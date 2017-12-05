5 декабря 2017, 09:04

Как быть и что делать, если на улице гололед…

Днем мокрый снег или дождь, ночью «минус». Ситуация знакома жителям большинства регионов страны. Сейчас именно то неблагоприятное время. Передвижение по дорогам и тротуарам в таких условиях небезопасно. От водителей и пешеходов требуются повышенная внимательность и сноровка.
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  Как быть и что делать, если на улице гололед… Как быть и что делать, если на улице гололед… Как быть и что делать, если на улице гололед… Как быть и что делать, если на улице гололед… Как быть и что делать, если на улице гололед…
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Оно и верно: гололёдные явления часто становятся причиной чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными они могут быть как для автотранспорта, так и для «безлошадных» участников дорожного движения. При гололедице значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вывихи, переломы и т.п. Медики говорят, что во время гололедицы количество пострадавших увеличивается как минимум вдвое.

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Чтобы не оказаться жертвами дорожной обстановки, и водителям, и пешеходам по возможности лучше вообще воздержаться от выхода на улицу. Если автомобилисты еще могут решить для себя проблему, «переобув» машины в зимнюю резину, то пешеходам будет сложнее. Однако и для них предусмотрены простые способы, как уберечь себя от падения на скользкой дороге.

Прежде всего, следует обратить внимание на обувь. Предпочтение следует отдать нескользящим ботинкам с подошвой на микропористой основе или использовать специальные противоскользящие приспособления для обуви, которые, при желании, можно отыскать в торговой сети. От высоких каблуков дамочкам лучше сразу отказаться.

Постоянно смотреть себе под ноги и стараться обходить потенциально опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то можно передвигаться по ней подобно лыжнику - небольшими скользящими шажками.

Максимальное внимание - проезжей части дороги! Торопиться здесь себе дороже, и уж ни в коем случае не стоит бежать. Если на улице скользко, выходить на работу или по делам следует заранее. Старайтесь обходить места с наклонной поверхностью.

Наступать следует на всю подошву, ноги должны быть слегка расслабленными в коленях. Руки по возможности должны быть свободны; старайтесь не носить тяжёлые сумки, не держите руки в карманах - это увеличивает вероятность падения и получения травм.

 
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Автовладельцам в период гололедицы лучше не выезжать без острой необходимости. Предупреждение это старо как мир, но имеет веские мотивы, основанные на многолетнем опыте. Если же поездка неизбежна, необходимо быть максимально подготовленным к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать Правила дорожного движения, написанные, как известно, кровью.

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При поездке на дальние расстояния следует запастись топливом, продуктами, тёплой одеждой. Водитель должен быть полностью уверен в исправности своего автомобиля. Это касается, в первую очередь, тормозной системы, состояния шин (и соответствия их сезону) и оптики. Мобильный телефон также должен быть заряжен.

В случае, если автомобиль сломался на удалённой от основных трасс или малолюдной дороге, необходимо незамедлительно позвонить в экстренные службы. Не рекомендуется покидать машину в условиях ограниченной видимости, при сильном снегопаде и метели. Помощи лучше дожидаться, находясь автомобиле.

Справка

Гололёд – при замерзании воды слой плотного льда на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на деревьях, проводах. Гололёду обычно сопутствуют близкая к нулю температура воздуха, высокая влажность, ветер. Толщина льда при гололёде может достигать нескольких сантиметров. Гололёд - редкое явление природы по сравнению с гололедицей - скользкой дорогой.

Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, который образует скользкую поверхность. Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где вследствие движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах.

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| Кому: Евгений такая же беда
Михаил
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По всем признакам видно, что скопировали Сандеру с разницей в несколько сантиметров. Чем бы дитя не тешилось, только не автопромом. Каждый раз очередной "прорыв" инженерной мысли, который умирает не встав даже на четвереньки.
Иван
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Как быть и что делать, если на улице гололед…
Оно и верно: гололёдные явления часто становятся причиной чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными они могут быть как для автотранспорта, так и для «безлошадных» участников дорожного движения. При гололедице значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вывихи, переломы и т.п. Медики говорят, что во время гололедицы количество пострадавших увеличивается как минимум вдвое.{{material_121822}} Чтобы не оказаться жертвами дорожной обстановки, и водителям, и пешеходам по возможности лучше вообще воздержаться от выхода на улицу. Если автомобилисты еще могут решить для себя проблему, «переобув» машины в зимнюю резину, то пешеходам будет сложнее. Однако и для них предусмотрены простые способы, как уберечь себя от падения на скользкой дороге. Прежде всего, следует обратить внимание на обувь. Предпочтение следует отдать нескользящим ботинкам с подошвой на микропористой основе или использовать специальные противоскользящие приспособления для обуви, которые, при желании, можно отыскать в торговой сети. От высоких каблуков дамочкам лучше сразу отказаться.Постоянно смотреть себе под ноги и стараться обходить потенциально опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то можно передвигаться по ней подобно лыжнику - небольшими скользящими шажками.Максимальное внимание - проезжей части дороги! Торопиться здесь себе дороже, и уж ни в коем случае не стоит бежать. Если на улице скользко, выходить на работу или по делам следует заранее. Старайтесь обходить места с наклонной поверхностью.Наступать следует на всю подошву, ноги должны быть слегка расслабленными в коленях. Руки по возможности должны быть свободны; старайтесь не носить тяжёлые сумки, не держите руки в карманах - это увеличивает вероятность падения и получения травм.{{gallery_1009}} Автовладельцам в период гололедицы лучше не выезжать без острой необходимости. Предупреждение это старо как мир, но имеет веские мотивы, основанные на многолетнем опыте. Если же поездка неизбежна, необходимо быть максимально подготовленным к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать Правила дорожного движения, написанные, как известно, кровью.{{material_121772}} При поездке на дальние расстояния следует запастись топливом, продуктами, тёплой одеждой. Водитель должен быть полностью уверен в исправности своего автомобиля. Это касается, в первую очередь, тормозной системы, состояния шин (и соответствия их сезону) и оптики. Мобильный телефон также должен быть заряжен. В случае, если автомобиль сломался на удалённой от основных трасс или малолюдной дороге, необходимо незамедлительно позвонить в экстренные службы. Не рекомендуется покидать машину в условиях ограниченной видимости, при сильном снегопаде и метели. Помощи лучше дожидаться, находясь автомобиле.СправкаГололёд – при замерзании воды слой плотного льда на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на деревьях, проводах. Гололёду обычно сопутствуют близкая к нулю температура воздуха, высокая влажность, ветер. Толщина льда при гололёде может достигать нескольких сантиметров. Гололёд - редкое явление природы по сравнению с гололедицей - скользкой дорогой.Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, который образует скользкую поверхность. Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где вследствие движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах.
2017-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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