Как быть и что делать, если на улице гололед…
Оно и верно: гололёдные явления часто становятся причиной чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными они могут быть как для автотранспорта, так и для «безлошадных» участников дорожного движения. При гололедице значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вывихи, переломы и т.п. Медики говорят, что во время гололедицы количество пострадавших увеличивается как минимум вдвое.
Прежде всего, следует обратить внимание на обувь. Предпочтение следует отдать нескользящим ботинкам с подошвой на микропористой основе или использовать специальные противоскользящие приспособления для обуви, которые, при желании, можно отыскать в торговой сети. От высоких каблуков дамочкам лучше сразу отказаться.
Постоянно смотреть себе под ноги и стараться обходить потенциально опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то можно передвигаться по ней подобно лыжнику - небольшими скользящими шажками.
Максимальное внимание - проезжей части дороги! Торопиться здесь себе дороже, и уж ни в коем случае не стоит бежать. Если на улице скользко, выходить на работу или по делам следует заранее. Старайтесь обходить места с наклонной поверхностью.
Наступать следует на всю подошву, ноги должны быть слегка расслабленными в коленях. Руки по возможности должны быть свободны; старайтесь не носить тяжёлые сумки, не держите руки в карманах - это увеличивает вероятность падения и получения травм.
В случае, если автомобиль сломался на удалённой от основных трасс или малолюдной дороге, необходимо незамедлительно позвонить в экстренные службы. Не рекомендуется покидать машину в условиях ограниченной видимости, при сильном снегопаде и метели. Помощи лучше дожидаться, находясь автомобиле.
Справка
Гололёд – при замерзании воды слой плотного льда на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на деревьях, проводах. Гололёду обычно сопутствуют близкая к нулю температура воздуха, высокая влажность, ветер. Толщина льда при гололёде может достигать нескольких сантиметров. Гололёд - редкое явление природы по сравнению с гололедицей - скользкой дорогой.
Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, который образует скользкую поверхность. Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где вследствие движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах.
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