Румынский автопром эпохи социализма: как Чаушеску строил автомобильную державу

Как Dacia из социалистической Румынии стала мировым брендом и пережила эпоху перемен

История Dacia - единственного бренда соцлагеря, который не только выжил после распада системы, но и стал популярным в Европе. Почему румынский опыт оказался уникальным и что отличало Dacia от других марок Восточного блока - в нашем материале.

Румынский автопром эпохи социализма – редкий пример, когда национальный бренд не только выжил после смены политического строя, но и стал ведущим игроком на мировом рынке. Dacia — основная марка из стран соцлагеря, которая сумела пройти путь от свободной сборки к самостоятельному успеху, сохранив имя и узнаваемость даже после нескольких смен владельцев.

В начале 1960-х Румыния оставалась исключительно аграрной страной, где легковой автопром практически отсутствовал. Николае Чаушеску, занявший пост в 1965 году, поставил перед собой задачу создать небольшой народный автомобиль — не копию советских моделей, а машину, способную подчеркнуть независимость страны от Москвы. Для этого требовались западные технологии, и в 1966 году был заключён контракт с Renault на производство модели R8 по лицензии.

Уже в 1968 году в Питешти заработал завод Uzina de Autoturisme Piteşti, где начался выпуск Dacia 1100 — почти точной копии Renault R8. Но настоящим прорывом стала Dacia 1300, созданная на базе Renault 12. Эта модель быстро стала эпохальной: простая, доступная, с узнаваемым дизайном и надёжной конструкцией. Dacia 1300 выпускалась до 2004 года, а общий тираж превысил 1,9 млн экземпляров — рекорд для Восточной Европы.

В отличие от большинства соцбрендов, Dacia активно экспортировалась на западные рынки. Машины продавались в Великобритании, Франции, Германии и других странах — главным образом благодаря низкой цене. Качество и оснащение уступали западным аналогам, но простая конструкция и дешевизна делали Dacia привлекательным выбором для покупателей с ограниченным бюджетом. В условиях дефицита простота ремонта и доступность запчастей становились плюсом.

Помимо Dacia, развивались и другие проекты. В 1976 году началось совместное предприятие Oltcit с Citroën, где выпускался хэтчбек Oltcit Club. Несмотря на интересный дизайн и современную внешность, проект столкнулся с проблемами качества и перебоями в поставках. Позже завод перешёл от Citroën к Daewoo, а затем — к Ford.

Отдельно стоит упомянуть внедорожники ARO, которые с начала 1970-х годов экспортировались в Западную Европу в качестве бюджетной альтернативы Land Rover и Toyota Land Cruiser. Простота, ремонтопригодность и низкая цена сделали ARO популярным среди тех, кому важна проходимость, а не комфорт. В Великобритании эти машины даже продавались под именем Dacia Duster — задолго до появления современной модели с таким же названием.

Грузовой сегмент был представлен заводом «Роман», выпускавшим лицензионные грузовики MAN. Эти машины активно поставлялись в Африку, Азию и на Ближний Восток, а на внешнем рынке использовались в строительстве и сельском хозяйстве. Надёжность и простота ремонта позволили «Роману» занять своё место в истории.

Как ни парадоксально, но, несмотря на западный объём производства, автомобилизация населения в стране находилась на низком уровне. Причина — жёсткая экономия и ориентация на экспорт: бензин продавался за валюту, использование личного транспорта часто ограничивалось. Очереди на Dacia растягивались на годы, а в некоторые периоды частные автомобили и вовсе запрещали использовать по выходным.

После 1989 года румынский автопром оказался в кризисе: устаревшие технологии, открытый рынок и конкуренция с западными брендами. Oltcit и ARO не выдержали давления и ушли с рынка, а «Роман» сократил производство. Но Dacia нашла новый путь: в 1999 году контрольный пакет приобрёл Renault, который сделал ставку на простоту и доступность. Модель Logan, появившаяся в 2004 году, стала сенсацией благодаря цене и надёжности. Завод в Питешти сегодня выпускает тысячи машин ежегодно.

Румынский опыт уникален: ставка на западные технологии, ориентация на экспорт и независимость от советских стандартов позволили Dacia не только выжить, но и стать успешным брендом. Для сравнения, многие советские модели, такие как ГАЗ-31029, несмотря на свою популярность среди энтузиастов, не смогли повторить экспортный успех Dacia — подробнее об этом можно узнать в материале о причинах долгой жизни «Волги» на российском рынке .