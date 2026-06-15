Пыль и жара: почему фильтр требует особого внимания в сезон

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

15 июня 2026, 11:48

Как быстро загрязняется салонный фильтр летом на пыльных дорогах

Как быстро загрязняется салонный фильтр летом на пыльных дорогах

Пыль и жара: почему фильтр требует особого внимания в сезон

Как быстро загрязняется салонный фильтр летом на пыльных дорогах

Летние поездки по грунтовкам могут удивить последствиями. Не все водители знают о рисках. Эксперт делится советами по уходу за фильтрами. Проверьте, не пора ли заменить расходники.

Летние поездки по грунтовкам могут удивить последствиями. Не все водители знают о рисках. Эксперт делится советами по уходу за фильтрами. Проверьте, не пора ли заменить расходники.

С наступлением лета автомобилисты сталкиваются с неожиданной проблемой: фильтры в салоне и системе питания начинают загрязняться в разы быстрее, особенно если маршрут часто проходит по грунтовым дорогам. Пыль, поднимающаяся с поверхности, моментально оседает на фильтрующих элементах, сокращая их срок службы до нескольких недель.

В современных автомобилях встречаются разные схемы установки салонных фильтров, рассказывает zr.ru. На некоторых иномарках фильтр располагается в районе «жабо», что позволяет эффективно задерживать пыль еще до попадания в отопитель. Даже при сильном загрязнении элемент продолжает защищать салон, хотя поток воздуха заметно снижается. Подобное решение встречается и на отдельных отечественных моделях, например, на Chevrolet Niva.

В других случаях, как у Лада Гранта, фильтр размещен под «жабо», но его замена требует определенной сноровки. Позже производители упростили доступ, переместив фильтр за вентилятор отопителя. Теперь крупные частицы попадают на крыльчатку, а мелкая пыль оседает на деталях электродвигателя. С одной стороны, это облегчает обслуживание, с другой - увеличивает риск загрязнения внутренних компонентов.

Некоторые производители, например, Nissan, устанавливают фильтр за центральной консолью, рядом с испарителем кондиционера. Такой вариант считается самым неудобным для самостоятельной замены, поскольку доступ к элементу ограничен и требует разборки части панели.

Выбор схемы установки влияет на частоту обслуживания. Если фильтр расположен у «жабо», можно дольше пользоваться вентиляцией, но важно иметь запасной элемент и менять его при первых признаках снижения потока воздуха. В случае, когда фильтр стоит после вентилятора, рекомендуется чаще использовать режим рециркуляции и минимальные обороты, чтобы продлить срок службы расходника. Если фильтр установлен за консолью, стоит ограничить забор воздуха с улицы и при замене обязательно очищать корпус специальными средствами.

Чтобы минимизировать загрязнение, эксперты советуют избегать движения сразу за другим автомобилем по пыльной дороге. Такой стиль езды не только увеличивает риск аварии, но и ускоряет засорение всей системы вентиляции. Резкие остановки на грунтовке также нежелательны: облако пыли, поднятое колесами, догоняет машину и оседает на фильтрах. Лучше снижать скорость плавно, чтобы не создавать лишних проблем.

Пренебрежение своевременной заменой фильтров может привести к ухудшению работы климатической системы и даже к поломкам. Летом, особенно при частых поездках по грунтовкам, стоит проверять состояние фильтров не реже одного раза в месяц. Такой подход поможет сохранить чистоту воздуха в салоне и избежать лишних расходов на ремонт.

Упомянутые модели: Chevrolet Niva (от 585 990 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet, Nissan, Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле, Ниссан, Фольксваген

Похожие материалы Шевроле, Ниссан, Фольксваген

Audi A6 Allroad нового поколения: гибрид, ChatGPT и умная пневмоподвеска
Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге
Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Петрозаводск Ленинградская область Саратовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться