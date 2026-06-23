Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

23 июня 2026, 14:08

Как быстро защитить пороги авто от коррозии без разбора кузова

Как быстро защитить пороги авто от коррозии без разбора кузова

Спасём пороги за 40 минут и 600 рублей: простая профилактика коррозии без дорогого ремонта

Как быстро защитить пороги авто от коррозии без разбора кузова

Пороги автомобиля страдают от реагентов и влаги. Ржавчина может появиться на новой машине уже через год. Эксперты назвали способ продлить им срок службы. При этом разбирать авто не придется. Экономия времени и денег очевидна.

Пороги автомобиля страдают от реагентов и влаги. Ржавчина может появиться на новой машине уже через год. Эксперты назвали способ продлить им срок службы. При этом разбирать авто не придется. Экономия времени и денег очевидна.

Пороги автомобиля - одна из самых уязвимых зон кузова. Они ежедневно сталкиваются с влагой, песком и химией, что приводит к появлению ржавчины уже за один сезон. Однако предотвратить разрушение металла можно самостоятельно, не прибегая к дорогостоящему ремонту. Как сообщает Pravda.Ru, для этого потребуется минимум времени и средств.

Многие уверены, что внутренние полости порогов полностью защищены. На практике туда регулярно попадает влага через микротрещины и технологические зазоры. Если на автомобиле отсутствуют брызговики, ситуация усугубляется: мелкие камни сбивают лакокрасочное покрытие, открывая путь коррозии. Внешне металл может выглядеть идеально, но внутри часто скрываются очаги ржавчины, которые сложно заметить без специального оборудования.

Пороги выполняют не только декоративную функцию, но и отвечают за прочность кузова. Если металл истончается, страдает жесткость конструкции, что особенно опасно при аварии. Кроме того, поврежденный коррозией участок может не выдержать даже обычного подъема на шиномонтаже.

Для самостоятельной обработки скрытых полостей лучше всего подходят антикоррозийные составы на основе мовиля с добавлением преобразователя ржавчины. Такие средства глубоко проникают в металл и блокируют развитие коррозии. На днище и в арках обычно есть технологические отверстия, закрытые резиновыми заглушками. Их нужно аккуратно снять, затем с помощью гибкой трубки нанести средство внутрь, постепенно вытягивая шланг наружу.

Важно проводить обработку только в сухую погоду. Если нанести антикор на влажный металл, влага останется внутри и ускорит разрушение. Лучшее время - лето, когда после нескольких жарких дней скрытые полости полностью высыхают. Также стоит обратить внимание на положение колес при длительной стоянке: вывернутые колеса могут способствовать скоплению грязи в дренажных отверстиях.

Если ржавчина уже появилась снаружи, одной обработкой внутренних полостей не обойтись. Необходимо зачистить поврежденный участок до чистого металла, обработать преобразователем ржавчины, затем нанести грунт и краску. Даже если оттенок немного отличается от основного цвета кузова, это не критично для нижней части автомобиля - главное, чтобы металл был защищен.

Для стандартного седана или хэтчбека достаточно одного баллона антикоррозийного средства объемом 500 мл. Стоимость такого баллона составляет от 300 до 600 рублей. Этого хватит для обработки обоих порогов. Если автомобиль уже проходил кузовной ремонт, восстановленные участки требуют ежегодной профилактики, так как они подвержены коррозии сильнее заводских деталей.

Часто у автовладельцев возникают вопросы по поводу самостоятельной обработки. Использовать отработанное масло вместо современных составов не рекомендуется: оно может повредить резиновые элементы. Технологические отверстия обычно расположены на внутренней стороне порога или в арках и закрыты резиновыми пробками. Перед нанесением антикоррозийного средства желательно промыть полости и тщательно просушить их. Если металл уже прогнил насквозь, потребуется сварочный ремонт - антикор здесь не поможет.

Регулярная профилактика позволяет избежать серьезных затрат на восстановление кузова. Простая обработка порогов занимает не более 40 минут и помогает сохранить автомобиль в хорошем состоянии на долгие годы.

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