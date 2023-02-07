Как дефект лобового стекла может привести к пожару в автомобиле

Ранее мы писали Можно ли ездить с минимальным уровнем масла на щупе На масляном щупе проставлены максимальные и минимальные значения уровня моторного масла. Когда уровень опускается ... Читать далее

Автомобильный эксперт Петр Баканов рассказал «Газете.Ru» о неочевидных последствиях установки неоригинального лобового стекла. По его словам, если лобовое стекло было заменено на некачественное и кривое, со временем в районе дефекта, где герметик соединен с кузовом, образуется протечка. Зачастую электронные блоки управления находятся около моторного щита автомобиля или внутри передней панели. Капающая на проводку и электронику вода может стать причиной короткого замыкания и пожара.

Петр Баканов подчеркнул, что кузов современного автомобиля подвергается серьезным нагрузкам, которые передаются и на стекла. Если стекло тонкое и некачественное, на нем вполне может образоваться трещина, а также различные искажения и преломления солнечного света, которые ухудшают видимость и напрямую влияют на безопасность движения. Эксперт убежден, что заботливый автомобилист вряд ли будет покупать дешевое и некачественное лобовое стекло.

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