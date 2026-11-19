19 ноября 2026, 10:45
Даже бывалые водители с 30-летним стажем гробят машины на льду из-за одной ошибки
Даже бывалые водители с 30-летним стажем гробят машины на льду из-за одной ошибки
На льду даже ABS и система стабилизации не отменяют плавной работы педалями. Технический специалист Константин Ершов объяснил, как снижать скорость и действовать при заносе. Он также напомнил о роли исправного автомобиля.
В заносе взгляд необходимо направить туда, куда водитель хочет вывести автомобиль. Обычно эксперты советуют смотреть на свободную траекторию, а не на препятствие. Руль поворачивают плавно, без резких движений. Если скользит задняя ось, передние колеса направляют в сторону заноса, а после восстановления сцепления руль постепенно возвращают в прямое положение.
Технический специалист компании ROSSKO Константин Ершов рассказал 110km.ru, что лучше заранее продумывать маневры на скользкой дороге. Обгон необходимо планировать заблаговременно. Остановку и поворот также нельзя откладывать до последнего момента: на льду сцепление шин с асфальтом уменьшается в разы. Безопасная скорость зависит от состояния покрытия и шин. Дистанцию следует увеличить, а тормозить начинать раньше обычного.
Скорость необходимо снижать плавно, не нажимая резко на тормоз. Руль следует крепко держать, избегая резких движений. Способ торможения зависит от наличия ABS: если система установлена, педаль нажимают сильно и непрерывно, не прокачивая ее. Пульсации педали и характерный шум означают, что ABS предотвращает блокировку колес. Система помогает сохранять возможность рулить при торможении, но не добавляет шинам сцепления и не гарантирует короткий тормозной путь на льду. В рекомендациях также различают торможение с ABS и без нее: на автомобиле без ABS при блокировке колес педаль контролируемо отпускают, а после восстановления вращения снова нажимают.
Электронная система стабилизации может подтормаживать отдельные колеса и ограничивать тягу. Так она помогает вернуть автомобиль к направлению, заданному рулем. Однако ни ABS, ни система стабилизации не создают дополнительного сцепления на льду. Резкие действия за рулем расходуют ограниченный запас сцепления и повышают риск срыва шин.
Чтобы снизить скорость, Ершов рекомендует переключиться на пониженную передачу. На механической коробке переключаться на ступень ниже необходимо плавно, выдерживая интервал от 20 до 30 секунд. Так скорость будет снижаться, а колеса продолжат вращаться. По словам специалиста, это уменьшает риск сноса. На автоматической трансмиссии эффект слабее и достигается медленнее: Ершов советует принудительно включить третью передачу, а затем вторую. При переключении на скользкой дороге важно не сбрасывать сцепление резко: внезапное изменение тяги на ведущих колесах может ухудшить устойчивость.
Если машину все же повело, необходимо сохранять спокойствие. Плавно отпустите акселератор и небольшими движениями руля направляйте автомобиль к желаемой траектории. Если скользит задняя часть, руль мягко поворачивают в сторону заноса, а после восстановления сцепления выравнивают. При сносе передней оси чрезмерный поворот руля не поможет: следует уменьшить угол поворота, отпустить газ и дождаться, пока шины снова начнут держать дорогу. На коротком участке черного льда рекомендуется держать руль ровно и не маневрировать резко, пока автомобиль не пройдет скользкую зону.
На переднеприводном автомобиле специалист рекомендует добавить газ и плавно выпрямить руль. На заднеприводном необходимо ненадолго отпустить акселератор, а прибавить газ после того, как колеса снова сцепятся с дорогой. Реакция автомобиля зависит также от шин, скорости и работы системы стабилизации. Поэтому рулем и педалями необходимо работать плавно.
Если автомобиль грозит выехать на встречную полосу, Ершов советует направить его в придорожный сугроб. Когда столкновения не избежать, следует выбрать наиболее безопасную свободную зону с учетом препятствий и дорожной обстановки. При экстренном торможении на машине с ABS необходимо постоянно нажимать на педаль и одновременно направлять автомобиль в безопасную сторону.
Ершов также рекомендует перед зимней эксплуатацией пройти комплексную диагностику в автосервисе. По его оценке, она не требует больших расходов и экономит время. Неисправность одного из узлов в пути может привести к неприятностям и ДТП даже при большом опыте вождения. Перед сезоном стоит проверить шины, уделив внимание давлению, и тормоза. Отдельно необходимо убедиться в исправности аккумулятора и стеклоочистителей, а также проверить уровни технических жидкостей. Электронные системы помогают сохранить контроль, но не компенсируют неподходящие шины или неисправности автомобиля.
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