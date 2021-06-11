Как часто россияне ругаются за рулем?
Портал Дром провел опрос и выяснил, что 89% автолюбителей ругаются за рулем. Лишь 11% опрошенных заявили, что вождение не доставляет им негативные эмоции, они всегда спокойны и ни на кого не ругаются. Действительно такие бывают?
Как выяснилось 69% водителей раздражают такие же водители, и лишь в 29% достается пешеходам. Треть опрошенных выводит из себя стиль езды водителей автобусов и такси. К дорожным службам имеет претензии каждый четвертый российский водитель.
Мотоциклисты и велосипедисты вызывают не такое раздражение, на них негативно реагирует 19% и 16% водителей соответственно. На водителей грузовиков злятся еще реже — 15% опрошенных. И меньше всего российских автомобилистов раздражают сотрудники ГИБДД, на их долю выпало 13% недовольных.
Не любят водители электросамокатчиков и прочих пользователей СИМ (средств индивидуальной мобильности), клиентам каршеринга также достается немало брани. Некоторые опрошенные честно ответили, что ругаются и на себя.
Самые неуравновешенные водители живут в Пермском крае, Ленинградской и Воронежской областях, а самые спокойные в Татарстане, Хакасии и Алтайском крае.
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