичном рынке. Китайские бренды пока не доказали свою стабильность, а премиальные модели быстро теряют в цене. Nissan и российские авто, напротив, могут приятно удивить устойчивостью стоимости. В любом случае эксперты советуют заранее закладывать 10% от стоимости машины на возможный ремонт и внимательно следить за динамикой рынка.

