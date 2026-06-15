Пыль и жара: почему фильтр требует особого внимания в сезон

Как быстро загрязняется салонный фильтр летом на пыльных дорогах

Летние поездки по грунтовкам могут удивить последствиями. Не все водители знают о рисках. Эксперт делится советами по уходу за фильтрами. Проверьте, не пора ли заменить расходники.

Летние поездки по грунтовкам могут удивить последствиями. Не все водители знают о рисках. Эксперт делится советами по уходу за фильтрами. Проверьте, не пора ли заменить расходники.

С наступлением лета автомобилисты сталкиваются с неожиданной проблемой: фильтры в салоне и системе питания начинают загрязняться в разы быстрее, особенно если маршрут часто проходит по грунтовым дорогам. Пыль, поднимающаяся с поверхности, моментально оседает на фильтрующих элементах, сокращая их срок службы до нескольких недель.

В современных автомобилях встречаются разные схемы установки салонных фильтров, рассказывает zr.ru. На некоторых иномарках фильтр располагается в районе «жабо», что позволяет эффективно задерживать пыль еще до попадания в отопитель. Даже при сильном загрязнении элемент продолжает защищать салон, хотя поток воздуха заметно снижается. Подобное решение встречается и на отдельных отечественных моделях, например, на Chevrolet Niva.

В других случаях, как у Лада Гранта, фильтр размещен под «жабо», но его замена требует определенной сноровки. Позже производители упростили доступ, переместив фильтр за вентилятор отопителя. Теперь крупные частицы попадают на крыльчатку, а мелкая пыль оседает на деталях электродвигателя. С одной стороны, это облегчает обслуживание, с другой - увеличивает риск загрязнения внутренних компонентов.

Некоторые производители, например, Nissan, устанавливают фильтр за центральной консолью, рядом с испарителем кондиционера. Такой вариант считается самым неудобным для самостоятельной замены, поскольку доступ к элементу ограничен и требует разборки части панели.

Выбор схемы установки влияет на частоту обслуживания. Если фильтр расположен у «жабо», можно дольше пользоваться вентиляцией, но важно иметь запасной элемент и менять его при первых признаках снижения потока воздуха. В случае, когда фильтр стоит после вентилятора, рекомендуется чаще использовать режим рециркуляции и минимальные обороты, чтобы продлить срок службы расходника. Если фильтр установлен за консолью, стоит ограничить забор воздуха с улицы и при замене обязательно очищать корпус специальными средствами.

Чтобы минимизировать загрязнение, эксперты советуют избегать движения сразу за другим автомобилем по пыльной дороге. Такой стиль езды не только увеличивает риск аварии, но и ускоряет засорение всей системы вентиляции. Резкие остановки на грунтовке также нежелательны: облако пыли, поднятое колесами, догоняет машину и оседает на фильтрах. Лучше снижать скорость плавно, чтобы не создавать лишних проблем.

Пренебрежение своевременной заменой фильтров может привести к ухудшению работы климатической системы и даже к поломкам. Летом, особенно при частых поездках по грунтовкам, стоит проверять состояние фильтров не реже одного раза в месяц. Такой подход поможет сохранить чистоту воздуха в салоне и избежать лишних расходов на ремонт.