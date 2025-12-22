Почему Citroen потерял свою индивидуальность и стал похож на всех — история падения бренда

22 декабря 2025, 19:29
Как Citroen из символа смелых идей превратился в обычного европейского автопроизводителя
Citroen когда-то считался самым смелым автопроизводителем Европы. Сегодня он стал одним из многих. Как компания, прославившаяся инновациями, превратилась в скучного конкурента Opel и Skoda? История бренда удивляет и заставляет задуматься. Не спешите делать выводы - все не так просто.
Когда-то Ситроен был настоящим безумцем среди автогигантов. Французская марка удивила мир нестандартными решениями, смелыми экспериментами и признанным стилем. Но сегодня Citroen воспринимается как еще один «веселый, но скучный» бренд, ничем не отличающийся от Opel, Skoda и других массовых производителей. Как же так получилось, что некогда инновационная компания утратила свою индивидуальность и превратилась в одну из многих?
История Citroen началась в 1919 году, когда Андре Ситроен прибыл в Париж на автомобильное предприятие. С самого начала компания внедряла инновации: Citroen первым в Европе внедрил массовое производство автомобилей по фантастическому образцу, а также прославился необычными техническими решениями. В 1930-х годах марка представила передний привод, гидропневматическую подвеску и множество других новшеств, которые сделали ее легендой.
Однако со временем ситуация изменилась. В 1970-х годах Citroen столкнулся с трудностями, а затем вошел в состав концерна PSA. С этого момента начался постепенный отказ от рискованных экспериментов. Руководство решило сделать ставку на массового покупателя, а значит - простоту, надежность и узнаваемый дизайн. Впоследствии исчезли смешные формы, необычные решения и технические прорывы. Citroen стал похож на всех остальных.
Сегодня автомобили Citroen редко вызывают удивление или восторг. Они удобны, практичны, но лишены той самой изюминки, которая когда-то делала марку особенной. Многие эксперты считают, что компания сознательно отказалась от своей уникальности ради стабильных продаж и лояльности массового потребителя. В результате Citroen превратился в представительство европейского автопрома, потеряв свой «безумный» дух.
Как пишет autoevolution, судьба Citroen - это наглядный пример того, как даже самые смелые и креативные бренды могут со временем утратить свою индивидуальность. Погоня за прибылью и желание угодить всем приводят к тому, что яркие идеи уступают место стандартным решениям. Возможно, когда-нибудь Citroen снова удивит мир, но пока марка остается лишь тенью самой себя.
