Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

2 января 2026, 13:32

Как действовать при внезапном отказе тормозов на механике и автомате

Провалилась педаль тормоза? Не паникуйте — вот что делать в экстренной ситуации

Что делать, если тормоза перестали работать? Какие ошибки могут усугубить ситуацию? В материале - неожиданные советы и важные нюансы. Неочевидные причины и профилактика отказа тормозов. Проверьте, готовы ли вы к такому форс-мажору.

Даже современные автомобили с двухконтурной тормозной системой не застрахованы от серьезных проблем при разгерметизации одного из контуров. Водитель может внезапно столкнуться с тем, что педаль тормоза уходит в пол или реагирует слабо. Как сообщает Autonews, такие ситуации требуют быстрой и грамотной реакции, чтобы избежать аварии.

Причины отказа тормозов могут быть разными. Чаще всего к этому приводит несвоевременная замена тормозной жидкости. Со временем она теряет свои свойства, впитывает влагу и закипает при меньшей температуре. В результате при интенсивном торможении педаль становится мягкой, а эффективность замедления резко падает. Еще одна распространенная причина - перегрев тормозных механизмов. Это случается при агрессивной езде, особенно на длинных спусках или в горах, когда тормоза работают на пределе. Износ колодок, повреждение шлангов, проблемы с вакуумным усилителем или главным цилиндром, а также попадание воздуха в систему - все это может привести к частичному или полному отказу тормозов.

Если тормоза перестали работать, важно не терять самообладание. Первое, что стоит попробовать - несколько раз быстро нажать на педаль. Иногда это помогает временно восстановить давление в системе. Если эффекта нет, используйте стояночный тормоз. Потяните ручник плавно, удерживая кнопку, чтобы избежать блокировки колес. На сухом асфальте занос маловероятен, но на скользкой дороге действуйте особенно осторожно.

Еще один способ замедлить автомобиль - торможение двигателем. На механике быстро переходите на пониженные передачи, не пропуская ступени. На автомате, если есть ручной режим, последовательно снижайте передачи. Не переводите селектор в нейтраль - это только увеличит путь свободного качения. В крайнем случае на старых автоматах можно попытаться включить «паркинг», но современные коробки просто не позволят сделать это на ходу.

Если скорость не удается снизить, попробуйте съехать на обочину или использовать рельеф местности. В самом крайнем случае допустимо использовать препятствия - бордюры, кусты или отбойники - чтобы остановить машину, если другого выхода нет.

Профилактика отказа тормозов начинается с регулярного обслуживания. Меняйте тормозную жидкость не реже одного раза в два года или каждые 40-50 тысяч километров. Следите за состоянием колодок и дисков, проверяйте магистрали и шланги на наличие трещин и коррозии. Не злоупотребляйте торможением на спусках - используйте двигатель для замедления, чтобы не перегревать систему.

Водители часто задаются вопросом, можно ли продолжать движение при неисправных тормозах. По информации Autonews, это категорически запрещено правилами дорожного движения. Даже если кажется, что можно доехать до сервиса на минимальной скорости, рисковать не стоит - штраф и отстранение от управления гарантированы. Если педаль проваливается, но уровень жидкости в норме, скорее всего, проблема в главном цилиндре или вакуумном усилителе. В таком случае требуется ремонт или замена деталей, а также прокачка системы.

Еще один тревожный симптом - «закипание» тормозов. После серии резких торможений педаль становится ватной, появляется запах гари, а эффективность падает. После остывания тормоза частично восстанавливаются, но жидкость уже потеряла свои свойства и требует замены.

Главное - не игнорировать даже незначительные изменения в работе тормозов. Любая неисправность может привести к серьезным последствиям. При первых признаках проблем обращайтесь в сервис и не откладывайте ремонт. Помните: исправные тормоза - залог вашей безопасности на дороге.

