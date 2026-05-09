Автор: Мария Степанова

9 мая 2026, 07:00

От Ford T до «Москвича»: почему сталь не смогла полностью вытеснить дерево из кузовов до 1960-х годов

Дерево долгое время оставалось ключевым материалом в производстве автомобилей, даже когда сталь уже вытесняла его с рынка. Почему американцы и советские инженеры не спешили отказываться от дерева, и как это повлияло на развитие автопрома - разбираемся в деталях.

История автомобильной индустрии хранит немало неожиданных поворотов, и один из них — роль обычного дерева в конструкции машин.

В начале XX века автомобили внешне ещё напоминали конные экипажи, и их кузова, как и у предшественников на колёсах, собирались из дерева. Двигатель внутреннего сгорания заменил лошадей, но привычка использовать дерево осталась. Кузова отделывали тканью или кожей. Даже в знаменитом Ford T значительная часть конструкции оставалась деревянной, несмотря на постепенное увеличение доли стальных панелей.

Переход к цельнометаллическим кузовам в 1930-е годы не был мгновенным. Многие производители продолжали выпускать автомобили со смешанными деревянно-стальными кузовами. Яркий пример — Pontiac Special Six Station Wagon 1940 года, где дерево и сталь соседствовали в одной конструкции. Однако производство автомобилей становилось всё более массовым, и дерево постепенно уступало место стали: стальные панели проще изготавливать, они долговечнее и не требуют такой сложной подгонки, как деревянные детали.

Тем не менее, в США деревянные элементы кузова не исчезли полностью даже после массового внедрения стали. Американский рынок отличался консерватизмом: спрос на автомобили с деревянными дверями и боковинами сохранялся вплоть до 1960-х годов. Причина — не только традиции, но и особый стиль, который ценили покупатели.

В СССР тоже не спешили прощаться с деревом: небольшими партиями выпускались машины с деревянными кузовными панелями, включая послевоенный универсал «Москвич-400-421».

В американской культуре автомобили с деревянными кузовами стали настоящей легендой. Даже в конце XX века некоторые компании выпускали ограниченные серии машин с виниловой плёнкой «под дерево» на боковинах. Этот стиль стал символом эпохи и до сих пор вызывает ностальгию у коллекционеров и ценителей ретроавтомобилей.

Дерево в конструкции авто — это не просто материал, а часть истории, которая формировала облик целых поколений машин.

Упомянутые марки: Ford, Москвич, Pontiac
