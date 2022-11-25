Как часто за зиму замерзает ваш аккумулятор? Итоги опроса

При этом подавляющее большинство опрошенных водителей (38%), в принципе, не сталкивались с такой проблемой.

Наиболее часто с замерзанием аккумулятора сталкиваются водители Екатеринбурга (по несколько раз - 20% респондентов), Новосибирска (17%), Перми (16%) и Челябинска (15%). Эти и другие автовладельцы борются с проблемой следующим образом: утепляют радиатор (17% респондентов) используют автоодеяло для двигателя (15%), надевают зимой на сидения автомобиля теплые чехлы (12%).

Предпусковым подогревателем в холодное время года пользуются 11% автовладельцев, 9% водителей утепляют салон машины всеми имеющимися средствами. Ранее интернет-сервис делился результатами опроса про подготовку автомобиля к зиме. Выяснилось, что 57% опрошенных никак не утепляют автомобиль в зимние холода.

Фото: unsplash.com

Помним, что гарантийный срок эксплуатации аккумулятора составляет 3-5 лет (рекордные показатели не в счет). Чтобы избежать ситуации, когда автомобиль не заводится по причине «севшей» батареи, рекомендуется вовремя производить ее замену.

Способы реанимации разрядившейся на морозе АКБ известны: 1) можно «прикурить» от другого аккумулятора (автомобиля); 2) использовать пускозарядное устройство для аккумулятора; 3) отогреть батарею в домашних условиях, поместив ее в чуть теплую воду.

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