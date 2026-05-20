«Они начинали как набор деталей»: Дерзкая история Chery — от подпольных чертежей SEAT до топ-10 мировых экспортеров

Как Chery превратилась из провинциального завода в мирового автогиганта

Chery Automobile Co., Ltd стартовала в 1997 году как небольшой завод в Аньхое, а сегодня занимает заметное место на мировом рынке. Почему этот путь оказался уникальным и какие решения позволили бренду выйти за пределы Китая - разбираемся в деталях.

Chery Automobile Co., Ltd. появилась на свет в 1997 году, когда в Китае только начинали формироваться новые правила игры. Название компании переводится как «особенная удача», но для европейского рынка оно звучит ещё и как «вишня» или «весёлый» — этот языковой каламбур сыграл свою роль в узнаваемости бренда среди представителей разных стран. Однако в самом начале об амбициях не могло быть и речи: инициативу проявил мэр города Уху в провинции Аньхой, чтобы дать толчок местной промышленности.

В основе будущего автозавода лежало производство комплектующих. Первый проект — модель Chery A11 — стал отражением того, как Китай искал свой путь в автомобильной индустрии. В условиях жёстких ограничений на создание новых автокомпаний и доминирования иностранных брендов, Chery пришлось искать нестандартные решения. Компания выкупила производственную линию Ford по выпуску моторов 1.6 CVH, одновременно скопировала тайно конструкторскую документацию с SEAT Toledo и заключила секретные соглашения с поставщиками.

Так появился первый легковой автомобиль Chery, который сначала выпускался как набор комплектующих, но фактически уже был готовым авто. В 2000 году модель получила имя FengYun («облако»), которое стало символом перемен для всей мощной автомобильной промышленности. Такой подход позволил Chery обойти бюрократические барьеры и быстро выйти на рынок, где иностранные конкуренты уже прочно закрепились.

Сегодня Chery — это не просто китайский бренд, а один из крупнейших экспортёров автомобилей из Поднебесной. Компания активно инвестирует в собственные разработки, расширяет модельный ряд и строит заводы с учётом особенностей Китая. По данным отраслевых аналитиков, Chery входит в топ-10 мировых автопроизводителей по темпам роста экспорта. Подобный опыт может быть полезен и для российского автопрома, который сейчас ищет новые пути развития на фоне изменений в отрасли.

Интересно, что схожие стратегии используют и другие китайские бренды, локализуя зарубежные технологии для решения своих задач.