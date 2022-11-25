Как часто за зиму замерзает ваш аккумулятор? Итоги опроса
При этом подавляющее большинство опрошенных водителей (38%), в принципе, не сталкивались с такой проблемой.
Наиболее часто с замерзанием аккумулятора сталкиваются водители Екатеринбурга (по несколько раз - 20% респондентов), Новосибирска (17%), Перми (16%) и Челябинска (15%). Эти и другие автовладельцы борются с проблемой следующим образом: утепляют радиатор (17% респондентов) используют автоодеяло для двигателя (15%), надевают зимой на сидения автомобиля теплые чехлы (12%).
Предпусковым подогревателем в холодное время года пользуются 11% автовладельцев, 9% водителей утепляют салон машины всеми имеющимися средствами. Ранее интернет-сервис делился результатами опроса про подготовку автомобиля к зиме. Выяснилось, что 57% опрошенных никак не утепляют автомобиль в зимние холода.
Фото: unsplash.com
Помним, что гарантийный срок эксплуатации аккумулятора составляет 3-5 лет (рекордные показатели не в счет). Чтобы избежать ситуации, когда автомобиль не заводится по причине «севшей» батареи, рекомендуется вовремя производить ее замену.
Способы реанимации разрядившейся на морозе АКБ известны: 1) можно «прикурить» от другого аккумулятора (автомобиля); 2) использовать пускозарядное устройство для аккумулятора; 3) отогреть батарею в домашних условиях, поместив ее в чуть теплую воду.
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25.11.2022, 09:32
Когда за перевозку елки могут оштрафовать
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24.11.2022, 16:15
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С наступлением зимы вопрос быстрого прогрева автомобиля вновь приобрел актуальность. Согласитесь, приятно выйти морозным утром из дома и сесть в теплую машину с чистыми стеклами.Читать далее
-
24.11.2022, 14:05
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Цены на подержанные автомобили продолжают расти, а выбор вариантов в приличном состоянии сокращается. Большинство предложений на классифайдах – это старые машины с большим пробегом.Читать далее
-
24.11.2022, 00:03
Что делать, если ваш автомобиль пострадал во время снегопада или гололеда?
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-
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